61 người bị một tổng giám đốc lừa đảo hàng chục tỉ đồng

Ngày 20-1, theo thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đã điều tra, làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn dự án Hoàng Gia – Chi nhánh Vĩnh Long.

Theo kết quả điều tra, Công ty Cổ phần Tập đoàn dự án Hoàng Gia – Chi nhánh Vĩnh Long được đăng ký thành lập vào tháng 7-2018, trụ sở đặt tại phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long.

Người đại diện theo pháp luật của công ty này là Đỗ Thanh Tâm (SN 1985, ngụ TPHCM). Trước đó, Tâm đã bị Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đỗ Thanh Tâm tại cơ quan điều tra

Cơ quan công an xác định Tâm là người sáng lập, giữ chức Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Dự án Hoàng Gia, trụ sở chính tại TPHCM.

Thủ đoạn của đối tượng là đưa ra nhiều thông tin gian dối về các dự án đầu tư, quảng bá lợi nhuận cao nhằm huy động vốn từ người dân. Thực chất, Tâm dùng tiền của nhà đầu tư sau để chi trả một phần cho người đầu tư trước, sau đó chiếm đoạt.

Đối tượng sử dụng website duanhoanggia.vn để quảng bá các gói đầu tư với số tiền từ 12 triệu đến 3 tỉ đồng; phát hành sổ "Giải pháp tiêu dùng hoàn vốn", giới thiệu công ty đạt nhiều danh hiệu quốc tế nhằm tạo lòng tin.

Ngoài ra, Tâm còn tổ chức các buổi hội nghị, tọa đàm, giới thiệu mô hình "tiêu dùng thông minh" với mức lợi nhuận hấp dẫn để lôi kéo người tham gia.

Tại Vĩnh Long, chi nhánh công ty này chỉ kê khai thuế giá trị gia tăng, không kê khai số vốn đã huy động. Hồ sơ thuế tại TPHCM cũng cho thấy công ty không kê khai tiền huy động vốn và còn nợ thuế hơn 27,7 triệu đồng.

Từ tháng 4-2019, chi nhánh công ty tại Vĩnh Long ngừng hoạt động. Đến nay, cơ quan chức năng đã tiếp nhận 61 đơn tố giác liên quan 692 hợp đồng, với tổng số tiền người dân nộp hơn 50,2 tỉ đồng. Công ty mới hoàn trả gần 13 tỉ đồng, số còn lại hơn 37 tỉ đồng bị chiếm đoạt.

Hiện, Công an tỉnh Vĩnh Long đang phối hợp Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.