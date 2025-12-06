HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

80 cặp đôi tổ chức lễ cưới tập thể bên hồ Hoàn Kiếm

Hải Anh

(NLĐO)- Trong lễ khai mạc Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025 sáng 6-12, có Lễ cưới tập thể của 80 cặp đôi - "Yêu là hạnh phúc".

Sáng 6-12, lễ khai mạc Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025 đã diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025 lan tỏa yêu thương giữa lòng Hà Nội - Ảnh 1.

Các đại biểu tham gia chương trình. Ảnh: Hải Nguyễn

Lễ khai mạc diễn ra sáng 6-12 có sự tham gia của: bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT-DL); bà Trần Thị Thu Đông, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam.

Vietnam Happy Fest do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức, quy tụ sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị, nghệ sĩ, cộng đồng sáng tạo và công chúng. Sự kiện được tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị tốt đẹp của đời sống, lan tỏa tinh thần lạc quan, yêu thương và hạnh phúc từ những điều bình dị nhất.

Điểm nhấn xuyên suốt của sự kiện là không gian trải nghiệm mang tên "Con đường hạnh phúc", được bố trí dọc theo các tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm. Không gian này được chia thành nhiều khu vực trưng bày và tương tác, tạo thành hành trình cảm xúc, giúp người tham gia cảm nhận hạnh phúc qua từng bước chân.

Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025 lan tỏa yêu thương giữa lòng Hà Nội - Ảnh 2.

Niềm vui cùng 80 cặp đôi trong Lễ cưới tập thể. Ảnh: Trần Huấn

Trong đó, khu triển lãm ảnh và video "Happy Vietnam" giới thiệu hàng trăm tác phẩm tiêu biểu ghi lại những khoảnh khắc đời thường giàu cảm xúc trên khắp mọi miền đất nước, từ cuộc sống lao động, sinh hoạt, học tập cho đến các giá trị văn hóa truyền thống, tình cảm gia đình và sự gắn kết cộng đồng.

Bên cạnh đó là các không gian tương tác số, photobooth nghệ thuật, "Bản đồ hạnh phúc" - nơi người tham gia có thể đánh dấu những địa điểm gắn với kỷ niệm đáng nhớ của mình, cũng như "Cây hạnh phúc" - nơi gửi gắm ước mơ, lời chúc và những thông điệp tích cực.

Hoạt động diễu hành trang phục truyền thống với sự tham gia của hàng trăm người trong các bộ áo dài, trang phục dân tộc tạo nên bức tranh rực rỡ sắc màu văn hóa ngay giữa lòng Thủ đô, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách.

Ngoài ra, chuỗi workshop sáng tạo, diễn đàn trao đổi, talkshow về chủ đề hạnh phúc, gia đình, cộng đồng, phát triển bền vững cũng được tổ chức xuyên suốt các ngày diễn ra lễ hội, mang đến không gian giao lưu, chia sẻ đa chiều.

Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025 lan tỏa yêu thương giữa lòng Hà Nội - Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Trần Huấn

Đặc biệt, tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, "Cây hạnh phúc" sẽ đón nhận hàng chục ngàn điều ước và lời chúc. Mỗi mảnh giấy nhỏ là một câu chuyện, một ước nguyện, một hạt mầm của yêu thương. Bên cạnh việc tôn vinh hạnh phúc, sự kiện cũng gửi gắm tinh thần hướng về miền Trung và những vùng khó khăn.

Một hoạt động đặc biệt thu hút sự chú ý là Lễ cưới tập thể của 80 cặp đôi - "Yêu là hạnh phúc". Niềm vui của 80 cặp đôi hôm nay mang ý nghĩa biểu tượng cho 80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc của dân tộc.

Trong số họ, có những đôi trẻ bước vào cuộc sống mới, và có những đôi đã cùng nhau đi qua 15, 30, 50 năm gắn bó. Họ chính là hình ảnh sống động cho thấy rằng hạnh phúc không phải là phép màu, mà là sự thấu hiểu và sẻ chia mỗi ngày.

Giải thưởng Happy Vietnam lần thứ 3 cũng được tổ chức nhằm quảng bá hình ảnh quốc gia Việt Nam, tiếp tục gặt hái nhiều thành công. Năm 2025, cuộc thi thu hút hơn 4.600 tác giả với hơn 17.000 tác phẩm ảnh và video, tăng gấp 1,7 lần so với năm 2024. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện xúc động, một lát cắt chân thực về con người Việt Nam, về cuộc sống yên bình và vẻ đẹp đang thay đổi từng ngày của đất nước, được kể bằng góc nhìn trân trọng của chính người dân và bạn bè quốc tế.

