Thể thao

Phải gây sức ép lên AFC!

Hoàng Tú

Việc LĐBĐ châu Á (AFC) chậm trễ xử lý vụ bê bối nhập tịch của tuyển Malaysia đang gây bức xúc lớn trong dư luận khu vực.

Không ít người băn khoăn, cho rằng LĐBĐ Việt Nam cần tạo sức ép lớn trước một vụ việc ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của đội tuyển quốc gia.

Sau phán quyết của FIFA và Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), trách nhiệm xử lý hệ quả đối với các trận đấu thuộc vòng loại Cúp Bóng đá châu Á 2027 thuộc về AFC. Tuy nhiên, đến nay, cơ quan quản lý bóng đá châu lục vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng.

Phải gây sức ép lên AFC! - Ảnh 1.

7 cầu thủ gốc nước ngoài bị cho là nhập tịch Malaysia sai quy trình đã bị FIFA rồi CAS tuyên phạt nhưng AFC vẫn chưa thông báo về mức kỷ luật dành cho LĐBĐ và đội tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.(Ảnh: AF - NST)

Đáng chú ý là phát biểu gần đây của Tổng Thư ký AFC Windsor John, khi ông khẳng định vụ việc "vẫn chưa kết thúc vì FIFA còn điều tra ai đứng sau bê bối nhập tịch của Malaysia".

Phát biểu này khiến nhiều chuyên gia đặt dấu hỏi. Bởi trong hệ thống pháp lý thể thao, việc điều tra trách nhiệm cá nhân và xử lý hệ quả thi đấu là 2 quy trình khác nhau.

Nếu AFC tiếp tục chờ kết luận về cá nhân đứng sau vụ bê bối, tiến trình xử lý các trận đấu có thể kéo dài thêm nhiều tháng, thậm chí sau khi vòng loại kết thúc. Nếu theo kịch bản này, đội hưởng lợi rõ ràng nhất là tuyển Malaysia.

Chính vì vậy, nhiều người hâm mộ trong khu vực bức xúc đặt vấn đề: Liệu sự chậm trễ này có đang tạo ra lợi thế cho LĐBĐ Malaysia (FAM)?

Trong bóng đá quốc tế, một nguyên tắc quen thuộc là liên đoàn bị ảnh hưởng phải chủ động bảo vệ quyền lợi của mình. Điển hình là vụ bê bối nhập tịch của đội tuyển bóng đá quốc gia Timor-Leste.

Trong giai đoạn 2012 - 2015, Timor-Leste sử dụng nhiều cầu thủ gốc Brazil được cấp quốc tịch không đúng quy định để thi đấu quốc tế. Vụ việc bị phát hiện sau khi Hiệp hội Bóng đá Palestine gửi đơn khiếu nại lên FIFA.

Sau đó, Hiệp hội Bóng đá Macau (Trung Quốc) cũng đưa ra kiến nghị tương tự. Những đơn khiếu nại này buộc AFC mở cuộc điều tra quy mô lớn. Kết quả: Timor-Leste bị cấm nhập tịch cầu thủ trong một thời gian dài, nhiều trận đấu bị xử thua và các quan chức liên quan bị cấm tham gia hoạt động bóng đá.

Nếu không có những đơn khiếu nại chính thức từ các liên đoàn bị ảnh hưởng, vụ việc có thể đã không được điều tra đến cùng.

Tại châu Âu và Nam Mỹ, việc bảo vệ quyền lợi pháp lý thậm chí còn được xem là một phần của chiến lược thi đấu. Nổi bật như sự việc xảy ra ở vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

Sau khi phát hiện đội tuyển Bolivia sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu tại vòng loại World Cup khu vực là Nelson Cabrera, hai LĐBĐ Chile và Paraguay ngay lập tức gửi đơn khiếu nại lên FIFA. Kết quả, Bolivia bị xử thua 0-3 trong các trận liên quan, làm thay đổi đáng kể cục diện bảng đấu.

Vụ việc này thường được nhắc lại như một ví dụ điển hình cho thấy: Trong bóng đá hiện đại, cuộc đấu không chỉ diễn ra trên sân cỏ mà còn ở phòng pháp lý của các liên đoàn.

Trong bối cảnh vụ việc của Malaysia vẫn chưa có phán quyết cuối cùng, câu hỏi đặt ra không chỉ là AFC sẽ xử lý ra sao. Quan trọng hơn là LĐBĐ Việt Nam đã chuẩn bị gì cho mọi kịch bản?

Nếu phán quyết cuối cùng đúng với quy định, tranh cãi có thể khép lại. Nhưng nếu án phạt không phản ánh đầy đủ hậu quả của việc sử dụng cầu thủ không hợp lệ, VFF hoàn toàn có quyền gửi kiến nghị lên FIFA hoặc tiếp tục tranh tụng tại CAS.

Đó là phương án thứ hai mà nhiều liên đoàn trên thế giới luôn chuẩn bị sẵn. Không phải để tạo xung đột, mà để bảo đảm quyền lợi của đội tuyển quốc gia không bị bỏ qua trong một tiến trình pháp lý kéo dài.

Trong bóng đá hiện đại, công bằng không chỉ đến từ luật lệ mà còn phụ thuộc việc các liên đoàn có dám quyết liệt, chủ động bảo vệ quyền lợi của mình hay không!

Tin liên quan

(NLĐO) - Giải Vô địch quốc gia Malaysia đang có những điều chỉnh về quyền thi đấu của một số cầu thủ liên quan.

Bộ Thanh niên - Thể thao Malaysia cải tổ bóng đá, xây dựng “từ gốc” sau phán quyết của CAS

(NLĐO) - Bóng đá Malaysia định hướng xây dựng từ gốc rễ và các phong trào, tạo nền tảng cho quốc gia dưới sự hỗ trợ từ FAM.

Bê bối nhập tịch "lậu" của Malaysia vẫn chưa khép lại

(NLĐO) - Vụ nhập tịch “lậu” của Malaysia tiếp tục gây tranh cãi, đặc biệt khi AFC cho phép các cầu thủ có liên quan ra sân tại giải khu vực và châu lục.

AFC Malaysia bê bối nhập tịch CAS FAM VFF người hâm mộ
