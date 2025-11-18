8 nhiệm vụ trọng tâm đổi mới căn bản giáo dục

Tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội ngày 17-11, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức Lễ kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VIII.

Niềm vui to lớn

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết trong 80 năm phấn đấu trưởng thành, đặc biệt 5 năm vừa qua, ngành GD-ĐT đã nỗ lực, quyết tâm đẩy mạnh triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng và hoàn thiện nhiều chính sách mới mang tính đột phá, góp phần thi đua làm theo lời Bác.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định chưa bao giờ ngành GD-ĐT có được vị thế, được trao truyền sứ mệnh và được quan tâm chăm lo như hiện nay. GD-ĐT được xác định là quốc sách hàng đầu, nhà giáo được coi là động lực để phát triển giáo dục. Nhiều chính sách mới đã được Đảng và Nhà nước ban hành để phát triển đội ngũ nhà giáo. Đó là niềm vui to lớn, là sự động viên khích lệ đối với những người làm công tác giáo dục.

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh với triết lý “một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm” là 3 nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ và nhân dân. Ảnh: TRẦN HIỆP

Theo Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, toàn ngành hiện có 27 triệu học sinh, sinh viên với mạng lưới 62.839 cơ sở GD-ĐT. Tính đến tháng 8-2025, có 100% tỉnh, thành phố duy trì và đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, THCS; trong đó 64% tỉnh, thành phố được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3.

Việc đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả GD-ĐT được thực hiện ở tất cả cấp học. Hiện cả nước có 197 cơ sở giáo dục ĐH và 11 trường cao đẳng sư phạm được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn trong nước, 12 cơ sở giáo dục ĐH được đánh giá theo tiêu chuẩn nước ngoài...

Dịp này, đại diện các đơn vị, gương điển hình đã chia sẻ những kết quả, bài học, kinh nghiệm trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước, đổi mới sáng tạo.

Giáo dục đạo đức là quan trọng đầu tiên

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục là yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước, đòi hỏi sự kiên trì và quyết tâm. Chủ tịch nước đề nghị ngành giáo dục tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về GD-ĐT; tập trung hoàn thiện các quy định pháp luật để kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, cơ chế, chính sách; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kiến tạo phát triển; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Hai là, triển khai có hiệu quả Luật Nhà giáo, xây dựng chính sách phù hợp để huy động được người giỏi ngoài lực lượng nhà giáo tham gia giảng dạy, huấn luyện trong các cơ sở giáo dục; kiên trì xây dựng văn hóa học đường, văn hóa chất lượng, thực học, thực nghiệp.

Ba là, tăng cường giáo dục toàn diện đức - trí - thể - mỹ, hình thành hệ giá trị con người Việt Nam thời đại mới. Điều quan trọng đầu tiên trong giáo dục đó là giáo dục về đạo đức - "trồng người" phải bắt đầu từ nhân cách, sau đó mới tới kiến thức và kỹ năng.

Bốn là, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, phổ cập và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong GD-ĐT; phát triển hệ thống thông tin giáo dục và nhân lực quốc gia, kết nối liên thông với hệ thống thông tin thị trường lao động, việc làm...

Năm là, hiện đại hóa giáo dục nghề nghiệp, tạo đột phá phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề cao; sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Sáu là, hiện đại hóa và nâng tầm giáo dục ĐH, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao và nhân tài dẫn dắt nghiên cứu, đổi mới sáng tạo...

Bảy là, đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế sâu rộng thông qua thúc đẩy đàm phán, ký kết các thỏa thuận, hiệp định về hợp tác GD-ĐT, khoa học - công nghệ.

Tám là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 41/2024 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới, phấn đấu đạt mục tiêu hệ thống giáo dục Việt Nam thuộc nhóm 20 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2045.

Tri ân các thế hệ nhà giáo Chiều 17-11, thăm Trường ĐH Sư phạm Hà Nội nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết mong muốn đội ngũ cán bộ, giảng viên tiếp tục giữ vững quyết tâm chính trị, không chỉ đào tạo kiến thức mà còn đào tạo con người có tình yêu quê hương đất nước, có bản lĩnh và dũng khí để đáp ứng yêu cầu phát triển, bảo vệ Tổ quốc. Đến thăm Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng), ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh học viện cần tiếp tục kiên định với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng về xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh mới. Cùng với đó là nâng cao chất lượng GD-ĐT, tăng cường đào tạo sau đại học, phấn đấu nâng cao số lượng tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư... Cùng ngày, thăm và chúc mừng gia đình GS - Nhà giáo Nhân dân Trần Thu Hà, nguyên Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, ông Trịnh Văn Quyết bày tỏ tri ân những đóng góp quan trọng của các thế hệ nghệ sĩ, nhà giáo âm nhạc, trong đó có GS - Nhà giáo Nhân dân Trần Thu Hà, đối với sự nghiệp đào tạo, phát triển nền âm nhạc chuyên nghiệp của Việt Nam. Chiều cùng ngày, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đã đến thăm GS-TS Nguyễn Tấn Phát - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, nguyên Giám đốc ĐHQG TP HCM. Ông Trần Lưu Quang gửi lời chúc sức khỏe đến GS-TS Nguyễn Tấn Phát, cảm ơn những đóng góp của ông cho ngành giáo dục nước nhà và TP HCM. Thông tin thêm về tình hình hiện tại, Bí thư Thành ủy TP HCM cho biết nền giáo dục hiện nay có những thay đổi lớn để bắt kịp xu thế phát triển, bao gồm thay đổi tinh thần và cách làm việc theo hướng thực tế hơn, thực chất hơn. GS-TS Nguyễn Tấn Phát cho biết cảm nhận được những thay đổi, những "làn gió" tươi trẻ trong ngành giáo dục và các lĩnh vực khác. Ông tin tưởng, kỳ vọng vào sự thay đổi diện mạo của TP HCM trong thời gian tới, đặc biệt là hạ tầng giao thông. Q.Anh - H.Dương



