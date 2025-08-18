HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Gấp rút chuẩn bị cho năm học mới

ĐẶNG TRINH - YẾN ANH

Những ngày này, các trường học khẩn trương chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để đón học sinh bước vào năm học mới

Theo khung kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), học sinh (HS) cả nước tựu trường sớm nhất trước một tuần so với ngày tổ chức khai giảng năm học 2025-2026. Riêng HS đầu cấp - lớp 1, 9 và 12 - tựu trường sớm nhất trước 2 tuần. Ngày 5-9, cả nước sẽ tổ chức khai giảng đồng loạt.

Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện

Sau khi hợp nhất với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP HCM là địa phương có quy mô ngành GD-ĐT lớn nhất cả nước với gần 2,6 triệu HS, khoảng 3.500 trường học và 11.000 giáo viên (GV) các cấp.

Sở GD-ĐT TP HCM khẳng định năm học 2025-2026, thành phố bảo đảm 100% chỗ học cũng như các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức hoạt động theo yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông. Toàn thành phố dự kiến đưa vào sử dụng 1.287 phòng học mới từ nguồn vốn ngân sách, trong đó cấp mầm non là 151 phòng học, cấp tiểu học 585 phòng học, cấp THCS 412 phòng học và cấp THPT 112 phòng học.

Gấp rút chuẩn bị cho năm học mới - Ảnh 1.

Vệ sinh, trang trí lớp học tại Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn, TP HCM). Ảnh: ĐẶNG TRINH

Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày này, các trường học khẩn trương chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để đón HS bước vào năm học mới.

Cô Đỗ Ngọc Chi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn, TP HCM), cho biết trường đã tổ chức 5 chuyên đề tập huấn cho thầy cô, như chuyên đề tiếng Việt, kỹ năng công dân số, trường học số... Song song đó, từng góc nhỏ ở sân trường, phòng học cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng; tất cả khu vực hành lang, cầu thang, phòng học được phun thuốc xịt khuẩn, vệ sinh.

"Nhà trường cải tạo khu vực nhà để xe nhằm tăng diện tích sân chơi ngoài trời cho HS; trang trí các bức tường bao quanh sân trường để lồng ghép nội dung giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa vào sử dụng phòng trưng bày nhạc cụ dân tộc, phòng kỹ năng công dân số..." - cô Chi thông tin.

Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TP HCM) tổ chức chuyên đề "Nghệ thuật quản lý cảm xúc và giao tiếp với cha mẹ HS trong thời đại mới" do chuyên gia tâm lý - TS Tô Nhi A làm diễn giả. Cô Lê Thanh Hương, Hiệu trưởng nhà trường, cho rằng qua các tình huống thực tiễn và cách xử lý cụ thể, chuyên đề sẽ mang đến kiến thức, kỹ năng quản lý cảm xúc thiết thực, góp phần thắt chặt mối quan hệ nhà trường - gia đình - xã hội.

Đề nghị giao sở GD-ĐT chủ trì tuyển dụng giáo viên

Bộ GD-ĐT đề nghị UBND cấp tỉnh quan tâm giữ ổn định đội ngũ GV, nhân viên, người lao động trong các cơ sở giáo dục; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tuyển dụng GV và các giải pháp bảo đảm biên chế, đội ngũ GV mầm non, phổ thông. Trường hợp chưa thực hiện tuyển dụng, UBND cấp tỉnh xem xét, bố trí kinh phí và ký hợp đồng lao động hoặc điều động, biệt phái, bố trí GV liên trường, liên cấp.

Gấp rút chuẩn bị cho năm học mới - Ảnh 2.

Tập huấn chuyên đề kỹ năng công dân số cho giáo viên tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TP HCM). Ảnh: ĐẶNG TRINH

Một tháng rưỡi sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai, hệ thống giáo dục cấp xã đang đối mặt không ít thách thức. Bộ GD-ĐT đề nghị UBND cấp tỉnh chỉ đạo UBND cấp xã rà soát đội ngũ công chức đang công tác tại Phòng Văn hóa - Xã hội, bảo đảm bố trí đúng người đáp ứng các tiêu chuẩn.

Bộ GD-ĐT cũng đề nghị có giải pháp huy động công chức từng công tác tại phòng GD-ĐT trước đây hoặc tiếp nhận, biệt phái cán bộ quản lý giáo dục, GV các cấp có chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp để bố trí vào vị trí việc làm phụ trách lĩnh vực GD-ĐT tại cấp xã nếu đủ điều kiện. Xem xét, thành lập hội đồng tư vấn giáo dục cấp xã, các tổ/nhóm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục cốt cán để tư vấn, hỗ trợ triển khai các hoạt động GD-ĐT tại cấp xã. Thành phần tham gia là cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo đang công tác hoặc đã nghỉ hưu.

Một nội dung được quan tâm là Bộ GD-ĐT đề nghị giao sở GD-ĐT chủ trì tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái, thuyên chuyển GV, nhân viên trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Theo Bộ GD-ĐT, trong bối cảnh đội ngũ công chức cấp xã phụ trách lĩnh vực GD-ĐT hiện nay còn thiếu, nhiều người chưa có kinh nghiệm quản lý nhà nước về giáo dục, việc phân cấp cho sở GD-ĐT chủ trì tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái, thuyên chuyển GV là phù hợp. Việc giao sở GD-ĐT chủ trì cũng bảo đảm đồng bộ về chất lượng tuyển dụng; tiết kiệm chi phí; tăng cơ hội cho người tham gia tuyển dụng; góp phần khắc phục tình trạng thừa - thiếu GV cục bộ; bảo đảm cơ cấu đội ngũ theo cấp học, môn học, hoạt động giáo dục.

