Thời sự

Người dân giao nộp 2 cá thể động vật quý hiếm thuộc nhóm IIB

Tuấn Minh

(NLĐO)- Một người dân ở Thanh Hóa vừa giao nộp 2 cá thể động vật rừng quý hiếm, thuộc nhóm IIB cho lực lượng công an, kiểm lâm để thả về tự nhiên.

Ngày 28-12, thông tin từ Công an xã Xuân Thái, tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị này vừa tuyên truyền, vận động 1 hộ dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp 2 cá thể khỉ thuộc loài nguy cấp, quý hiếm.

Người dân giao nộp 2 cá thể động vật quý hiếm thuộc nhóm IIB - Ảnh 1.

Hai cá thể khỉ thuộc loài động vật rừng nằm trong nhóm nguy cấp, quý hiếm được người dân giao nộp cho lực lượng chức năng. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, qua công tác đảm bảo an ninh trật tự, Công an xã Xuân Thái phát hiện gia đình ông Lê Văn Đ. (ngụ thôn Yên Vinh, xã Xuân Thái) đang nuôi nhốt 2 cá thể khỉ gồm: 1 cá thể khỉ mốc (tên khoa học Macaca assamensis) và 1 cá thể khỉ đuôi dài (tên khoa học Macaca fascicularis). Đây đều là các loài động vật rừng thuộc nhóm IIB, loài nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ theo quy định tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22-9-2021 của Chính phủ.

Theo ông Đ., đây là 2 cá thể khỉ được ông mua các đây 2 năm về nuôi. Sau khi được lực lượng công an xã tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật cũng như ý nghĩa của công tác cứu hộ, bảo tồn động vật hoang dã, ông Đ. đã tự nguyện giao 2 cá thể động vật trên.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Xuân Thái đã phối hợp với Trạm Kiểm lâm Xuân Thái thuộc Vườn quốc gia Bến En tiến hành bàn giao 2 cá thể khỉ cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Vườn quốc gia Bến En để chăm sóc, trước khi tái thả về tự nhiên.

Khỉ mốc là loài linh trưởng sinh sống chủ yếu ở các khu vực rừng núi Nam Á và Đông Nam Á, có tập tính sống bầy đàn, kiếm ăn ban ngày và phụ thuộc lớn vào môi trường rừng tự nhiên. Trong khi đó, khỉ đuôi dài (còn gọi là khỉ ăn cua) có nguồn gốc từ Đông Nam Á, sống theo cấu trúc xã hội mẫu hệ và có khả năng thích nghi cao, tuy nhiên sự chồng lấn môi trường sống với con người đã và đang khiến loài này đối mặt với nguy cơ suy giảm sinh cảnh tự nhiên.

Tin liên quan

Người dân bàn giao cá thể khỉ đuôi lợn quý hiếm đi lạc vào vườn nhà

Người dân bàn giao cá thể khỉ đuôi lợn quý hiếm đi lạc vào vườn nhà

(NLĐO) - Công an xã Hà Linh (Hà Tĩnh) vừa tiếp nhận một cá thể khỉ đuôi lợn quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

CLIP: Thả rùa vàng và nhiều động vật quý hiếm về rừng

(NLĐO) - Nhiều động vật rừng quý hiếm như rùa vàng, tê tê Java vừa được Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh thả về tự nhiên.

Bắt được con vật quý hiếm khi đi rừng, người dân giao nộp kiểm lâm

(NLĐO)- Quá trình đi rừng, một người dân ở Thanh Hóa đã bắt được một con vật quý hiếm là gà lôi trắng nên đã tự nguyên giao nộp cho kiểm lâm

động vật hoang dã quý hiếm khỉ đuôi dài bảo tồn động vật hoang dã khỉ mốc nguy cấp, quý hiếm động vật từng
