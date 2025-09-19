Hàng ngàn phụ huynh có thể bị phạt: Công an Đà Nẵng xin ý kiến Cục C06

Ngày 19-9, thượng tá Hà Thế Xuyên, Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Đà Nẵng, cho biết đã có văn bản xin ý kiến của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) – Bộ Công an liên quan đến tình trạng nhiều trẻ em trên địa bàn TP chưa được đăng ký thường trú, đối diện bị xử phạt hành chính.

Một phường ở Đà Nẵng có 400 trẻ chưa đăng ký thường trú

Theo ông Xuyên, trường hợp trẻ chưa được đăng ký thường trú trên địa bàn TP Đà Nẵng và các tỉnh thành khác hiện rất nhiều.

Nhiều phụ huynh bất ngờ khi biết con chưa được đăng ký thường trú, đối diện bị xử phạt (Ảnh minh họa: AI/TRẦN THƯỜNG)

Vì vậy, Công an TP Đà Nẵng xin ý kiến hướng dẫn từ Cục C06 để hướng dẫn cho các phường, xã trên địa bàn TP xử lý dứt điểm.

Liên quan đến nội dung này, trước đó, nhiều phường xã tại TP Đà Nẵng đã có văn bản gửi UBND TP Đà Nẵng xin ý kiến.

Tại phường Bàn Thạch, nơi có khoảng 400 trẻ chưa được đăng ký thường trú, ông Dương Văn Tuấn, Chủ tịch UBND phường, cho biết đang chỉ đạo Công an phường tạm dừng việc áp dụng xử phạt đối với người dân, chờ ý kiến hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vừa qua, khi đi nhận quà Quốc khánh, rất nhiều phụ huynh ở TP Đà Nẵng "tá hỏa" khi biết con mình chưa được đăng ký thường trú.

Khi đến trụ sở công an xã, phường đăng ký thường trú cho con thì cán bộ công an cho biết trường hợp của con họ sẽ bị xử phạt hành chính. Trên mạng xã hội, nhiều người đăng quyết định xử phạt của cơ quan công an với mức phạt 750.000 đồng.

Theo nhiều người dân, họ có con sinh năm 2020, 2021, 2022, khi đi làm giấy khai sinh đã được cấp mã định danh và không hề được hướng dẫn phải đến công an để đăng ký thường trú. Thời điểm đó đã bỏ sổ hộ khẩu giấy nên người dân cứ nghĩ đã được tự động tích hợp vào dữ liệu. Mới đây, nhiều người mới biết con mình chưa được đăng ký thường trú.

Điều đáng nói, theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 10-1-2025, nếu quá 60 ngày không đăng ký thường trú sẽ bị xử phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Dù chưa có con số thống kê chính xác nhưng số trẻ em chưa đăng ký thường trú tại TP Đà Nẵng rất đông.

Sau khi Báo Người Lao Động phản ánh sự việc này, rất nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ bức xúc, cho rằng nghị định vừa mới ra đời, người dân chưa hiểu hết thì cần tuyên truyền cho người dân biết, việc áp dụng hình thức xử phạt hành chính là chưa hợp tình, hợp lý.

Hơn nữa, việc này không hoàn toàn do lỗi của người dân mà còn có lỗi của chính quyền địa phương, của công an, tư pháp và cũng có thể lỗi do phần mềm.