9 phút cuối nghiệt ngã, Burnley trắng tay sân nhà trước Liverpool

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

9 phút cuối nghiệt ngã, Burnley trắng tay sân nhà trước Liverpool

Đông Linh (theo Premier League)

(NLĐO) – Cầm chân đội đương kim vô địch Liverpool đến tận phút 90+3, Burnley vẫn để vuột mất 1 điểm vì sai sót khó tin của cựu sao M.U Hannibal Mejbri.

Liverpool bế tắc

Hàng vạn khán giả trên sân Turf Moor cứ ngồi thẫn thờ khi tiếng còi dứt trận vang lên. Chẳng ai tin đoàn quân của HLV Scott Parker đã thi đấu kiên cường suốt từ đầu trận nhưng mọi nỗ lực của họ như "đổ sông đổ biển" chỉ trong vài phút cuối.

5 phút cuối nghiệt ngã, Burnley trắng tay sân nhà trước Liverpool - Ảnh 1.

Trận chiến ở sân Turf Moor căng thẳng hơn dự báo

Tấm thẻ đỏ (hai thẻ vàng) của Lesley Ugochukwu phút 84 dường như đã đánh gục niềm tin của các cầu thủ chủ nhà, để rồi đến phút 90+3, cầu thủ vào thay người Hannibal Mejbri phạm sai lầm khó tha thứ, mang đến đoạn kết nghiệt ngã cho Burnley.

Căng thẳng tại Turf Moor

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội khách Liverpool nhanh chóng áp đặt thế trận. Các học trò của HLV Arne Slot cầm bóng vượt trội, pressing liên tục nhằm bóp nghẹt hàng thủ chủ nhà. Tuy vậy, Burnley cho thấy sự lì lợm đáng nể, thi đấu tập trung và không ngần ngại phạm lỗi để làm chậm nhịp tấn công đối thủ. Thủ môn Martin Dubravka cùng bộ đôi trung vệ chơi đầy quả cảm, hóa giải hàng loạt pha dứt điểm của Salah, Ekitike, Gakpo hay Szoboszlai.

5 phút cuối nghiệt ngã, Burnley trắng tay sân nhà trước Liverpool - Ảnh 2.

Pha dứt điểm nguy hiểm của Ryan Gravenberch

Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào, phản ánh đúng cục diện: Liverpool nắm quyền kiểm soát nhưng bất lực trong khâu dứt điểm, còn Burnley phòng ngự chắc chắn và chờ đợi cơ hội phản công.

5 phút cuối nghiệt ngã, Burnley trắng tay sân nhà trước Liverpool - Ảnh 3.

Các cầu thủ Liverpool căng thẳng trên sân

Những sự thay đổi nhân sự của HLV Arne Slot từ cuối hiệp một và đầu hiệp hai giúp Liverpool tấn công mạnh mẽ hơn, song Burnley vẫn đứng vững. Không chỉ phòng thủ kín kẽ, đội chủ nhà còn khiến khung thành Alisson chao đảo vài lần với các pha phản công nhanh.

5 phút cuối nghiệt ngã, Burnley trắng tay sân nhà trước Liverpool - Ảnh 4.

Florian Wirtz tiếp tục có trận dấu gây thất vọng

Bước ngoặt nghiệt ngã

Bước ngoặt đến ở phút 84 khi Lesley Ugochukwu nhận thẻ vàng thứ hai, khiến Burnley chỉ còn chơi với 10 cầu thủ trên sân. Lợi thế hơn người giúp Liverpool gia tăng sức ép nghẹt thở, và đúng vào phút bù giờ 90+3, cú sút của Jeremie Frimpong chạm tay Hannibal Mejbri trong vòng cấm. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

5 phút cuối nghiệt ngã, Burnley trắng tay sân nhà trước Liverpool - Ảnh 5.

Mohamed Salah ghi bàn duy nhất từ chấm 11 m

TIN LIÊN QUAN

Trên chấm 11m, Mohamed Salah lạnh lùng đánh bại thủ môn Dubravka, ấn định chiến thắng 1-0 cho Liverpool.

Niềm vui vỡ òa với thầy trò HLV Arne Slot, trong khi các cầu thủ Burnley tiếc nuối khi đã cầm cự kiên cường gần như cả trận.

5 phút cuối nghiệt ngã, Burnley trắng tay sân nhà trước Liverpool - Ảnh 6.

Liverpool toàn thắng 4 vòng mở màn

Với 3 điểm quý giá, Liverpool duy trì mạch toàn thắng sau 4 vòng, tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng. Burnley dù trắng tay nhưng vẫn nhận được sự tôn trọng bởi lối chơi kỷ luật và tinh thần chiến đấu quả cảm.

Tin liên quan

Soi tỉ số trận Burnley – Liverpool: Xem màn ra mắt của Isak

Soi tỉ số trận Burnley – Liverpool: Xem màn ra mắt của Isak

(NLĐO) - Burnley chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm với Liverpool nên lợi thế sân nhà ở Turf Moor không đủ giúp họ cản bước nhà vô địch.

Màn độc diễn của Liverpool

Trận đại chiến được chờ đợi nhất kể từ đầu giải thật sự mang đến rất nhiều cảm xúc cho cả người hâm mộ lẫn giới chuyên môn.

Liverpool chiêu mộ Alexander Isak 125 triệu bảng, phá kỷ lục bóng đá Anh

(NLĐO) – Thương vụ tốn kém thời gian và tiền bạc bậc nhất của kỳ chuyển nhượng mùa hè đã khép lại với việc Alexander Isak chính thức gia nhập Liverpool.

vòng 4 Ngoại hạng Anh Burnley 0-1 Liverpool Lesley Ugochukwu Liverpool Hannibal Mejbri Mohamed Salah
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo