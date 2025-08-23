8 nhiệm vụ của năm học mới

2025-2026 là năm học đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 và Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục (GD) và đào tạo (ĐT), cùng nhiều văn bản quan trọng khác của Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Toàn ngành sẽ hành động theo chủ đề: Kỷ cương, sáng tạo, đột phá, phát triển.

Trong năm học này, ngành GD sẽ tập trung vào 8 nhóm nhiệm vụ. Cụ thể:

Hoàn thành dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GD, Luật GD đại học (sửa đổi), Luật GD nghề nghiệp (sửa đổi) và các quy định về quản lý GD theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Triển khai thực hiện phổ cập GD mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi; tiếp tục phát triển Chương trình GD mầm non; tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình GD phổ thông; thực hiện hiệu quả dạy học 2 buổi/ngày đối với các cơ sở GD phổ thông có đủ điều kiện.

Triển khai thực hiện tuyển dụng, sử dụng hết số biên chế giáo viên được giao giai đoạn 2022-2026; đề xuất bổ sung biên chế giáo viên giai đoạn 2026 - 2030 để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nhất là triển khai thực hiện dạy học 2 buổi/ngày đối với GD phổ thông và thực hiện phổ cập mẫu giáo cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.

Nghiên cứu xây dựng cơ chế phối hợp, huy động, hợp đồng các nghệ nhân, nghệ sĩ, vận động viên chuyên nghiệp, tình nguyện viên người nước ngoài tham gia tổ chức các hoạt động GD trong nhà trường, đặc biệt trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao, kỹ năng sống... cho học sinh phổ thông.

Sử dụng hiệu quả các nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước, nhất là nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, đề án, dự án đã được phê duyệt cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo…

Khẩn trương hoàn thiện các cơ sở dữ liệu của ngành, bảo đảm kết nối, liên thông dữ liệu trong nội bộ ngành với các cơ sở dữ liệu quốc gia, đặc biệt cơ sở dữ liệu phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Tổ chức thực hiện Chiến lược ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong GD và ĐT...

Nâng cao chất lượng ĐT nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Tổ chức thực hiện hiệu quả chuẩn chương trình đào tạo, chuẩn cơ sở GD đại học và các giải pháp bảo đảm chất lượng và các đề án, dự án liên quan đến ĐT nguồn nhân lực phục vụ công nghệ cao.

Thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của nước ngoài đầu tư cho GD và ĐT và thu hút các cơ sở GD đại học có uy tín đặt phân hiệu tại Việt Nam. Đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức quốc tế, xây dựng các chương trình chuyển giao công nghệ đào tạo, chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, thúc đẩy việc công nhận kỹ năng và chứng chỉ nghề giữa Việt Nam và các nước.

Cuối cùng, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời, thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và Bình dân học vụ số.

