Giải trí

Châu Bùi vừa ra mắt đã được vinh danh

Thùy Trang

(NLĐO) - Châu Bùi ghi dấu ấn với vai trò nghệ sĩ, xuất hiện tại Times Square trong chiến dịch Spotify EQUAL tháng 3-2026.

Ảnh Châu Bùi ở New York

Châu Bùi vừa ra mắt đã được vinh danh - Ảnh 1.

Châu Bùi ghi dấu ấn với vai trò nghệ sĩ, xuất hiện tại Times Square trong chiến dịch Spotify EQUAL tháng 3-2026.

Ngay sau khi chính thức phát hành ca khúc đầu tay "Big Girl Don't You Cry", Châu Bùi đã nhanh chóng ghi dấu ấn khi trở thành nghệ sĩ nữ tiếp theo từ Việt Nam góp mặt trong chiến dịch EQUAL tháng 3-2026 của Spotify - chiến dịch toàn cầu nhằm tôn vinh tài năng và tiếng nói của các nghệ sĩ nữ trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Trong khuôn khổ chiến dịch, hình ảnh của cô được xuất hiện trên hệ thống billboard tại Quảng trường Thời Đại (Times Square, New York) - một trong những vị trí quảng bá mang tính biểu tượng toàn cầu. Đây được xem là một trong những hoạt động nổi bật thuộc chiến dịch EQUAL, góp phần đưa hình ảnh nữ nghệ sĩ đến gần hơn với khán giả quốc tế.

Đặc biệt, việc xuất hiện tại Times Square ngay với sản phẩm debut đầu tay được xem là dấu ấn ấn tượng, đánh dấu lần đầu tiên Châu Bùi chính thức giới thiệu mình với vai trò một nghệ sĩ âm nhạc trên quy mô quốc tế.

Dấu ấn Châu Bùi

Châu Bùi vừa ra mắt đã được vinh danh - Ảnh 2.

Châu Bùi vừa ra mắt đã được vinh danh

Trước đó, ca khúc đầu tay "Big Girl Don't You Cry" của Châu thu hút sự chú ý. Sau 72 giờ, sản phẩm đạt hơn 500.000 lượt xem trên YouTube, đồng thời vươn lên vị trí #1 BXH nhạc mới Zing MP3 và #3 BXH iTunes.

Đối với một nghệ sĩ lần đầu phát hành sản phẩm âm nhạc, đây được xem là bước khởi đầu đáng chú ý, tạo tiền đề cho những dự án tiếp theo trong hành trình âm nhạc và nghệ thuật của Châu Bùi.

Đáng nói, trong dự án lần này, Châu Bùi không chỉ đảm nhận vai trò nghệ sĩ thể hiện mà còn trực tiếp tham gia sâu vào quá trình sáng tạo với các vị trí Executive Producer (nhà sản xuất), Composer (Hòa âm), đồng thời giữ vai trò Creative Director (đạo diễn) cho chính MV đầu tay của mình. Việc đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng cho thấy định hướng nghiêm túc và mong muốn xây dựng dấu ấn cá nhân rõ nét của cô trong hành trình âm nhạc.

Sự kết hợp giữa dấu ấn sáng tạo cá nhân và những ghi nhận bước đầu từ thị trường được kỳ vọng sẽ mở ra một chặng đường mới nhiều tiềm năng cho Châu Bùi trong thời gian tới.

Châu Bùi ra mắt ca khúc tự sáng tác cùng với Binz

Châu Bùi ra mắt ca khúc tự sáng tác cùng với Binz

(NLĐO) - Châu Bùi thuyết trình hành trình đến với âm nhạc và lý do ra đời "Big girl don't you cry".

Cận cảnh nhan sắc ngày càng thăng hạng của Hoa hậu Tô Diệp Hà

(NLĐO) - Hoa hậu Tô Diệp Hà chiếm spotlight giữa dàn hoa á hậu với áo dài vừa truyền thống vừa hiện đại nổi bật trên thảm xanh.

Việt Nam lần đầu đăng cai Miss World - giải lần thứ 73

(NLĐO) - Công ty Sen Vàng công bố Việt Nam chính thức trở thành quốc gia đăng cai tổ chức cuộc thi Miss World - Hoa hậu Thế giới lần thứ 73.

