623 đối tượng liên quan ma túy "sa lưới" ở Tây Ninh

Công an tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác công an tháng 5-2026 dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Vũ Như Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Thiếu tướng Vũ Như Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh - phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong tháng 5-2026, trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng công an các cấp đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công an xã Phước Chỉ triệt xóa tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: Công an Tây Ninh

Trong tháng, toàn tỉnh xảy ra 67 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 33 vụ so với cùng kỳ năm trước và giảm 2 vụ so với tháng 4-2026. Trong đó, có 16 vụ rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Đáng chú ý, có 53 xã, phường không xảy ra tội phạm về trật tự xã hội.

Ở lĩnh vực đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng công an đã phát hiện 4 vụ, bắt giữ 7 đối tượng liên quan hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới và xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, thu hồi tài sản trị giá gần 2 tỉ đồng.

Đối với lĩnh vực môi trường, cơ quan chức năng phát hiện nhiều vi phạm liên quan đến xả thải rắn công nghiệp và quản lý chất thải nguy hại không đúng quy định; đã xử phạt hành chính 7 vụ, 7 đối tượng và đang tiếp tục điều tra, làm rõ 10 vụ việc khác.

Đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: Công an Tây Ninh

Đáng chú ý, sau 19 ngày triển khai cao điểm 30 ngày đêm tổng rà soát, truy quét, làm sạch địa bàn thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy, lực lượng công an đã phát hiện 297 vụ phạm tội về ma túy, bắt giữ 623 đối tượng, vượt 177 vụ so với chỉ tiêu được giao và đạt kết quả gấp 2,5 lần mục tiêu đề ra.

Song song đó, lực lượng chức năng đã test nhanh ma túy đối với 8.411 trường hợp và phát hiện 1.631 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Cán bộ, chiến sĩ Công an Tây Ninh kiểm tra các cơ sở lưu trú và cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Công an Tây Ninh

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Vũ Như Hà yêu cầu toàn lực lượng tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt địa bàn và đối tượng, triển khai đồng bộ những giải pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm; quyết liệt thực hiện cao điểm 30 ngày đêm làm sạch địa bàn, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng tỉnh Tây Ninh không ma túy.

Bên cạnh đó, lực lượng công an sẽ tăng cường đấu tranh với tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; đẩy mạnh kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường; tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Công an các đơn vị cũng được yêu cầu chủ động xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, góp phần để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế.