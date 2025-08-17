HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

7 tuyến xe buýt TP HCM thay đổi lộ trình, giá vé người dân cần biết

Ngọc Quý

(NLĐO) - TP HCM điều chỉnh công bố hoạt động 7 tuyến xe buýt từ ngày 18-8, thay đổi đơn vị khai thác, lịch trình và giá vé để thuận tiện cho hành khách.

Sở Xây dựng TP HCM vừa ban hành quyết định điều chỉnh nội dung công bố hoạt động của 7 tuyến xe buýt gồm: 4, 38, 62, 64, 65, 139 và 152. Quyết định này chính thức có hiệu lực từ ngày 18-8-2025, thay thế toàn bộ các văn bản trước đây liên quan đến việc công bố hoạt động của những tuyến nói trên. 

Đây là động thái nhằm cập nhật thông tin khai thác, bảo đảm tính thống nhất trong quá trình vận hành hệ thống xe buýt của thành phố.

7 tuyến xe buýt TP HCM thay đổi lộ trình, giá vé người dân cần biết- Ảnh 1.

7 tuyến xe buýt gồm: 4, 38, 62, 64, 65, 139 và 152 đưuọc điều chỉnh nội dung công bố hoạt động gồm giá vé và lộ trình

Theo quyết định, việc tổ chức khai thác trên một số tuyến có sự thay đổi về đơn vị vận hành. Cụ thể, các tuyến số 38, 62, 64 và 139 được giao cho Công ty CP Xe khách Sài Gòn phụ trách; tuyến số 4 do Công ty TNHH Bão Yến đảm nhận; trong khi tuyến số 65 và 152 sẽ do liên danh Công ty TNHH Bão Yến – HTX 28 tổ chức khai thác. 

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan để công bố biểu đồ chạy xe, triển khai đến hành khách và bảo đảm hoạt động theo đúng khung giờ, tần suất đã đăng ký.

Phụ lục kèm theo quyết định cũng nêu rõ lộ trình, thời gian hoạt động, số chuyến/ngày, loại phương tiện, màu sơn đặc trưng và giá vé của từng tuyến. Tất cả các tuyến được trang bị xe buýt Samco 47 chỗ, có máy lạnh, màu sơn xanh đồng bộ. Giá vé lượt là 6.000 đồng, vé ưu đãi cho học sinh – sinh viên là 3.000 đồng. Ngoài ra, hành khách có thể mua vé tập 30 vé với giá 135.000 đồng để thuận tiện hơn khi đi lại thường xuyên.

Cụ thể, tuyến số 4 (Bến Thành – Cộng Hòa – Bến xe An Sương) có chiều dài 16,42 km, hoạt động từ 5 giờ sáng đến 20 giờ 15 phút hằng ngày, với khoảng 200 chuyến. 

Tuyến số 38 (Khu dân cư Tân Quy – Bến Thành – Đầm Sen) dài 16,57 km, trung bình 120 chuyến/ngày. Tuyến số 62 (Bến xe Quận 8 – Thới An) có cự ly 24 km, duy trì 120 chuyến/ngày. Tuyến số 64 (Bến xe Miền Đông – Đầm Sen) dài 18 km, cũng được bố trí 120 chuyến/ngày. Tuyến số 65 (Bến Thành – Cách Mạng Tháng Tám – Bến xe An Sương) hoạt động với tần suất tương tự, khoảng 120 chuyến/ngày.

Ngoài ra, hai tuyến còn lại là số 139 (Bến xe Miền Đông – Bến xe Miền Tây) và số 152 (Khu dân cư Trung Sơn – sân bay Tân Sơn Nhất – Công viên Gia Định) cũng nằm trong diện điều chỉnh, nhằm đồng bộ hóa việc quản lý và phục vụ hành khách. Việc điều chỉnh công bố lần này được đánh giá sẽ góp phần giúp người dân dễ dàng nắm bắt thông tin, đồng thời tạo điều kiện cho các đơn vị vận hành ổn định hơn trong khai thác.

TP HCM dự kiến mở thêm 95 tuyến xe buýt đến năm 2030

Sở Xây dựng vừa lấy ý kiến dự thảo quy định mới về quản lý vận tải hành khách công cộng, thay thế Quyết định 20/2014, trong đó nhấn mạnh vai trò “mạch máu” giao thông của xe buýt. Thành phố sẽ bố trí làn ưu tiên, làn riêng để rút ngắn thời gian di chuyển, nâng cao độ tin cậy và sức hút của phương tiện công cộng.

Hiện TP HCM có 2.378 xe buýt hoạt động trên 164 tuyến, gồm 588 xe CNG, 1.627 xe dầu, 163 xe điện, cùng 30 bến xe và hơn 5.000 điểm dừng. Nhiều nhà chờ được cải thiện với lối tiếp cận cho người khuyết tật, camera, đèn chiếu sáng và pin năng lượng mặt trời.

6 tháng đầu năm 2025, xe buýt vận chuyển 283 triệu lượt khách, tăng 16,5% so với cùng kỳ. Khảo sát cho thấy hơn 80% hành khách hài lòng – cao nhất trong 5 dịch vụ công ích của thành phố.

Theo Sở Xây dựng, quy định mới sẽ tạo khung pháp lý đồng bộ, đáp ứng yêu cầu quản lý hiện nay, hỗ trợ mục tiêu chuyển đổi số và phát triển giao thông thông minh của TP HCM.

TP HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có 205 tuyến xe buýt, tăng thêm 95 tuyến nhằm giảm ùn tắc, ô nhiễm và đáp ứng nhu cầu đi lại.

