HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng: Xe dịch vụ “chiếm” vỉa hè phố du lịch

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Vỉa hè nhiều tuyến phố du lịch ven biển Đà Nẵng vừa được dọn dẹp đã bị ô tô, taxi đậu tràn lan, có nơi đẩy người đi bộ xuống lòng đường.

Toàn thành phố Đà Nẵng đang ra quân lập lại trật tự vỉa hè, mục tiêu cao nhất là trả lại không gian, lối đi cho người dân và du khách tại các tuyến đường trọng điểm. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế cho thấy sau khi được dọn dẹp, nhiều vỉa hè lại nhanh chóng bị biến thành nơi đỗ xe.

Vỉa hè trước một khách sạn trên đường Phan Tôn bị "trưng dụng" làm bãi đỗ ô tô, chiếm chỗ đi bộ của khách

Tại các tuyến ven biển như Võ Nguyên Giáp (qua các phường Sơn Trà, An Hải, Ngũ Hành Sơn) hay khu phố đêm An Thượng (phường Ngũ Hành Sơn), tình trạng ô tô “án ngữ” trên vỉa hè diễn ra phổ biến.

Đáng chú ý, trước nhiều khách sạn lớn trên đường Võ Nguyên Giáp, taxi truyền thống lẫn xe công nghệ xếp hàng dài trên vỉa hè chờ khách, chiếm lối đi bộ.

Tương tự, tại khu phố đêm An Thượng, không ít đoạn vỉa hè bị tận dụng làm bãi đỗ ô tô. Trước khách sạn số 10 Phan Tôn, dù có bảng nhắc “Vui lòng không để xe máy tại đây”, một xe bán tải vẫn ngang nhiên đỗ trên vỉa hè, buộc du khách phải đi xuống lòng đường.

Tại Khu phố đêm An Thượng, ô tô đỗ vỉa hè khiến khách Tây phải xuống lòng đường (ảnh ghi nhận tại đường Phan Tôn, phường Ngũ Hành Sơn chiều 14-4)

CLIP: Xe dịch vụ “chiếm” vỉa hè phố du lịch Đà Nẵng

Tài xế taxi hãng tên tuổi tại Đà Nẵng cũng cho xe lên vỉa hè để chờ khách

Xe đỗ dày đặc trên vỉa hè đường Võ Nguyên Giáp, đoạn trước Khách sạn Mường Thanh Luxury

Xe dịch vụ chiếm vỉa hè

Một số hình ảnh ghi nhận tại vỉa hè đường du lịch ven biển Võ Nguyên Giáp

Chứng kiến tình trạng này, chị Võ Thị Thùy Linh (trú phường Ngũ Hành Sơn) cho biết mình đồng thuận với chủ trương dọn dẹp vỉa hè của thành phố. “Tuy nhiên, cần xử lý đồng bộ, không thể dẹp hàng rong, dẹp xe bánh mỳ, rồi để ô tô đậu đỗ sai quy định trên vỉa hè, gây tái diễn cảnh nhếch nhác” – chị Linh nói.

Trước đó, từ cuối tháng 3, TP Đà Nẵng đã triển khai nhiều giải pháp lập lại trật tự vỉa hè như cấm đặt biển hiệu, vật dụng lấn chiếm; xóa “chợ cóc”, “chợ tạm”; tổ chức sử dụng vỉa hè theo bề rộng để bảo đảm lối đi thông thoáng. Theo lộ trình, tháng 4 là cao điểm kiểm tra, xử lý sau giai đoạn tuyên truyền.

Bên cạnh đó, thành phố dự kiến tiếp tục duy trì các giải pháp sau tháng 4 nhằm giữ vững trật tự đô thị, hướng đến xây dựng hình ảnh đô thị văn minh, tạo ấn tượng tốt với du khách.

Box: Mức phạt lỗi đỗ xe trên vỉa hè

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi đỗ ô tô trên vỉa hè trái quy định bị phạt từ 800.000 – 1 triệu đồng.

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định:

Chỉ được dừng, đỗ xe sát lề đường bên phải, bánh xe không cách lề quá 0,25 m.

Không được đỗ xe tại các vị trí cấm như: trên vỉa hè trái phép, nơi có biển cấm, trên cầu, đoạn đường cong, điểm qua đường của người đi bộ…

Vỉa hè là không gian dành cho người đi bộ; việc sử dụng vào mục đích khác phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép...



Vỉa hè Đà Nẵng sau nửa tháng ra quân: Nơi thông thoáng, chỗ ngổn ngang

(NLĐO) - Sau nửa tháng ra quân, vỉa hè Đà Nẵng có nơi thông thoáng, nhưng nhiều khu vực vẫn bị lấn chiếm, nhếch nhác, thiếu chuyển biến rõ rệt

Đà Nẵng tiếp tục yêu cầu dọn dẹp triệt để vật cản trên vỉa hè

(NLĐO) - Sở Xây dựng TP Đà Nẵng yêu cầu phường, xã khẩn trương dọn dẹp, xử lý nghiêm vi phạm lấn chiếm vỉa hè

Hóa giải bức xúc trên vỉa hè, dưới lòng đường

Lãnh đạo địa phương và người dân tin tưởng vỉa hè, lòng đường sẽ sớm thông thoáng như kỳ vọng

du lịch Đà Nẵng trật tự đô thị Thành phố Đà Nẵng trật tự vỉa hè vỉa hè Đà Nẵng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo