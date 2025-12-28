Người dân giao nộp 2 cá thể động vật quý hiếm thuộc nhóm IIB

Ngày 28-12, thông tin từ Công an xã Xuân Thái, tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị này vừa tuyên truyền, vận động 1 hộ dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp 2 cá thể khỉ thuộc loài nguy cấp, quý hiếm.

Hai cá thể khỉ thuộc loài động vật rừng nằm trong nhóm nguy cấp, quý hiếm được người dân giao nộp cho lực lượng chức năng. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, qua công tác đảm bảo an ninh trật tự, Công an xã Xuân Thái phát hiện gia đình ông Lê Văn Đ. (ngụ thôn Yên Vinh, xã Xuân Thái) đang nuôi nhốt 2 cá thể khỉ gồm: 1 cá thể khỉ mốc (tên khoa học Macaca assamensis) và 1 cá thể khỉ đuôi dài (tên khoa học Macaca fascicularis). Đây đều là các loài động vật rừng thuộc nhóm IIB, loài nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ theo quy định tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22-9-2021 của Chính phủ.

Theo ông Đ., đây là 2 cá thể khỉ được ông mua các đây 2 năm về nuôi. Sau khi được lực lượng công an xã tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật cũng như ý nghĩa của công tác cứu hộ, bảo tồn động vật hoang dã, ông Đ. đã tự nguyện giao 2 cá thể động vật trên.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Xuân Thái đã phối hợp với Trạm Kiểm lâm Xuân Thái thuộc Vườn quốc gia Bến En tiến hành bàn giao 2 cá thể khỉ cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Vườn quốc gia Bến En để chăm sóc, trước khi tái thả về tự nhiên.