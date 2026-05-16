Thời sự Chính trị

687 cán bộ ở TPHCM hoàn thành “lớp đào tạo đặc biệt"

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Chương trình diễn ra từ 4-5 đến 16-5, kết hợp lý thuyết, diễn tập thực chiến và xử lý tình huống thực tế.

Chiều 16-5, tại Học viện Cán bộ TPHCM, Thành ủy TPHCM tổ chức Lễ bế giảng Chương trình tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ phụ trách công tác tham mưu chuyển đổi số, công nghệ thông tin tại các cơ quan khối Đảng và khối Mặt trận thành phố và cấp xã năm 2026.

Chương trình này diễn ra từ ngày 4-5 đến 16-5 theo hình thức tập trung. Lớp học kết hợp lý thuyết, diễn tập thực chiến và xử lý tình huống thực tế; học viên được thực hành tại Khu Công viên phần mềm Quang Trung.

Ông Phạm Văn Hiền, Phó chánh văn phòng Thành ủy TPHCM, cho biết đây là lớp đào tạo đặc biệt, được Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm trực tiếp, có chương trình xây dựng riêng với sự phối hợp của nhiều đơn vị của thành phố cùng các cơ quan chuyên môn của Trung ương.

687 cán bộ TP HCM hoàn thành "lớp học đặc biệt" về chuyển đổi số - Ảnh 1.

Ông Phạm Văn Hiền, Phó chánh văn phòng Thành ủy TPHCM kỳ vọng các học viên sau khi tham gia lớp học sẽ kiến tạo cho công tác chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị của mình

Ông kỳ vọng 687 học viên tham gia lớp học không chỉ làm tốt công việc hiện tại mà còn trở thành những hạt nhân, những người tham mưu chiến lược và kiến tạo cho công tác chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị mình.

"Sau khóa học, các học viên cần nhanh chóng rà soát và tham mưu bổ sung các nhiệm vụ chuyển đổi số mới vào kế hoạch năm 2026 tại địa phương, đơn vị, đẩy nhanh việc sử dụng sổ tay đảng viên điện tử và hoàn thiện quy trình xử lý văn bản trên hệ thống điều hành"- ông Phạm Văn Hiền nói.

687 cán bộ TP HCM hoàn thành "lớp học đặc biệt" về chuyển đổi số - Ảnh 2.

Ông Phạm Văn Hiền trao giấy khen cho các học viên

PGS.TS Nguyễn Văn Y, Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM, cũng kỳ vọng sau khóa học, điều quan trọng nhất mà các học viên cần vận dụng hiệu quả là dữ liệu dùng chung, vận hành và lá chắn.

"Lá chắn là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn thông tin, chia sẻ đúng nơi, đúng lúc và kịp thời. Muốn vận hành tốt cần có sự phối hợp thật chặt chẽ giữa các đơn vị" - PGS.TS Nguyễn Văn Y chia sẻ.

687 cán bộ TP HCM hoàn thành "lớp học đặc biệt" về chuyển đổi số - Ảnh 3.
687 cán bộ TP HCM hoàn thành "lớp học đặc biệt" về chuyển đổi số - Ảnh 4.
687 cán bộ TP HCM hoàn thành "lớp học đặc biệt" về chuyển đổi số - Ảnh 5.

Các học viên tham gia tập huấn thực chiến tại Khu Công viên phần mềm Quang Trung

TPHCM tập huấn chuyển đổi số cho hơn 700 cán bộ

(NLĐO) - Phần học lý thuyết diễn ra tại Học viện Cán bộ TPHCM, nội dung thực hành được tổ chức tại Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung.

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 9 có gì đặc biệt?

(NLĐO) - Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 9 sẽ tôn vinh những mô hình chuyển đổi số thực chất.

TPHCM tăng tốc chuyển đổi số: Phổ cập smartphone, thử nghiệm trợ lý AI ở cấp xã

(NLĐO) - TPHCM sẽ hỗ trợ chuyển đổi 100% các thiết bị đầu cuối chỉ hỗ trợ công nghệ 2G sang sử dụng điện thoại thông minh hỗ trợ 4G, 5G.

