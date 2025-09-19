Hàng ngàn phụ huynh có thể bị phạt: Công an Đà Nẵng xin ý kiến Cục C06

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Hàng ngàn phụ huynh có thể bị phạt: Công an Đà Nẵng xin ý kiến Cục C06

Trần Thường

(NLĐO) – Công an TP Đà Nẵng xin ý kiến hướng dẫn của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội về trường hợp nhiều trẻ chưa được đăng ký thường trú.

Ngày 19-9, thượng tá Hà Thế Xuyên, Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Đà Nẵng, cho biết đã có văn bản xin ý kiến của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) – Bộ Công an liên quan đến tình trạng nhiều trẻ em trên địa bàn TP chưa được đăng ký thường trú, đối diện bị xử phạt hành chính.

Một phường ở Đà Nẵng có 400 trẻ chưa đăng ký thường trú

Theo ông Xuyên, trường hợp trẻ chưa được đăng ký thường trú trên địa bàn TP Đà Nẵng và các tỉnh thành khác hiện rất nhiều.

Hàng ngàn phụ huynh có thể bị phạt: Công an Đà Nẵng xin ý kiến Cục C06- Ảnh 1.

Nhiều phụ huynh bất ngờ khi biết con chưa được đăng ký thường trú, đối diện bị xử phạt (Ảnh minh họa: AI/TRẦN THƯỜNG)

Vì vậy, Công an TP Đà Nẵng xin ý kiến hướng dẫn từ Cục C06 để hướng dẫn cho các phường, xã trên địa bàn TP xử lý dứt điểm.

Liên quan đến nội dung này, trước đó, nhiều phường xã tại TP Đà Nẵng đã có văn bản gửi UBND TP Đà Nẵng xin ý kiến.

Tại phường Bàn Thạch, nơi có khoảng 400 trẻ chưa được đăng ký thường trú, ông Dương Văn Tuấn, Chủ tịch UBND phường, cho biết đang chỉ đạo Công an phường tạm dừng việc áp dụng xử phạt đối với người dân, chờ ý kiến hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vừa qua, khi đi nhận quà Quốc khánh, rất nhiều phụ huynh ở TP Đà Nẵng "tá hỏa" khi biết con mình chưa được đăng ký thường trú.

Khi đến trụ sở công an xã, phường đăng ký thường trú cho con thì cán bộ công an cho biết trường hợp của con họ sẽ bị xử phạt hành chính. Trên mạng xã hội, nhiều người đăng quyết định xử phạt của cơ quan công an với mức phạt 750.000 đồng.

Theo nhiều người dân, họ có con sinh năm 2020, 2021, 2022, khi đi làm giấy khai sinh đã được cấp mã định danh và không hề được hướng dẫn phải đến công an để đăng ký thường trú. Thời điểm đó đã bỏ sổ hộ khẩu giấy nên người dân cứ nghĩ đã được tự động tích hợp vào dữ liệu. Mới đây, nhiều người mới biết con mình chưa được đăng ký thường trú.

Điều đáng nói, theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 10-1-2025, nếu quá 60 ngày không đăng ký thường trú sẽ bị xử phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Dù chưa có con số thống kê chính xác nhưng số trẻ em chưa đăng ký thường trú tại TP Đà Nẵng rất đông.

Sau khi Báo Người Lao Động phản ánh sự việc này, rất nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ bức xúc, cho rằng nghị định vừa mới ra đời, người dân chưa hiểu hết thì cần tuyên truyền cho người dân biết, việc áp dụng hình thức xử phạt hành chính là chưa hợp tình, hợp lý.

Hơn nữa, việc này không hoàn toàn do lỗi của người dân mà còn có lỗi của chính quyền địa phương, của công an, tư pháp và cũng có thể lỗi do phần mềm.

Khoản 2 Điều 7 Nghị định 154/2024/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 10-1-2025) quy định trong thời hạn tối đa 60 ngày, kể từ ngày người chưa thành niên được đăng ký khai sinh thì cha hoặc mẹ hoặc chủ hộ hoặc người giám hộ có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo thông tin về cư trú cho người chưa thành niên…

Mức phạt chưa đăng ký thường trú cho con được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 9 Nghị định 144/2021/NĐ-CP. Cụ thể, phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng nếu không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú, tách hộ hoặc điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú…

Tin liên quan

Hàng ngàn phụ huynh ở Đà Nẵng đối diện bị phạt: Công an tìm nguyên nhân

Hàng ngàn phụ huynh ở Đà Nẵng đối diện bị phạt: Công an tìm nguyên nhân

(NLĐO) – Công an TP Đà Nẵng đang tiến hành khảo sát để tìm nguyên nhân vì sao rất nhiều trẻ em chưa được đăng ký thường trú, để đề xuất hướng xử lý.

"Tá hỏa" khi biết con chưa đăng ký thường trú: Công an Đà Nẵng nói gì?

(NLĐO) – Khi đi nhận quà Quốc khánh, nhiều người dân ở Đà Nẵng mới biết con mình chưa đăng ký thường trú, phải đối diện với mức phạt lên tới 1 triệu đồng.

Công an TP Đà Nẵng bắt đối tượng Chánh "Neymar"

(NLĐO) – Đối tượng có biệt danh Chánh "Neymar" dùng vỏ chai bia đánh mạnh vào đầu rồi dùng mảnh chai vỡ đâm vào vùng cổ một nam thanh niên ở TP Đà Nẵng.

Công an TP Đà Nẵng đăng ký thường trú Bộ Công an tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng công an phường công an xã mạng xã hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo