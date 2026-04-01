6.000 hộ dân ở Cà Mau sắp được xài nước sạch

Ngày 1-4, theo nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, UBND tỉnh Cà Mau đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cấp nước sinh hoạt cấp bách khu vực nông thôn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2026-2030.

Khoảng 2% dân số trong khu vực nông thôn ở Cà Mau không có nước nguồn để khai thác và sử dụng

Người dân trữ nước mưa để sử dụng trong mùa khô

Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng các hệ thống cấp nước hoàn chỉnh phục vụ cấp nước sinh hoạt cho người dân nông thôn tại các khu vực thiếu nước sinh hoạt, khan hiếm nước, vùng bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, ngành chức năng Cà Mau sẽ xây dựng mới 5 công trình và nâng cấp, mở rộng 1 công trình cấp nước tập trung nông thôn với tổng công suất 11.200 m3/ngày đêm; khoảng 6.000 hộ dân tại các xã, như: Đất Mới, Năm Căn, Đá Bạc, Khánh Hưng, Trần Văn Thời, Ðất Mũi, Khánh An và Biển Bạch được cấp nước sạch. Thời gian thực hiện các dự án từ năm 2026-2028 với tổng mức đầu tư hơn 110 tỉ đồng.

Qua rà soát, toàn tỉnh Cà Mau còn 2% dân số sống trong khu vực nông thôn không có nước nguồn để khai thác nên phải sử dụng nước mưa. Tình trạng thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô đã khiến cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Tính (ngụ xã Khánh An) chia sẻ: "Chúng tôi rất vui khi hay tin UBND tỉnh Cà Mau đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án có ý nghĩa trên. Sắp tới, tôi và bà con ở đây sẽ không còn lo thiếu nước sinh hoạt mỗi khi bước vào mùa khô" – ông Tính phấn khởi nói.