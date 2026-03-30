Thời sự Chính trị

Các Phó Chủ tịch và Trưởng các Ban HĐND TPHCM nhiệm kỳ mới

PHAN ANH - LÊ VĨNH. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

(NLĐO) - Kỳ họp thứ nhất HĐND TP HCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu 4 ông, bà giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-20231

Sáng 30-3, tại Hội trường Thành ủy diễn ra kỳ họp thứ nhất HĐND TP HCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031. Dự kỳ họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang.

Tại kỳ họp, các đại biểu tiến hành bầu các Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Danh sách các Phó Chủ tịch và Trưởng các Ban HĐND TPHCM nhiệm kỳ mới - Ảnh 1.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu

Kết quả, ông Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM khóa X được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa XI.

Danh sách các Phó Chủ tịch và Trưởng các Ban HĐND TPHCM nhiệm kỳ mới - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Thọ

Ông Nguyễn Văn Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa XI.

Danh sách các Phó Chủ tịch và Trưởng các Ban HĐND TPHCM nhiệm kỳ mới - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Dũng

Ông Huỳnh Thanh Nhân, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa XI.

Danh sách các Phó Chủ tịch và Trưởng các Ban HĐND TPHCM nhiệm kỳ mới - Ảnh 4.

Ông Huỳnh Thanh Nhân

Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa XI.

Danh sách các Phó Chủ tịch và Trưởng các Ban HĐND TPHCM nhiệm kỳ mới - Ảnh 5.

Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng

Tại kỳ họp đã thông qua Nghị quyết thành lập các Ban của HĐND TPHCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời, tiến hành bầu Trưởng các Ban của HĐND TPHCM.

Kết quả, bà Phạm Quỳnh Anh tiếp tục làm Trưởng Ban Pháp chế; ông Nguyễn Công Danh tiếp tục làm Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách; ông Cao Thanh Bình tiếp tục làm Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội; nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Khánh Hoàng Tùng được bầu làm Trưởng Ban Đô thị.

Trước đó, tại kỳ họp, ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X được bầu làm Chủ tịch HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Võ Văn Minh tái đắc cử Chủ tịch HĐND TPHCM

Ông Võ Văn Minh tái đắc cử Chủ tịch HĐND TPHCM

(NLĐO) - Ông Võ Văn Minh được 100% đại biểu bầu làm Chủ tịch HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031