Với riêng TP HCM, địa phương đã gấp rút ban hành kế hoạch tuyển dụng hơn 6.000 GV. Cụ thể, các trường THPT trực thuộc Sở GD-ĐT TP HCM tuyển 671 GV - bao gồm 460 người ở khu vực 1 (TP HCM cũ), khu vực 2 (tỉnh Bình Dương cũ) tuyển 157 người và khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) tuyển 54 người.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND phường, xã, đặc khu, Sở GD-ĐT TP HCM thông báo tuyển dụng 5.726 GV. Trong đó, bậc mầm non tuyển 615 người, tiểu học 2.040 và THCS 3.071 người. Xét theo khu vực, khu vực 1 cần tuyển 3.089 GV, khu vực 2 tuyển 1.990 và khu vực 3 tuyển 647 GV.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, thông tin hiện nay, tình trạng thừa - thiếu GV cục bộ vẫn tồn tại, nhất là ở khu vực 2 và 3. Thời gian tới, song song với việc tuyển GV theo nhu cầu, sở sẽ có giải pháp khuyến khích GV trẻ tình nguyện về giảng dạy ở những trường thuộc vùng sâu, vùng xa.

Theo lãnh đạo ngành GD-ĐT TP HCM, thời điểm này chưa thể áp dụng quy định điều động nhà giáo theo Luật Nhà giáo (có hiệu lực từ ngày 1-1-2026), do đó chỉ có thể vận động, thuyên chuyển theo nguyện vọng. Để thuyên chuyển, GV phải có đơn được nơi đi, nơi đến đồng ý và cơ quan có thẩm quyền ra quyết định. Các địa phương đang cố gắng thực hiện việc thuyên chuyển GV từ nay đến ngày 20-8. 

Miễn học phí, nâng mức hỗ trợ BHYT

Bộ Chính trị đã quyết định miễn toàn bộ học phí cho HS từ mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước từ tháng 9-2025. Nghị quyết của Quốc hội cũng thống nhất miễn học phí đối với HS mầm non, phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục công lập bắt đầu từ năm học 2025-2026.

Bên cạnh việc miễn học phí cho HS trường công lập, Chính phủ còn có chính sách giảm 50%-70% học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho HS nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, HS thuộc đối tượng chính sách xã hội, HS dân tộc học tại trường dân lập, tư thục. HS trường dân lập, tư thục được cấp bù học phí bằng mức học phí của trường công lập theo quy định; phần chênh lệch do gia đình các em chi trả.

Việc miễn học phí cho HS từ mầm non đến hết THPT công lập trên cả nước nhận được sự ủng hộ của đông đảo phụ huynh. Theo các phụ huynh, tuy mức học phí trường công không cao nhưng với những gia đình khó khăn hay có nhiều con đang đi học, việc miễn học phí giúp tiết kiệm được một khoản đáng kể.

Cũng từ năm học 2025-2026, mức hỗ trợ đóng BHYT đối với HS, sinh viên sẽ nâng từ 30% lên tối thiểu 50%. Với mức đóng BHYT hằng tháng là 105.300 đồng (4,5% mức lương cơ sở), trước đây, HS phải đóng 73.710 đồng/tháng, còn từ năm học này chỉ cần đóng 52.650 đồng/tháng. Nếu đóng theo năm, số tiền được giảm tới 253.000 đồng.

Học tối đa 7 tiết/ngày

Liên quan quy định dạy, học 2 buổi/ngày, nhiều cơ sở giáo dục ở TP HCM đã điều chỉnh thời gian vào học nhằm phù hợp với quy định dạy 2 buổi/ngày mới của Bộ GD-ĐT, tạo thuận lợi cho phụ huynh trong việc đưa đón con em.

Tại Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (TP HCM), trong năm học mới, HS bắt đầu vào học tiết 1 lúc 7 giờ 30 phút và kết thúc lúc 16 giờ, bao gồm 4 tiết buổi sáng và 3 tiết buổi chiều. Nhà giáo Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết các năm học trước, với việc dạy học 2 buổi/ngày, HS học tối đa 8 tiết/ngày, còn năm nay chỉ tối đa 7 tiết/ngày. Do vậy, nhà trường điều chỉnh thời gian vào học muộn hơn 30 phút để phụ huynh thư thả cho con em ăn sáng đầy đủ. Sau khi tan học, các em có thể tham gia thêm các hoạt động thể dục thể thao tại trường trong lúc chờ cha mẹ đón.

Theo ông Đảo, quy định mới về dạy học 2 buổi/ngày từ năm học 2025-2026 giúp nhà trường có thể linh hoạt tổ chức hoạt động giáo dục khi không còn phân định rạch ròi buổi 1 và buổi 2.


Dồn sức chuẩn bị cho năm học mới

Dồn sức chuẩn bị cho năm học mới

Tại TP HCM, dự kiến năm học 2025-2026 sẽ đưa vào sử dụng 1.287 phòng học mới từ nguồn vốn ngân sách

Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM nói về việc tuyển dụng, điều động giáo viên năm học mới

(NLĐO)- Việc điều động giáo viên theo Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1-1-2026 nên hiện chưa áp dụng được mà chỉ thực hiện vận động, thuyên chuyển...

Trước thềm năm học mới, Bộ GD-ĐT cảnh báo thủ đoạn dụ dỗ, "bắt cóc online" học sinh, sinh viên

(NLĐO)- Bộ GD-ĐT cảnh báo thủ đoạn tội phạm lợi dụng không gian mạng để dụ dỗ, lôi kéo, "bắt cóc online" học sinh, sinh viên.

