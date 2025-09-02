Màn độc diễn của Liverpool

Tốc độ gần 100 km/giờ

Tưởng chừng đôi bên Liverpool và Arsenal đã có thể hài lòng bằng việc chia điểm ra về nhưng cú đá phạt đẳng cấp phút 83 của Dominik Szoboszlai đã mang đến bước ngoặt quan trọng cho trận Super Sunday vòng 3 Giải Ngoại hạng. Cả Dominik Szoboszlai lẫn thủ môn David Raya đều đoán biết ý định của đối thủ nhưng rõ ràng, tốc độ gần 100 km/giờ của quả bóng khó đã hoàn toàn khuất phục được David Raya, chưa kể "người nhện" của Arsenal buông lời than phiền về quỹ đạo bay rất khó chịu của quả bóng Puma lần đầu xuất hiện ở giải đấu cao nhất xứ sương mù.

Arsenal thất thủ lần đầu, Tottenham cũng bại trận khi tiếp Bournemouth, đồng nghĩa 2 đội bóng London chấp nhận lùi về nhóm thứ ba, lúc này có thêm Everton, Sunderland và Bournemouth gia nhập, để nhường ngôi đầu cho Liverpool, đội duy nhất giữ được mạch toàn thắng sau 3 vòng mở màn. Chí ít Liverpool sẽ giữ được vị trí số 1 trong vòng 2 tuần lễ tới cho đến khi quãng nghỉ dành cho FIFA Days tháng 9 kết thúc.

Dominik Szoboszlai (8) nhận danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất” 2 trận liên tiếp của Liverpool Ảnh: Premier League

Nhóm đại gia "Big Six"

Nếu đội nhì bảng Chelsea vẫn giữ được phong độ ấn tượng như từ đầu mùa, cuộc chạm trán giữa nhà đương kim vô địch nước Anh Liverpool và nhà vô địch Club World Cup Chelsea tại vòng 7 Ngoại hạng Anh hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn.

Màn độc diễn thuyết phục của Liverpool rõ ràng quá tương phản với những cú vấp của nhóm đại gia "Big Six". Arsenal chắc chắn sẽ phải rà soát lại lực lượng lẫn đấu pháp sau chuyến làm khách thất bại tại sân Anfield với điểm yếu cố hữu từ khâu dứt điểm. Tottenham cũng bị ngắt mạch chiến thắng khi gục ngã sân nhà trước màn "tra tấn thể lực" của Bournemouth, bộc lộ rõ những hạn chế về chiều sâu lực lượng khi phải xoay tua đội hình.

Cú sốc lớn nhất tính đến nay lại đến từ Man City khi đoàn quân của Pep Guardiola thua đến trận thứ nhì liên tiếp chỉ sau 3 vòng đấu, rơi thẳng xuống nhóm cuối bảng. Hàng công thiếu sự bùng nổ, hàng thủ liên tục mắc sai lầm khiến Man City không còn giữ được sức mạnh áp đảo trước mọi đối thủ. Liệu chuỗi kết quả tệ hại này có đủ gióng lên hồi chuông báo động về phong độ và động lực của một tập thể đã no nê danh hiệu?

Loạt trận diễn ra ngay trước kỳ nghỉ quốc tế ghi nhận những chiến thắng đầu tay của Man United, West Ham hay Crystal Palace. Man United sau khởi đầu chật vật đã kịp lấy lại tinh thần nhờ thắng lợi giải tỏa, trong khi West Ham và Palace đều cho thấy sự lì lợm đáng gờm. Những kết quả này giúp cuộc đua ở nhóm giữa trở nên cân bằng và hứa hẹn nhiều kịch tính ở các vòng tới.



