65 tuổi vẫn có thể kiếm vương miện ở cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ 2026

Sân chơi nhan sắc cho thí sinh từ 18 đến 65 tuổi

Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ 2026 vừa họp báo công bố những điểm nổi bật của cuộc thi sau thời gian gián đoạn.

Theo ban tổ chức, cuộc thi này nhằm tạo sân chơi cho các nữ doanh nhân giao lưu, học hỏi, đồng thời tìm kiếm, tôn vinh nữ doanh nhân sở hữu vẻ đẹp, trí tuệ, lòng nhân ái và tinh thần cống hiến cho cộng đồng.

Điểm khác biệt lớn nhất của cuộc thi nhan sắc này là thí sinh có độ tuổi từ 18 đến 65 tuổi đều có thể tham dự. Với ban tổ chức, người được chọn không chỉ là người có nhan sắc mà phải có trí tuệ. Với độ tuổi 65 tuổi, nhiều nghi hoặc về chất lượng nhưng ban tổ chức khẳng định, mùa giải trước, có thí sinh 70 tuổi còn dự thi. "Cuộc thi này mang cơ hội tỏa sáng đến cho mọi người, chỉ cần bạn có nhu cầu và ý chí được tỏa sáng" - ban tổ chức khẳng định.

Nhan sắc 65 tuổi vẫn có thể thi hoa hậu

Trải qua nhiều năm tổ chức tại các quốc gia châu Á, cuộc thi đã từng bước khẳng định vị thế khi tìm ra nhiều gương mặt nữ doanh nhân nổi bật. Năm 2017, Lâm Hải Vi đăng quang tại Nhật Bản, tiếp nối là Châu Ngọc Bích vào năm 2018. Đến năm 2019, Nguyễn Thị Diệu Thúy giành ngôi vị cao nhất tại Thái Lan.

Sau giai đoạn gián đoạn, cuộc thi trở lại vào năm 2022 với chiến thắng thuộc về Ngọc Hoan và gần đây nhất là Nguyễn Trang (Kochan) đăng quang tại Bangkok (Thái Lan) vào năm 2024. Sự trở lại của mùa giải 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng tầm hình ảnh nữ doanh nhân Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và phát triển.

Hoa hậu chọn trí tuệ trước nhan sắc

Thu Uyên - Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023, với vai trò giám khảo cuộc thi chia sẻ rằng cuộc thi không đơn thuần tôn vinh vẻ đẹp ngoại hình mà còn là hành trình khẳng định trí tuệ, bản lĩnh và giá trị của người phụ nữ hiện đại trong xã hội.

Hoa khôi Bảo Ngọc nói về tiêu chí chấm thi: "Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ phải mang vẻ đẹp phụ nữ thời đại, thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Đồng thời, cô ấy phải am hiểu văn hóa, trở thành một đại sứ truyền tải nét đẹp của Việt Nam và mang đến nhiều giá trị cho cộng đồng".

Hai giám khảo của cuộc thi

Chia sẻ tại họp báo, ông Lê Ngọc Hưng - Trưởng Ban Tổ chức - nhấn mạnh định hướng xây dựng một sân chơi chuyên nghiệp, minh bạch, nơi các nữ doanh nhân không chỉ thể hiện hình ảnh cá nhân mà còn lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Đêm chung kết Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ 2026 dự kiến sẽ trao danh hiệu Hoa hậu, các ngôi vị Á hậu cùng nhiều giải thưởng phụ, với tổng giá trị hơn 2,5 tỉ đồng. Ngoài vương miện và bằng chứng nhận, các giải thưởng nhằm ghi nhận dấu ấn cá nhân, năng lực lãnh đạo và tinh thần cống hiến của các thí sinh.

Hiện cuộc thi đang trong giai đoạn tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc, mở ra cơ hội cho các nữ doanh nhân Việt Nam khẳng định thương hiệu cá nhân và đóng góp tích cực cho xã hội. Đêm chung kết và lễ đăng quang dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5-2026.