Các trường CĐ thu hút đông học sinh tại ngày hội hướng nghiệp

Ngày 18-1, ngày hội tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh năm 2026 "Cùng bạn quyết định tương lai" do Tạp chí Giáo dục TPHCM tổ chức, diễn ra tại Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM (HCMUTE).

Ngày hội thu hút hàng chục nghìn học sinh đến từ hơn 120 trường THPT tại TPHCM cùng nhiều địa phương như Vĩnh Long, Đồng Tháp, Đồng Nai, Lâm Đồng, Tây Ninh… Trong đó, các gian hàng trường CĐ, nghề trở thành điểm dừng chân đông đảo của học sinh và phụ huynh.

Không khí nhộn nhịp tại ngày hội, học sinh, phụ huynh tập trung đông tại các gian hàng trường ĐH-CĐ để tìm hiểu thông tin tuyển sinh.

Thực hành chiếm 70%, học gắn với doanh nghiệp

ThS Trần Hoài Ân, Phó trưởng Phòng Đào tạo - Tuyển sinh - Trường CĐ nghề TPHCM, cho biết hiện trường đang đào tạo 14 ngành nghề trình độ CĐ thuộc các khối cơ khí chế tạo, cơ khí ô tô, công nghệ thông tin, điện tử điều khiển tự động, điện - điện lạnh, kinh tế và công nghệ thực phẩm.

Sau 2 năm rưỡi học, sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng kỹ sư thực hành (đối với khối kỹ thuật) hoặc cử nhân thực hành (đối với khối kinh tế) và được giới thiệu làm việc tại các doanh nghiệp đối tác của trường.

Điểm nổi bật trong mô hình đào tạo của Trường CĐ nghề TPHCM là chương trình học trong đó thực hành chiếm khoảng 70%.

Lộ trình học tập được thiết kế theo hướng "sớm tiếp cận doanh nghiệp". Ngay từ học kỳ thứ 3, sinh viên đã được tham quan, làm quen môi trường làm việc thực tế; học kỳ thứ 4 tập trung chuẩn hóa tay nghề; đến học kỳ thứ 5 có thể làm việc thành thạo. Hiện mỗi năm trường có khoảng 3.000 sinh viên theo học tại hai cơ sở ở phường Tân Định và phường Thủ Đức.

Ngoài chương trình đào tạo, hệ thống nhà xưởng hiện đại, đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, đạt nhiều thành tích tại các hội giảng cấp thành phố và toàn quốc cũng là yếu tố thu hút học sinh lựa chọn trường.

Học 4 năm nhận 2 bằng

Cũng thu hút sự quan tâm tại ngày hội là gian hàng của Trường CĐ Bình Minh Sài Gòn, đơn vị thuộc hệ sinh thái Trường ĐH Văn Hiến. Theo bà Trần Thị Như Quỳnh, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Tuyển sinh - Trường ĐH Văn Hiến, mô hình đào tạo 2 giai đoạn đang là điểm nhấn của hệ thống này.

Cụ thể, sinh viên học giai đoạn 1 trong 2 năm rưỡi tại Trường CĐ Bình Minh Sài Gòn để nhận bằng CĐ và được hỗ trợ việc làm. Giai đoạn 2 kéo dài 1 năm rưỡi tại Trường ĐH Văn Hiến để nhận thêm bằng ĐH.

Trong vòng 4 năm, sinh viên có thể sở hữu 2 bằng với mức học phí chỉ khoảng 50% so với học ĐH một giai đoạn.

Năm 2026, Trường CĐ Bình Minh Sài Gòn tập trung đào tạo các nhóm ngành kỹ thuật, cam kết 100% sinh viên được giới thiệu việc làm sau tốt nghiệp và không tăng học phí trong suốt quá trình học. Riêng Trường ĐH Văn Hiến hiện đào tạo khoảng 43 ngành, từ kỹ thuật, ngôn ngữ đến quản trị kinh doanh, du lịch, giúp người học có nhiều lựa chọn.

Bên cạnh đó, nhà trường triển khai gói học bổng trị giá 50 tỉ đồng với mục tiêu hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời giữ ổn định 5 phương thức xét tuyển để giảm áp lực cho học sinh trước những thay đổi của mùa tuyển sinh. Với bậc CĐ, thí sinh chỉ cần tốt nghiệp THPT là có thể đăng ký theo học.

Ngành học CĐ tốt nghiệp có mức lương từ 20-25 triệu đồng/tháng Tại ngày hội "Tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh năm 2026" ngày 18-1, TS Trần Mạnh Thành, Hiệu trưởng Trường CĐ Bách khoa Bách Việt (TPHCM), cho biết trong bối cảnh thị trường lao động biến động nhanh, nhà trường tập trung đào tạo những nhóm ngành "khát" nhân lực như công nghệ, công nghệ ô tô, các ngành phục vụ lĩnh vực hàng không... Học sinh tìm hiểu về nhóm ngành hàng không tại ngày hội "Tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh năm 2026" Trong đó, nhóm ngành hàng không được xem là điểm nhấn nổi bật của trường với ngành quản trị kinh doanh vận tải hàng không và ngành dịch vụ thương mại hàng không. Đây là những ngành gắn trực tiếp với chuỗi hoạt động khai thác, vận hành và dịch vụ tại các cảng hàng không. "Hiện nay, rất hiếm trường CĐ đào tạo bài bản nhóm ngành này. Trong khi đó, nhu cầu nhân lực hàng không đang tăng rất nhanh"- TS Thành nhấn mạnh. Theo TS Thành, ngành hàng không đang giữ vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế và được Nhà nước chú trọng đầu tư với hàng loạt dự án hạ tầng lớn như: Cảng hàng không quốc tế Long Thành, sân bay Phan Thiết. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các hãng hàng không mới cũng phản ánh tiềm năng phát triển dài hạn và nhu cầu nhân lực rất lớn của lĩnh vực này. Khu vực tuyển sinh của Trường CĐ Bách khoa Bách Việt thu hút đông đảo học sinh quan tâm "Nhà trường nhận được nhiều lời "đặt hàng" từ các đơn vị nhưng vẫn không đáp ứng đủ sinh viên. Khác với chương trình ĐH kéo dài 4 năm, các chương trình CĐ chỉ mất từ 2 - 2,5 năm. Nhiều sinh viên của trường đã tìm được việc làm đúng chuyên ngành trong thời gian thực tập với mức lương từ 20-25 triệu đồng/tháng" - TS Thành thông tin.



