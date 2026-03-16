Thể thao

AFC có động thái mới với LĐBĐ Malaysia, vẫn “nhùng nhằng” ra phán quyết

Quốc An

(NLĐO) - Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) triển khai cuộc kiểm toán, tiến hành cải tổ Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) trước khi World Cup diễn ra vào tháng 6.

Sau phán quyết của CAS, người hâm mộ Đông Nam Á đang mong chờ quyết định xử phạt từ AFC nhưng động thái mới của họ lại khiến người hâm mộ thất vọng.

Mới đây, Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor John đã tiến hành một cuộc họp báo tại trụ sở về vấn đề của FAM. Ông cho biết đã triển khai cuộc kiểm toán, tiến hành cải tổ Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và các kết luận sẽ được dùng làm cơ sở cho những thay đổi về cấu trúc của FAM, bao gồm sửa đổi điều lệ và hệ thống quản trị.

"Chúng tôi muốn hoàn tất quá trình này và triệu tập một Đại hội bất thường, bởi nếu muốn các thay đổi được các thành viên thông qua thì cần phải tổ chức một Đại hội bất thường," Windsor nói trong cuộc họp báo tại Wisma FAM sáng nay (16-3).

AFC có động thái mới với FAM, vẫn “ nhùng nhằng” ra phán quyết - Ảnh 1.

Theo đó, Chương trình Đánh giá Kiểm toán Chất lượng do AFC tiến hành huy động gần 20 chuyên gia để rà soát hệ thống quản trị, khung pháp lý, hệ thống tài chính, quy trình mua sắm và các chính sách vận hành của FAM.

Windsor cho biết cuộc kiểm toán đang diễn ra sẽ xem xét toàn bộ chuỗi ra quyết định và xác định các khoảng trống trong hệ thống quản trị.

"Đến cuối báo cáo, chúng tôi sẽ có được cái nhìn tương đối rõ về việc sự đổ vỡ xảy ra ở đâu. Chúng tôi không phải là cảnh sát. Chúng tôi không thể điều tra như các cơ quan thực thi pháp luật, chúng tôi chỉ có thể xem xét các tài liệu, dòng chảy thông tin và quy trình ra quyết định" ông bày tỏ.

Dù các "kiểm toán viên" nhấn mạnh rằng hoạt động này tập trung vào cải cách quản trị chứ không phải điều tra hình sự, Windsor cho biết bất kỳ quan chức bóng đá nào vi phạm quy định vẫn có thể đối mặt với các hình thức kỷ luật theo cơ chế pháp lý của bóng đá.

Ngoài ra, Tổng thư ký Windsor John cho rằng sai phạm liên quan đến cầu thủ nhập tịch “lậu” của Malaysia có điểm tương đồng với vụ việc của Timor-Leste trước đây, nhưng bản chất và bối cảnh không hoàn toàn giống nhau.

“Trong trường hợp của Timor-Leste, sai phạm chỉ được phát hiện khi giải đấu đã kết thúc. Khi giải đấu khép lại, bạn không thể áp dụng hình phạt ngược về quá khứ. Thay vào đó, án phạt phải áp dụng cho các giải tiếp theo. Đó là lý do Timor-Leste bị cấm tham dự kỳ vòng loại AFC Asian Cup kế tiếp.

Không thể nói trường hợp của Timor-Leste và FAM là giống nhau, bởi bối cảnh hoàn toàn khác,” ông Windsor John giải thích.

Bê bối cầu thủ nhập tịch "lậu" của Malaysia liên quan đến Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Facundo Garces và Imanol Machuca đã vượt ra khỏi phạm vi một tranh cãi hành chính, trở thành cuộc khủng hoảng quản trị, phơi bày nhiều lỗ hổng cấu trúc trong cả FAM lẫn hệ thống quản lý của giải M-League.

Cốt lõi của vấn đề nằm ở sự đổ vỡ trong khâu xác minh, giám sát và ra quyết định. Nhiều lớp kiểm tra đã không hoạt động hiệu quả, từ hồ sơ do CLB nộp, quá trình phê duyệt của giải đấu, hệ thống đăng ký của liên đoàn cho đến các cơ chế pháp lý vốn phải phát hiện sai sót từ sớm, trước khi vụ việc bị đưa lên FIFA.


Vụ nhập tịch "lậu" của Malaysia: Phát biểu gây tranh cãi của lãnh đạo AFC

Vụ nhập tịch “lậu” của Malaysia: Phát biểu gây tranh cãi của lãnh đạo AFC

(NLĐO) - Phát biểu của Tổng thư ký AFC Windsor John đã tạo nên nhiều tranh luận quanh án phạt sắp tới dành cho bóng đá Malaysia

Tổng Thư ký AFC giúp NHM Malaysia "mở cờ trong bụng" giữa bê bối

(NLĐO) - Tổng Thư ký AFC đã có những chia sẻ với truyền thông Malaysia, khẳng định LĐBĐ Malaysia sẽ không gặp bất lợi quá nhiều ngoài việc xử thua và phạt tiền.

AFC ra thông báo về phán quyết của CAS về Malaysia

(NLĐO) - Ngay sau khi CAS phán quyết từ chối kháng cáo của Malaysia, AFC đã có thông báo và động thái hướng tới án phạt cho đại diện Đông Nam Á.

