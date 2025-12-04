HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tổng giám đốc một công ty bị bắt tạm giam

Như Quynh

(NLĐO) - Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Tổng giám đốc một công ty bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 4-12, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Nam (SN 1979, trú tại phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng, là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.

Cơ quan công an làm việc với Nguyễn Đình Nam. Ảnh: Công an cung cấp

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Đình Nam lợi dụng chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên để đưa ra thông tin rằng doanh nghiệp đang thi công Dự án nhà ở tại Khu đô thị gói 8, Mỹ Gia, Vĩnh Thái, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Vĩnh Thái; Công ty TNHH Tân Khánh Hòa KH tham gia hợp tác, môi giới bất động sản).

Nam quảng bá có 20 căn nhà liền kề được "hoán đổi" và đưa ra mức giá 3 tỉ đồng/căn cho người có nhu cầu, thấp hơn mức 3,3 tỉ đồng/căn theo thông tin mà đối tượng cung cấp. Tuy nhiên, thời điểm năm 2020, Dự án Khu đô thị Mỹ Gia - Gói 8 chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý, chưa đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định. Chủ đầu tư không ký hợp đồng mua bán nhà ở hoặc chuyển nhượng bất kỳ thửa đất, căn nhà nào cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên.

Bằng thủ đoạn gian dối nêu trên, Nguyễn Đình Nam đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại. Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định số tiền chiếm đoạt lên đến hàng chục tỉ đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Clip, hình ảnh bắt Tổng giám đốc Công ty CP Tín Nghĩa và cấp dưới

(NLĐO)- Ông Nguyễn Văn Hồng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tín Nghĩa và 3 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư Nhơn Trạch bị khởi tố, bắt giam vì liên quan sai phạm đất công.

Vụ bắt tổng giám đốc Sông Đà Nha Trang: Ngang nhiên bán đất quy hoạch công viên

Người dân phải bỏ tiền chuộc sổ đỏ từ ngân hàng mà Công ty Sông Đà Nha Trang đem thế chấp để vay vốn nhưng không trả lãi, gốc đúng hạn

Vụ bắt Tổng Giám đốc Công ty Quảng Đà: Đã khởi tố vụ án vẫn tiếp tục lừa đảo tiền tỉ

(NLĐO)- Mặc dù cơ quan Công an Đà Nẵng đã ra thông báo khởi tố vụ án và tuyên truyền ra toàn quốc nhưng nhiều nạn nhân vẫn bị lừa tiền tỉ do mua đất từ Công ty Quảng Đà.

