Đà Nẵng: Xe dịch vụ “chiếm” vỉa hè phố du lịch

Toàn thành phố Đà Nẵng đang ra quân lập lại trật tự vỉa hè, mục tiêu cao nhất là trả lại không gian, lối đi cho người dân và du khách tại các tuyến đường trọng điểm. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế cho thấy sau khi được dọn dẹp, nhiều vỉa hè lại nhanh chóng bị biến thành nơi đỗ xe.

Vỉa hè trước một khách sạn trên đường Phan Tôn bị "trưng dụng" làm bãi đỗ ô tô, chiếm chỗ đi bộ của khách

Tại các tuyến ven biển như Võ Nguyên Giáp (qua các phường Sơn Trà, An Hải, Ngũ Hành Sơn) hay khu phố đêm An Thượng (phường Ngũ Hành Sơn), tình trạng ô tô “án ngữ” trên vỉa hè diễn ra phổ biến.

Đáng chú ý, trước nhiều khách sạn lớn trên đường Võ Nguyên Giáp, taxi truyền thống lẫn xe công nghệ xếp hàng dài trên vỉa hè chờ khách, chiếm lối đi bộ.

Tương tự, tại khu phố đêm An Thượng, không ít đoạn vỉa hè bị tận dụng làm bãi đỗ ô tô. Trước khách sạn số 10 Phan Tôn, dù có bảng nhắc “Vui lòng không để xe máy tại đây”, một xe bán tải vẫn ngang nhiên đỗ trên vỉa hè, buộc du khách phải đi xuống lòng đường.

Tại Khu phố đêm An Thượng, ô tô đỗ vỉa hè khiến khách Tây phải xuống lòng đường (ảnh ghi nhận tại đường Phan Tôn, phường Ngũ Hành Sơn chiều 14-4)

Tài xế taxi hãng tên tuổi tại Đà Nẵng cũng cho xe lên vỉa hè để chờ khách

Xe đỗ dày đặc trên vỉa hè đường Võ Nguyên Giáp, đoạn trước Khách sạn Mường Thanh Luxury

Xe dịch vụ chiếm vỉa hè

Chứng kiến tình trạng này, chị Võ Thị Thùy Linh (trú phường Ngũ Hành Sơn) cho biết mình đồng thuận với chủ trương dọn dẹp vỉa hè của thành phố. “Tuy nhiên, cần xử lý đồng bộ, không thể dẹp hàng rong, dẹp xe bánh mỳ, rồi để ô tô đậu đỗ sai quy định trên vỉa hè, gây tái diễn cảnh nhếch nhác” – chị Linh nói.

Trước đó, từ cuối tháng 3, TP Đà Nẵng đã triển khai nhiều giải pháp lập lại trật tự vỉa hè như cấm đặt biển hiệu, vật dụng lấn chiếm; xóa “chợ cóc”, “chợ tạm”; tổ chức sử dụng vỉa hè theo bề rộng để bảo đảm lối đi thông thoáng. Theo lộ trình, tháng 4 là cao điểm kiểm tra, xử lý sau giai đoạn tuyên truyền.

Bên cạnh đó, thành phố dự kiến tiếp tục duy trì các giải pháp sau tháng 4 nhằm giữ vững trật tự đô thị, hướng đến xây dựng hình ảnh đô thị văn minh, tạo ấn tượng tốt với du khách.

Box: Mức phạt lỗi đỗ xe trên vỉa hè Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi đỗ ô tô trên vỉa hè trái quy định bị phạt từ 800.000 – 1 triệu đồng. Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định: Chỉ được dừng, đỗ xe sát lề đường bên phải, bánh xe không cách lề quá 0,25 m. Không được đỗ xe tại các vị trí cấm như: trên vỉa hè trái phép, nơi có biển cấm, trên cầu, đoạn đường cong, điểm qua đường của người đi bộ… Vỉa hè là không gian dành cho người đi bộ; việc sử dụng vào mục đích khác phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép...







