HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Kết thúc bầu cử, cả nước có 99,38% cử tri đi bỏ phiếu

Văn Duẩn

(NL ĐO) - Tính đến 20 giờ ngày 15-3, tổng số cử tri của cả nước đã tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp là 76.043.527, đạt tỉ lệ 99,38%

Theo Trung tâm báo chí bầu cử, trên cơ sở báo cáo sơ bộ của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, tính đến thời điểm 20 giờ ngày 15-3, tổng số cử tri của cả nước là 76.516.637; số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 76.043.527, đạt tỉ lệ 99,38%.

Kết thúc bầu cử, cả nước có hơn 99% cử tri đi bỏ phiếu bầu cử - Ảnh 1.

Cử tri Hà Nội đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Tỉnh Lào Cai là địa phương hoàn thành bầu cử sớm nhất (17 giờ 45 phút) và cùng với TP Huế là 2/34 địa phương đạt tỉ lệ 100% cử tri đi bầu. Ở các địa phương hầu hết cử tri đi bầu đạt tỉ lệ trên 99%. Trên phạm vi cả nước không có đơn vị bầu cử nào có tỉ lệ cử tri tham gia bầu cử dưới 50%.

Đặc biệt, tỉnh Lào Cai có 173 cử tri từ 100 tuổi trở lên và có 2 cụ cao tuổi trực tiếp đi bầu cử là Cụ ông Giàng Nủ Súa 114 tuổi (sinh năm 1912) và cụ bà Sùng Thị Dủ 111 tuổi (sinh năm 1915).

Ở các địa phương hầu hết cử tri đi bầu đạt tỉ lệ trên 99%: Hà Tĩnh 99,99%; Lai Châu: 99,97%; Tuyên Quang: 99,96%; Điện Biên 99,91%; Lạng Sơn: 99,82%; Thái Nguyên: 99,82%; Cà Mau 99,81%; Vĩnh Long: 99,67%; Cần Thơ 99,35%; Nghệ An: 99.34%; Đà Nẵng: 99,92%; Tây Ninh: 99,04%; Gia Lai: 99,02%; Quảng Ngãi: 99,01%,…

Trên phạm vi cả nước không có đơn vị bầu cử nào có tỉ lệ cử tri tham gia bầu cử dưới 50%.

Đánh giá sơ bộ tình hình tiến độ bầu cử trên phạm vi cả nước cho thấy đa số các tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc mặc dù có địa bàn khó khăn nhưng cử tri đã rất tích cực đi bầu cử, hoàn thành sớm với tỉ lệ cử tri tham gia bầu cử rất cao, như: Lào Cai (100%); Lai Châu: 99,97%; Tuyên Quang: 99,96%; Điện Biên: 99,91%; Lạng Sơn và Thái Nguyên: 99,82%,…Bên cạnh đó, một số tỉnh, thành phố lớn có số đông cử tri (trên 3 triệu cử tri), thường xuyên có biến động,… nhưng số lượng cử tri đi bầu cao, đạt tỉ lệ trên 99%; qua đó cho thấy sự nỗ lực rất lớn của các tổ chức phụ trách bầu cử tại các địa phương này.

Về không khí bầu cử, dư luận trong nhân dân, báo chí trong nước và quốc tế về tình hình bầu cử, đến thời điểm kết thúc cuộc bầu cử, tại các khu vực bỏ phiếu trên phạm vi cả nước duy trì tình hình ổn định, nghiêm túc, trật tự, chấp hành nghiêm quy định pháp luật về bầu cử. Dư luận chung trong nhân dân luôn tin tưởng, đồng tình và ủng hộ cuộc bầu cử. Việc cử tri tích cực tham gia bầu cử đã thể hiện ý thức sâu sắc về giá trị của lá phiếu.

Đã có 6.402 tin, bài trong nước về cuộc bầu cử

Các cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế tiếp tục theo sát và cập nhật diễn biến cuộc bầu cử. Nội dung phản ánh tập trung vào diễn biến thực tế của cuộc bầu cử tại các tỉnh, thành phố, các khu vực bỏ phiếu; chú trọng phản ánh việc thực hiện quyền bầu cử của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, cử tri cao tuổi, cử tri trẻ lần đầu thực hiện quyền bầu cử, đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo, cử tri ở vùng biên giới, hải đảo, miền núi, các địa bàn khó khăn….

Qua đó, nhấn mạnh thông điệp xuyên suốt là cuộc bầu cử được tổ chức dân chủ, bài bản, đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật; ý thức trách nhiệm và không khí phấn khởi Ngày hội non sông của đất nước. Bên cạnh đó, nhiều cơ quan truyền thông quốc tế tiếp tục quan tâm, đưa tin về Ngày bầu cử của Việt Nam như: TASS, Sputnik, RT (Nga), KPL Lao News Agency Pasaxon (Lào), The Straits Times (Singapore), Nikkei Asia (Nhật Bản), Yonhap News Agency (Hàn Quốc),…

Tính đến 19 giờ ngày 15-3, đã có 6.402 tin, bài trên các báo, tạp chí, Cổng thông tin điện tử, chuyên trang điện tử trong nước về cuộc bầu cử.

Tính đến thời điểm kết thúc cuộc bầu cử, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội bảo đảm an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi bầu cử.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết theo kế hoạch của Hội đồng Bầu cử quốc gia, có thể ngày 22-3 công bố kết quả cuộc bầu cử. Sau đó, Hội đồng sẽ tổ chức họp báo để công bố kết quả. Việc triển khai thực hiện rất quyết liệt để thực hiện kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vào đầu tháng 4.

Tin liên quan

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo