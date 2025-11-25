68% ca nhiễm HIV mới tập trung ở 3 vùng trọng điểm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

68% ca nhiễm HIV mới tập trung ở 3 vùng trọng điểm

N.Dung

(NLĐO) - Hơn 68% ca nhiễm HIV mới tập trung ở ĐBSCL, Đông Nam Bộ và TP HCM. Lây truyền qua đường tình dục tiếp tục tăng.

Tại lễ phát động Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2025 do Bộ Y tế tổ chức ngày 25-11, ông Nguyễn Lương Tâm, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, cho biết tình hình lây nhiễm HIV tại Việt Nam tiếp tục phức tạp, với 13.351 trường hợp dương tính mới được ghi nhận trong năm 2024.

img

Dịch HIV/AIDS tại Việt Nam vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp

Năm 2024, hơn 68% ca nhiễm HIV mới ghi nhận tại Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và TP HCM. Lây truyền qua đường tình dục vẫn chiếm tỉ lệ lớn và tiếp tục tăng, cho thấy sự mở rộng phạm vi của dịch bệnh.

Nhóm tuổi 15 - 29 tiếp tục đứng đầu số ca nhiễm mới, trong đó hơn 80% là nam giới. 

Tỉ lệ nhiễm HIV trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) và người chuyển giới tiếp tục tăng. Nghiên cứu tại 10 tỉnh, thành năm 2024 ước tính cả nước có khoảng 428.450 MSM, chiếm 1-2% nam giới tuổi 15-49; trong đó 295.000 người thuộc nhóm nguy cơ cao.

Kết quả giám sát trọng điểm cho thấy tỉ lệ nhiễm mới HIV trong nhóm MSM là 7,2%. Đáng chú ý, nhóm MSM sử dụng ma túy khi quan hệ tình dục có nguy cơ nhiễm HIV cao gấp 8 lần so với nhóm không sử dụng.

Nhiều địa phương trước đây ít ca bệnh cũng bắt đầu ghi nhận sự gia tăng, kèm các hành vi nguy cơ phức tạp như sử dụng ma túy tổng hợp, quan hệ tình dục tập thể hay "chemsex". Dịch HIV theo đó phân tán hơn, khó dự báo hơn và đòi hỏi điều chỉnh chiến lược liên tục.

Theo báo cáo của Cục Phòng bệnh, trong năm 2024, hệ thống y tế đã thực hiện hơn 3,4 triệu mẫu xét nghiệm HIV và phát hiện 13.351 trường hợp dương tính qua sàng lọc.

Hơn 176.000 bệnh nhân đang điều trị ARV ổn định, tỉ lệ ức chế tải lượng virus cao. Điều trị Methadone duy trì cho hơn 46.500 người, góp phần giảm nguy cơ lây truyền qua đường tiêm chích. Các mô hình mới như cấp Methadone nhiều ngày hay PrEP cho nhóm nguy cơ cao tiếp tục được mở rộng.

img

Thăm khám cho bệnh nhân HIV - Ảnh: Kim Thoa

Tuy vậy, ông Tâm nhận định kỳ thị và phân biệt đối xử vẫn là rào cản lớn nhất. "Chúng ta có thuốc, có kỹ thuật, có mạng lưới rộng, nhưng nếu người dân còn e ngại, họ sẽ không đến xét nghiệm, không tiếp cận PrEP hay ARV. Kỳ thị khiến mọi nỗ lực kém hiệu quả" - ông nói.

Tại sự kiện, ông Raman Hailevich, Giám đốc quốc gia UNAIDS tại Việt Nam, cho biết thế giới vẫn đối mặt nhiều thách thức. Năm 2024 có 1,3 triệu ca nhiễm HIV mới, vượt xa mục tiêu toàn cầu. Khoảng 630.000 người tử vong do AIDS, con số dù giảm một nửa so với năm 2010 nhưng vẫn "không thể chấp nhận". Hiện 77% người sống chung với HIV được điều trị ARV và 73% đạt ức chế virus, song tiến độ này chưa đủ để thế giới chấm dứt AIDS vào năm 2030.

Ông cũng cảnh báo nguồn tài trợ quốc tế suy giảm mạnh, đe dọa các dịch vụ thiết yếu như tìm kiếm ca bệnh, PrEP và ARV bậc hai. Việt Nam dù có nguồn lực nội địa tương đối ổn định vẫn cần đẩy nhanh lộ trình tự chủ hoàn toàn vào năm 2029.

Trong bối cảnh đó, đại diện Bộ Y tế và UNAIDS cùng nhấn mạnh vai trò then chốt của truyền thông. Chỉ khi mọi người đều được tiếp cận bình đẳng, không ai bị bỏ lại phía sau, Việt Nam mới giữ vững thành quả 35 năm qua và tiến gần mục tiêu chấm dứt AIDS vào năm 2030.

Tin liên quan

Gấp rút chấm dứt đại dịch HIV/AIDS (*): Đứng dậy từ hố sâu tuyệt vọng

Gấp rút chấm dứt đại dịch HIV/AIDS (*): Đứng dậy từ hố sâu tuyệt vọng

Trong cuộc chiến đẩy lùi HIV/AIDS, sự đồng hành không ngừng của ngành y tế đã giúp không ít người nhiễm HIV từ cõi chết trở về với cuộc sống bình thường

Các ca nhiễm HIV có xu hướng trẻ hóa rõ rệt

HIV vẫn tập trung ở các nhóm nguy cơ cao như: nam quan hệ tình dục đồng giới, phụ nữ chuyển giới, người tiêm chích ma túy và bạn tình của người nhiễm HIV.

Gấp rút chấm dứt đại dịch HIV/AIDS: Thách thức mới với “cuộc chiến thế kỷ”

2025 là năm đánh dấu 35 năm Việt Nam ứng phó đại dịch HIV/AIDS.

Đồng bằng sông Cửu Long HIV lây truyền qua đường tình dục HIV/AIDS dịch HIV nhóm MSM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo