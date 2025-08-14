HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

TP HCM sắp “phủ sóng” thêm 95 tuyến xe buýt mới

Ngọc Quý

(NLĐO) - TP HCM dự kiến mở thêm 95 tuyến xe buýt đến năm 2030, nâng tổng số lên 205 tuyến, nhằm giảm ùn tắc, ô nhiễm và đáp ứng nhu cầu đi lại.

Sở Xây dựng TP HCM vừa gửi văn bản đến Văn phòng UBND TP HCM và các sở, ban, ngành để lấy ý kiến dự thảo quy định mới về tổ chức, quản lý vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, thay thế Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND. Điểm đáng chú ý là dự kiến mở rộng mạng lưới thêm 95 tuyến trong giai đoạn 2025 – 2030, nâng tổng số tuyến lên 205.

TP HCM sắp “phủ sóng” thêm 95 tuyến xe buýt mới - Ảnh 1.

TP HCM dự kiến mở thêm 95 tuyến xe buýt mới nâng tổng số tuyến lên 205 trong giai đoạn 2025-2030

Đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân

Theo Sở Xây dựng, xe buýt không chỉ là phương tiện vận chuyển đơn thuần mà còn là “mạch máu” giao thông đô thị, kết nối hàng triệu lượt đi lại mỗi ngày, góp phần giảm ùn tắc, kéo giảm tai nạn và ô nhiễm môi trường. Hoạt động này mang tính xã hội cao, đòi hỏi phải duy trì thường xuyên, liên tục, lâu dài và cần một nguồn ngân sách ổn định để đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng lớn của người dân.

Đáng chú ý, thành phố sẽ tổ chức giao thông ưu tiên cho xe buýt lưu thông thông suốt, bố trí làn ưu tiên hoặc làn riêng theo phương án tổ chức giao thông đã được phê duyệt. Việc này không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển mà còn nâng cao tính ổn định, độ tin cậy của dịch vụ, tạo sức hút mạnh mẽ hơn để người dân chuyển sang sử dụng phương tiện công cộng.

Từ khi Quyết định số 20/2014 của UBND TP được ban hành, công tác quản lý vận tải công cộng bằng xe buýt đã đi vào nề nếp. Ý thức chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp vận tải được nâng cao, hoạt động vận hành trở nên chuyên nghiệp hơn và người dân cũng gắn bó hơn với phương tiện này.

Hiện TP HCM có 2.378 xe buýt (1.889 xe trợ giá, 489 xe không trợ giá) hoạt động trên 164 tuyến. Trong số này, 588 xe chạy bằng khí nén CNG thân thiện môi trường, 1.627 xe chạy dầu Diesel và 163 xe buýt điện. Hạ tầng đi kèm gồm 30 bến xe, hơn 5.000 điểm dừng với hệ thống nhà chờ, trụ dừng, biển treo, hộp thông tin, ô sơn và trụ đầu cuối tuyến. Nhiều nhà chờ đã được cải thiện với lối tiếp cận cho người khuyết tật, camera giám sát, đèn chiếu sáng, biển thông tin trực tuyến và pin năng lượng mặt trời, giúp nâng cao trải nghiệm cho hành khách.

6 tháng đầu năm 2025, vận chuyển 283 triệu lượt khách

Kết quả khảo sát của Viện Nghiên cứu Phát triển TP HCM giai đoạn 2020 – 2024 cho thấy, tỷ lệ hài lòng của hành khách với dịch vụ xe buýt luôn trên 80%, cao nhất trong 5 dịch vụ công ích của thành phố. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, hệ thống xe buýt đã vận chuyển 283 triệu lượt khách, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước – minh chứng cho sức hút ngày càng lớn của phương tiện công cộng này.

Sở Xây dựng khẳng định việc ban hành quyết định mới thay thế Quyết định 20/2014 là yêu cầu tất yếu để phù hợp với cơ cấu đơn vị hành chính mới, tạo khung pháp lý đồng bộ, nâng cao năng lực quản lý và đảm bảo các kế hoạch phát triển được triển khai ổn định, hiệu quả hơn, đặc biệt trong bối cảnh thành phố đang đẩy mạnh chuyển đổi số và hướng tới xây dựng hệ thống giao thông thông minh.

Xe buýt chở 20 du khách Việt Nam gặp nạn tại Malaysia

Xe buýt chở 20 du khách Việt Nam gặp nạn tại Malaysia

Vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra tại Cao nguyên Genting, Malaysia giữa xe chở 20 khách du lịch Việt Nam và hai ô tô khác. Toàn bộ hành khách đều an toàn.

Xe buýt điện chinh phục người dân TP HCM

Gần 600 xe buýt mới không chỉ chinh phục hành khách bằng trải nghiệm văn minh mà còn là bước đi mạnh mẽ, khẳng định quyết tâm của TP HCM

Sáng 1-8: Xe buýt điện lăn bánh, người dân trầm trồ

(NLĐO) - Sáng 1-8, 37 tuyến xe buýt mới lăn bánh tại TP HCM, trong đó có 27 tuyến xe điện, mang lại trải nghiệm hiện đại, êm ái, thân thiện môi trường.

    Thông báo