Thời sự Chính trị

99% cử tri TPHCM đi bỏ phiếu bầu cử

LÊ VĨNH

(NLĐO) - TPHCM có 168/168 địa phương đạt tỉ lệ cử tri đi bầu trên 95%, trong đó có 38 xã, phường có tỉ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%

Liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại TPHCM, Ủy ban bầu cử Thành phố cho biết tính đến 22 giờ ngày 15-3, tổng số cử tri trên địa bàn Thành phố là 9.516.127 người.

Tổng số cử tri đi bỏ phiếu đạt 9.421.168 người. Tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99%.

99% cử tri TPHCM đi bỏ phiếu bầu cử - Ảnh 1.

Cử tri TPHCM tham gia bầu cử

Thành phố có 168/168 địa phương đạt tỉ lệ cử tri đi bầu trên 95%, trong đó có 38 xã, phường có tỉ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%. Không có khu vực bỏ phiếu có tỉ lệ cử tri đi bầu dưới 50%.

Các Tổ bầu cử thực hiện việc đóng hòm phiếu và tuyên bố kết thúc thời gian bỏ phiếu đúng quy định. Đồng thời, bắt đầu tiến hành thống kê, niêm phong phiếu bầu chưa sử dụng và phiếu bầu do cử tri viết hỏng, lập biên bản thống kê việc sử dụng phiếu bầu cử. Tổ trưởng các Tổ bầu cử mở hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ để tiến hành việc kiểm phiếu theo quy định.

99% cử tri TPHCM đi bỏ phiếu bầu cử - Ảnh 2.

Cử tri TPHCM hân hoan đi bầu cử

Trong ngày, nhân dân TPHCM rất phấn khởi thực hiện quyền bầu cử của mình; tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu rất cao, đảm bảo các mục tiêu đề ra; ngày bầu cử thật sự là ngày hội của toàn dân.

Đến cuối ngày, cử tri Thành phố đánh giá kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã được thực hiện chu đáo, dân chủ và đúng luật.

Ủy ban bầu cử TPHCM đánh giá trên toàn địa bàn Thành phố, thời tiết rất thuận lợi cho cử tri đi bầu cử, tình hình an ninh trật tự đảm bảo ổn định. Các tuyến đường giao thông trọng yếu thông suốt, không xảy ra ùn tắc, đảm bảo cử tri di chuyển đến các khu vực bỏ phiếu an toàn.

Hệ thống thông tin liên lạc phục vụ báo cáo bầu cử như Metronet, điện thoại, fax, internet,…  luôn được duy trì ổn định, không có sự cố gián đoạn.

Các điều kiện vật chất - kỹ thuật cần thiết đều được chuẩn bị đầy đủ, đúng quy định, đáp ứng tốt cho công tác tổ chức bầu cử và công tác kiểm phiếu.

"Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn TPHCM đã diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo các mục tiêu đề ra về tiến độ, an toàn và đúng quy định pháp luật" - Ủy ban bầu cử TPHCM đánh giá.

Truyền thông quốc tế đưa tin đậm nét về "Ngày hội non sông" của Việt Nam

Cuộc bầu cử phản ánh sự cải tiến trong công tác tổ chức và cách thức triển khai, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng đại biểu.

Kết thúc bầu cử, cả nước có 99,38% cử tri đi bỏ phiếu

(NL ĐO) - Tính đến 20 giờ ngày 15-3, tổng số cử tri của cả nước đã tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp là 76.043.527, đạt tỉ lệ 99,38%

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh: Giữ trọn lời hứa của đại biểu với cử tri

(NLĐO) - Mỗi đại biểu sau khi được cử tri tín nhiệm cần nghiêm túc thực hiện chương trình hành động đã cam kết, giữ trọn lời hứa của đại biểu với cử tri

bầu cử HĐND cử tri đại biểu quốc hội TPHCM
