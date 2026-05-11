Siết chặt chất lượng giáo dục nghề nghiệp qua 10 chỉ số hoạt động

Thông tư 38/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT ban hành mới đây quy định rõ chuẩn cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN), thiết lập khung yêu cầu thống nhất về điều kiện bảo đảm chất lượng và các chỉ số hoạt động của cơ sở đào tạo nghề.
Trong đó, đáng chú ý là các tiêu chí về tỉ lệ có việc làm và sự hài lòng của doanh nghiệp - những "thước đo" quan trọng với các cơ sở đào tạo GDNN.
Thông tư 38 có hiệu lực từ ngày 29-4-2026. Đối với các cơ sở GDNN đã được thành lập, cho phép thành lập, chia, tách hoặc sáp nhập trước ngày 1-1-2026, quy định thời hạn 60 tháng kể từ ngày có hiệu lực để đáp ứng các yêu cầu của chuẩn cơ sở GDNN. Trong thời gian này, các cơ sở vẫn phải thực hiện cập nhật dữ liệu, tự đánh giá và xây dựng lộ trình cải tiến theo quy định.
