AFC nhận định U23 Việt Nam là thử thách lớn của Trung Quốc

Hai cặp bán kết U23 châu Á 2026 đã chính thức lộ diện, đều là những màn so tài nội bộ của sự giao thoa văn hóa Đông Á gồm U23 Việt Nam gặp U23 Trung Quốc và U23 Hàn Quốc đối đầu U23 Nhật Bản.

Trước các trận đấu diễn ra ngày 20-1, AFC nhận định vòng bán kết hứa hẹn đặc biệt hấp dẫn với sự góp mặt của hai cựu vô địch cùng hai đội bóng đang nuôi tham vọng lần đầu đăng quang.

Phân tích cặp đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc, AFC đánh giá cao hành trình lịch sử của đội bóng Trung Quốc khi lần đầu vào bán kết sau 5 lần dừng bước ở vòng bảng. Dưới sự dẫn dắt của HLV Antonio Puche, U23 Trung Quốc gây ấn tượng mạnh với hàng thủ kiên cường, cầm hòa Uzbekistan 0-0 trước khi thắng 4-2 ở loạt luân lưu.

"U23 Trung Quốc tạo nên lịch sử khi tiến vào bán kết, khi chưa từng vượt qua vòng bảng trong 5 lần tham dự trước đó. Đội bóng của HLV Antonio Puche thể hiện sự kiên cường đáng kinh ngạc trong phòng ngự khi cầm hòa Uzbekistan với tỷ số 0-0 ở trận tứ kết và đạt phong độ cao nhất trong loạt sút luân lưu, giành chiến thắng 4-2" - AFC nhận định.

Bên cạnh đó, AFC nhấn mạnh U23 Việt Nam sẽ là thử thách lớn. Chiến thắng kịch tính 3-2 trước UAE giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik lần thứ hai góp mặt ở bán kết và đang hướng đến việc vượt qua thành tích á quân năm 2018.

"Việt Nam sẽ là một thử thách lớn khác đối với đội bóng Đông Á, bởi các cầu thủ của HLV Kim Sang Sik cũng đang hướng đến việc tạo nên lịch sử" - AFC bày tỏ.

Ở cặp bán kết còn lại, AFC cho rằng cuộc đối đầu giữa U23 Hàn Quốc và U23 Nhật Bản sẽ vô cùng hấp dẫn khi cả hai đều từng vô địch giải đấu.

Hàn Quốc giành vé sau chiến thắng 2-1 trước Úc, trong khi Nhật Bản, đội đương kim vô địch có tham vọng trở thành đội đầu tiên ba lần đăng quang sau khi vượt qua Jordan trên chấm luân lưu.