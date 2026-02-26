Phát hiện bất ngờ về các loài động vật quý hiếm ở Mỹ Sơn – Đà Nẵng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phát hiện bất ngờ về các loài động vật quý hiếm ở Mỹ Sơn – Đà Nẵng

Trần Thường

(NLĐO) – Bẫy ảnh đã ghi nhận hình ảnh nhiều loài động vật quý hiếm, nằm trong Sách Đỏ tại lâm phận khu bảo vệ cảnh quan Mỹ Sơn.

Ban quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn (xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng) vừa có báo cáo kết quả điều tra động vật hoang dã thông qua giám sát bẫy ảnh trong lâm phận khu bảo vệ cảnh quan di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn.

Theo báo cáo, việc bảo tồn bền vững di sản càng ngày càng gắn liền với việc quản lý tổng thể cảnh quan tự nhiên và tính toàn vẹn của hệ sinh thái rừng.

Phát hiện động vật qúy hiếm ở Mỹ Sơn Đà Nẵng: Bảo tồn và đa dạng sinh học - Ảnh 1.

Phát hiện động vật qúy hiếm ở Mỹ Sơn Đà Nẵng: Bảo tồn và đa dạng sinh học - Ảnh 2.

Phát hiện động vật qúy hiếm ở Mỹ Sơn Đà Nẵng: Bảo tồn và đa dạng sinh học - Ảnh 3.

Phát hiện động vật qúy hiếm ở Mỹ Sơn Đà Nẵng: Bảo tồn và đa dạng sinh học - Ảnh 4.

Phát hiện động vật qúy hiếm ở Mỹ Sơn Đà Nẵng: Bảo tồn và đa dạng sinh học - Ảnh 5.

Phát hiện động vật qúy hiếm ở Mỹ Sơn Đà Nẵng: Bảo tồn và đa dạng sinh học - Ảnh 6.

Phát hiện động vật qúy hiếm ở Mỹ Sơn Đà Nẵng: Bảo tồn và đa dạng sinh học - Ảnh 7.

Phát hiện động vật qúy hiếm ở Mỹ Sơn Đà Nẵng: Bảo tồn và đa dạng sinh học - Ảnh 8.

Nhiều loài động vật quý hiếm được bẫy ảnh ghi nhận trong lâm phận khu bảo vệ cảnh quan Mỹ Sơn

Đặc biệt, khu vực rừng đóng vai trò như "vùng đệm sinh thái" – nơi giúp giảm thiểu tác động tiêu cực từ môi trường bên ngoài, đồng thời tạo điều kiện cho sự tồn tại và phát triển của nhiều loài động vật hoang dã đặc trưng.

Qua thời gian giám sát bằng hệ thống bẫy ảnh tự động – một kỹ thuật không xâm lấn, cho phép ghi lại hoạt động của động vật trong điều kiện tự nhiên một cách khách quan và liên tục, hệ thống đã ghi nhận 27 loài động vật hoang dã, thuộc nhiều nhóm phân loại sinh học khác nhau. Trong đó, có 8 loài thú, 19 loài chim và các loài động vật hoạt động chủ yếu trên mặt đất.

Phát hiện động vật qúy hiếm ở Mỹ Sơn Đà Nẵng: Bảo tồn và đa dạng sinh học - Ảnh 9.

Phát hiện động vật qúy hiếm ở Mỹ Sơn Đà Nẵng: Bảo tồn và đa dạng sinh học - Ảnh 10.

Phát hiện động vật qúy hiếm ở Mỹ Sơn Đà Nẵng: Bảo tồn và đa dạng sinh học - Ảnh 11.

Phát hiện động vật qúy hiếm ở Mỹ Sơn Đà Nẵng: Bảo tồn và đa dạng sinh học - Ảnh 12.

Phát hiện động vật qúy hiếm ở Mỹ Sơn Đà Nẵng: Bảo tồn và đa dạng sinh học - Ảnh 13.

Phát hiện động vật qúy hiếm ở Mỹ Sơn Đà Nẵng: Bảo tồn và đa dạng sinh học - Ảnh 14.

Phát hiện động vật qúy hiếm ở Mỹ Sơn Đà Nẵng: Bảo tồn và đa dạng sinh học - Ảnh 15.

Phát hiện động vật qúy hiếm ở Mỹ Sơn Đà Nẵng: Bảo tồn và đa dạng sinh học - Ảnh 16.

Hình ảnh nhiều loài gà, chim quý được ghi nhận

Trong số này có nhiều loài tiêu biểu như khỉ đuôi lợn, mang thường, mèo rừng, cầy vòi hương, chồn bạc má, nhím bờm…, cùng nhiều loài chim đặc trưng của hệ sinh thái rừng như gà lôi hông tía, gà rừng, gà so ngực gụ... đều là những loài động vật quý hiếm.

Sự ghi nhận các loài ở nhiều bậc dinh dưỡng khác nhau – từ thú ăn cỏ, thú ăn tạp đến thú ăn thịt cỡ trung và linh trưởng – cho thấy mạng lưới thức ăn trong khu rừng vẫn hoạt động ổn định, phản ánh chất lượng sinh cảnh tương đối tốt.

Dữ liệu thu được cung cấp bằng chứng khoa học quan trọng về trạng thái nguyên vẹn và giá trị sinh thái của khu rừng Mỹ Sơn. Điều này có ý nghĩa then chốt trong việc đề xuất các giải pháp quản lý, xây dựng các phân khu ưu tiên bảo vệ đa dạng sinh học, và hỗ trợ thiết kế các biện pháp bảo tồn bền vững phù hợp với chuẩn mực quốc tế do UNESCO và IUCN khuyến nghị.

Tin liên quan

Hàng ngàn người dân Đà Nẵng quây kín bờ sông xem hội đua thuyền

Hàng ngàn người dân Đà Nẵng quây kín bờ sông xem hội đua thuyền

(NLĐO) – Từ sáng sớm, hàng ngàn người dân từ khắp nơi tìm đến 2 bên bờ sông Thu Bồn ở TP Đà Nẵng để theo dõi, cổ vũ cho các đội đua.

Tiệm vàng ở Đà Nẵng đông nghẹt từ 5 giờ sáng, nhẫn 5 phân đến 1 chỉ hút khách

(NLĐO) - Chuỗi cửa hàng vàng Kim Khánh Việt Hùng ở Đà Nẵng chỉ bán sản phẩm vàng trọng lượng nhỏ, đến 1 chỉ trong ngày vía Thần Tài

Đà Nẵng thống nhất kế hoạch tiếp xúc cử tri trước bầu cử

(NLĐO) - Đà Nẵng yêu cầu ứng cử viên cam kết hành động, bảo đảm vận động bầu cử dân chủ, đúng luật.

động vật hoang dã hệ sinh thái Di sản văn hóa thế giới Ban Quản lý Mỹ Sơn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo