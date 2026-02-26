Phát hiện bất ngờ về các loài động vật quý hiếm ở Mỹ Sơn – Đà Nẵng

Ban quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn (xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng) vừa có báo cáo kết quả điều tra động vật hoang dã thông qua giám sát bẫy ảnh trong lâm phận khu bảo vệ cảnh quan di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn.

Theo báo cáo, việc bảo tồn bền vững di sản càng ngày càng gắn liền với việc quản lý tổng thể cảnh quan tự nhiên và tính toàn vẹn của hệ sinh thái rừng.

Nhiều loài động vật quý hiếm được bẫy ảnh ghi nhận trong lâm phận khu bảo vệ cảnh quan Mỹ Sơn

Đặc biệt, khu vực rừng đóng vai trò như "vùng đệm sinh thái" – nơi giúp giảm thiểu tác động tiêu cực từ môi trường bên ngoài, đồng thời tạo điều kiện cho sự tồn tại và phát triển của nhiều loài động vật hoang dã đặc trưng.

Qua thời gian giám sát bằng hệ thống bẫy ảnh tự động – một kỹ thuật không xâm lấn, cho phép ghi lại hoạt động của động vật trong điều kiện tự nhiên một cách khách quan và liên tục, hệ thống đã ghi nhận 27 loài động vật hoang dã, thuộc nhiều nhóm phân loại sinh học khác nhau. Trong đó, có 8 loài thú, 19 loài chim và các loài động vật hoạt động chủ yếu trên mặt đất.

Hình ảnh nhiều loài gà, chim quý được ghi nhận

Trong số này có nhiều loài tiêu biểu như khỉ đuôi lợn, mang thường, mèo rừng, cầy vòi hương, chồn bạc má, nhím bờm…, cùng nhiều loài chim đặc trưng của hệ sinh thái rừng như gà lôi hông tía, gà rừng, gà so ngực gụ... đều là những loài động vật quý hiếm.

Sự ghi nhận các loài ở nhiều bậc dinh dưỡng khác nhau – từ thú ăn cỏ, thú ăn tạp đến thú ăn thịt cỡ trung và linh trưởng – cho thấy mạng lưới thức ăn trong khu rừng vẫn hoạt động ổn định, phản ánh chất lượng sinh cảnh tương đối tốt.

Dữ liệu thu được cung cấp bằng chứng khoa học quan trọng về trạng thái nguyên vẹn và giá trị sinh thái của khu rừng Mỹ Sơn. Điều này có ý nghĩa then chốt trong việc đề xuất các giải pháp quản lý, xây dựng các phân khu ưu tiên bảo vệ đa dạng sinh học, và hỗ trợ thiết kế các biện pháp bảo tồn bền vững phù hợp với chuẩn mực quốc tế do UNESCO và IUCN khuyến nghị.