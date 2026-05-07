TPHCM ứng dụng AI và chuyển đổi số phòng ngừa rủi ro lao động

Ngày 7-5, UBND TPHCM tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026 với chủ đề "Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số".

TPHCM phát động Tháng hành động về An toàn lao động trong kỷ nguyên số. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Buổi lễ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương (BCEC), thu hút khoảng 500 đại biểu tham dự gồm lãnh đạo thành phố, các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp và công nhân lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Theo UBND TPHCM, trong bối cảnh thành phố phát triển mạnh, không gian kinh tế ngày càng mở rộng, lực lượng lao động tăng nhanh với cơ cấu ngành nghề đa dạng, công tác an toàn, vệ sinh lao động đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Tháng hành động năm nay được triển khai theo Kế hoạch số 11562/KH-BNV của Bộ Nội vụ và Kế hoạch số 96/KH-UBND của UBND TPHCM. Chủ đề năm 2026 nhấn mạnh yêu cầu đổi mới công tác quản lý, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong phòng ngừa rủi ro lao động.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2026. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM - cho rằng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động không chỉ dừng lại ở hoạt động tuyên truyền mà cần tạo chuyển biến thực chất trong nhận thức và hành động.

"Sau lễ phát động hôm nay, mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi người lao động phải biến quyết tâm thành hành động cụ thể, biến khẩu hiệu thành kết quả thực chất, biến yêu cầu pháp luật thành nếp nghĩ, cách làm và văn hóa lao động an toàn hằng ngày" - ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

Người lao động tìm hiểu các mô hình huấn luyện an toàn lao động được giới thiệu tại chương trình. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Lãnh đạo UBND TPHCM cũng kêu gọi các cấp, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức công đoàn và người lao động cùng chung tay xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, văn minh và bền vững.

Trong khuôn khổ lễ phát động, ban tổ chức triển khai nhiều hoạt động thiết thực như truyền tải thông điệp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; giới thiệu các mô hình huấn luyện an toàn lao động; triển lãm trang thiết bị bảo hộ lao động; giao lưu giữa doanh nghiệp và người lao động.

Dịp này, Sở Nội vụ TPHCM vận động 30 doanh nghiệp trao 100 phần quà, mỗi phần trị giá 3 triệu đồng, hỗ trợ người lao động bị tai nạn lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Đại diện ban tổ chức trao quà hỗ trợ người lao động bị tai nạn lao động có hoàn cảnh khó khăn tại lễ phát động. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, cho biết thời gian tới, sở sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; cải thiện điều kiện, môi trường làm việc; bảo đảm an toàn, sức khỏe và quyền lợi chính đáng của người lao động.

Theo thống kê, năm 2025 cả nước xảy ra 7.004 vụ tai nạn lao động, làm 7.156 người bị nạn, giảm hơn 15% so với năm 2024. Thiệt hại vật chất cũng giảm mạnh, từ hơn 42.565 tỉ đồng xuống còn khoảng 14.026 tỉ đồng. Đồng hành cùng Tháng hành động năm nay, Công ty CP Xây dựng Coteccons cho biết đã ghi nhận hơn 60 triệu giờ thi công an toàn trong năm 2025, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và AI trong quản lý an toàn lao động. Trong đó, hệ thống robot C-CAM ứng dụng trí tuệ nhân tạo giúp nhận diện hành vi mất an toàn tại công trường, còn công nghệ B.I.M hỗ trợ kiểm soát rủi ro trước thi công.



