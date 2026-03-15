Thời sự Chính trị

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh: Giữ trọn lời hứa của đại biểu với cử tri

Thanh Thảo

(NLĐO) - Mỗi đại biểu sau khi được cử tri tín nhiệm cần nghiêm túc thực hiện chương trình hành động đã cam kết, giữ trọn lời hứa của đại biểu với cử tri

Khu vực bỏ phiếu số 26 (đơn vị Bầu cử số 6, Khu phố Phú Thuận, phường Phú An) là một trong những điểm bỏ phiếu được TPHCM chọn làm điểm.

Tham dự lễ khai mạc và bỏ phiếu có ông Nguyễn Minh Triết - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và lãnh đạo TPHCM, phường Phú An tại điểm bỏ phiếu số 25, khu phố Phú Thuận

Trao đổi với báo chí tại đây, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TPHCM, cho rằng để trở thành ứng cử viên ĐBQH hoặc HĐND, mỗi cá nhân đều phải trải qua quá trình chuẩn bị và sàng lọc kỹ lưỡng theo đúng quy trình, bảo đảm các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định. Những người trúng cử đều là những người xứng đáng.

Theo Chủ tịch HĐND TPHCM, nhiệm kỳ mới dự báo đặt ra nhiều yêu cầu cao đối với đại biểu dân cử, đặc biệt là trong việc giải quyết những vấn đề thực tiễn của Thành phố.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và lãnh đạo TPHCM thực hiện quyền cử tri

Mỗi đại biểu sau khi được cử tri tín nhiệm cần nghiêm túc thực hiện chương trình hành động đã cam kết, đồng thời gắn trách nhiệm đó với lĩnh vực công tác và chuyên môn của mình.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của đại biểu là lắng nghe và phản ánh trung thực tiếng nói của cử tri. Đại biểu phải chuyển tải đầy đủ tiếng nói của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền.

Khi tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của người dân, đại biểu cần theo dõi, phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết và trả lời đến cùng.

Ông Võ Văn Minh thực hiện bỏ phiếu

Theo ông, các đại biểu cũng cần đặc biệt quan tâm những vấn đề bức thiết liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân như đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc các khó khăn trong đời sống dân sinh.

Việc theo dõi, đôn đốc giải quyết các vấn đề này không chỉ thể hiện trách nhiệm của đại biểu mà còn góp phần củng cố niềm tin của cử tri.

Bên cạnh đó, trong hoạt động giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của Thành phố, đại biểu cần chủ động nghiên cứu thông tin, nhất là trong lĩnh vực chuyên môn, để có những ý kiến đóng góp thiết thực, có những ý kiến đóng góp sâu sắc, thiết thực khi HĐND xem xét, ban hành các nghị quyết quan trọng, nâng cao chất lượng các nghị quyết của HĐND.

Ông Võ Văn Minh trao đổi với báo chí tại điểm bỏ phiếu khu phố Phú Thuận

Về định hướng phát triển của TPHCM trong 5 năm tới, ông Võ Văn Minh cho biết thành phố đang tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố cùng các chỉ đạo của Trung ương.

Trong đó, tiếp tục cụ thể hóa các Nghị quyết của Bộ Chính trị liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước cũng như các cơ chế, chính sách đặc thù như Nghị quyết 98 và các Nghị quyết liên quan.

Việc đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết những vấn đề này không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn cho người dân mà còn giúp giữ trọn lời hứa của đại biểu với cử tri.

Nhiều tỉnh đã có hơn 99% cử tri đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

(NLĐO) - Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết đến 15 giờ 30, tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên cả nước đã đạt tỉ lệ 92,53% và đang tiếp tục tăng nhanh

Thùng phiếu lưu động giúp người yếu thế thực hiện quyền bầu cử

(NLĐO) - Việc linh hoạt đưa thùng phiếu đến tận cơ sở đã giúp các cử tri đặc biệt trực tiếp thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong ngày bầu cử.

TPHCM đã có những địa phương đạt 100% cử tri tham gia bỏ phiếu

(NLĐO) - Theo Ủy ban bầu cử TPHCM, tính đến 15 giờ ngày 15-5, tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố đạt 77,86%

