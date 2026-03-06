HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Tổng Thư ký AFC giúp NHM Malaysia "mở cờ trong bụng" giữa bê bối

Quốc An

(NLĐO) - Tổng Thư ký AFC đã có những chia sẻ với truyền thông Malaysia, khẳng định LĐBĐ Malaysia sẽ không gặp bất lợi quá nhiều ngoài việc xử thua và phạt tiền.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cho biết Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) khó bị đình chỉ hoạt động khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã ra phán quyết liên quan đến vụ sử dụng cầu thủ nhập tịch không hợp lệ.

Chia sẻ với tờ Astro Arena, Ông Windsor John nhấn mạnh các điều khoản này không đề cập đến việc đình chỉ liên đoàn hay đội tuyển. Tuy vậy, Ủy ban Đạo đức và Kỷ luật AFC vẫn có quyền đưa ra các hình phạt bổ sung nếu cần thiết.

Tổng Thư ký AFC Windsor John cho biết các quy định liên quan chủ yếu nằm ở Điều 25 và Điều 56 của Bộ quy tắc Đạo đức và Kỷ luật AFC.

AFC giúp NHM Malaysia "mở cờ trong bụng" từ phán quyết của CAS - Ảnh 1.

"Hai điều khoản là Điều 56 - Ủy ban kỷ luật AFC sẽ xử lý kỷ luật đối với liên đoàn và các cầu thủ vi phạm với mức phạt tối thiểu 1.000 USD mỗi bên. Điều 25 - kết quả trận đấu sẽ bị hủy bỏ, xử thắng cho đội đối phương với tỷ số 3-0 và đội đối phương được cộng 3 điểm.

Tuy nhiên, Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức AFC có quyền áp đặt mức phạt cao hơn mức tối thiểu quy định trong điều khoản kỷ luật. Việc đình chỉ thi đấu (các cầu thủ) sẽ không xảy ra, vì mức phạt liên quan đến vấn đề làm giả giấy tờ đã được FIFA/CAS quyết định" - Tổng thư ký AFC, Windsor Paul John giải thích.

Theo quy trình, FAM sẽ bị cáo buộc chính thức và được tạo cơ hội giải trình trước khi AFC đưa ra quyết định cuối cùng.

Trước đó, sau khi tiếp nhận phán quyết của CAS về kháng cáo cho 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia, AFC đã chuyển hồ sơ liên quan đến FAM và nhóm cầu thủ này lên Ủy ban Đạo đức và Kỷ luật để xem xét.

FIFA AFC CAS FAM Malaysia
