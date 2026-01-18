U23 Việt Nam: Dáng dấp của một đội bóng lớn

Nhìn lại hành trình toàn thắng của U23 Việt Nam tại Ả Rập Saudi đến lúc này và những gì từng thể hiện tại SEA Games 33 - 2025, có thể khẳng định đây không phải thành công mang tính nhất thời, mà là kết quả tất yếu của một tập thể đang thẳng tiến đẳng cấp châu Á.

Bản lĩnh, linh hoạt

Qua 3 chiến thắng ở vòng bảng và trận thắng tứ kết trước U23 Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), các học trò của ông Kim Sang-sik tiếp cận lối chơi rất đa dạng, có đối sách khác nhau trước từng đối thủ chứ không chỉ sử dụng "bài tủ" là những tình huống cố định.

U23 Việt Nam đang gây ấn tượng mạnh không chỉ về chuyên môn trên đường tiến vào bán kết Giải U23 châu Á 2026. (Ảnh: AFC)

Ở trận tứ kết gặp U23 UAE, trước đối thủ vượt trội về thể hình, thể lực, các học trò của HLV Kim Sang-sik dám chơi đôi công, sẵn sàng dâng cao đội hình và chấp nhận va chạm. Khả năng chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công và ngược lại, luôn diễn ra với tốc độ cao.

Khi cần áp đặt thế trận, U23 Việt Nam sẵn sàng kiểm soát bóng, tấn công trung lộ bằng các pha phối hợp ngắn, tốc độ cao. Khi đối thủ lùi sâu, các tình huống cố định, vốn là "đặc sản" đã được rèn giũa kỹ lưỡng sẽ tiếp tục được phát huy hiệu quả, với tỉ lệ ghi bàn ấn tượng từ phạt góc, đá phạt và các pha "bóng hai" trong vòng cấm.

Ba bàn thắng vào lưới UAE lần lượt do công của Lê Phát, Đình Bắc và Minh Phúc đều đến từ những pha phối hợp bóng sống, mạch lạc, thể hiện dáng dấp của một đội bóng lớn.

Khi mất bóng, hệ thống phòng ngự được kích hoạt ngay lập tức. Khi có bóng, nhiều phương án triển khai được mở ra cùng lúc, tạo nên sự đa dạng và khó lường. Nhìn chung, đội bóng của HLV Kim Sang-sik có tính tổ chức cao, chơi kỷ luật và đó là những biểu hiện của một đội bóng có chiều sâu chiến thuật, với kỹ năng chơi bóng được duy trì cường độ cao, đĩnh đạc chứ không phải sự lóe sáng nhất thời.

Nhiều cá nhân có thể tạo đột biến

Dấu ấn của HLV Kim Sang-sik càng rõ nét khi nhà cầm quân người Hàn Quốc cho thấy sự thấu hiểu cầu thủ Việt Nam. Ông lựa chọn cách tiếp cận linh hoạt, phát huy tối đa năng lực sẵn có của học trò. Những điều chỉnh nhân sự trong hiệp 2 thường mang tính chiến lược, dựa trên phân tích đối thủ, diễn biến trận đấu và thể lực, chứ không phải để cầu may.

Một minh chứng khác chứng tỏ các cầu thủ trẻ Việt Nam có bước chuyển quan trọng, đáp ứng được cuộc chơi cấp châu lục, đó là nền tảng thể lực. Nền tảng thể lực tốt cho phép U23 Việt Nam duy trì được cường độ vận động cao trong suốt trận đấu, khả năng pressing và thu hồi bóng không hề suy giảm dù trận đấu kéo dài sang hiệp phụ. Điều này giúp U23 Việt Nam tự tin đối đầu với bất kỳ đối thủ nào.

Điểm nhấn khác là đội hình của ông Kim sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến cao. Đình Bắc là gương mặt tiêu biểu với những pha bứt tốc, xâm nhập vòng cấm và dứt điểm quyết đoán dù anh vẫn còn chấn thương. Những cái tên khác như Văn Thuận, Thanh Nhàn, Thái Sơn cũng sẵn sàng tạo khác biệt, trong khi hậu vệ biên Minh Phúc, trung vệ Hiểu Minh, Lý Đức hay thủ môn Trần Trung Kiên đều để lại dấu ấn đậm nét.

"Dù đối thủ là U23 Uzbekistan hay U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam đều sẵn sàng bước vào bán kết với tâm thế tự tin nhất.

Tập thể có bản sắc Bên cạnh chuyên môn, yếu tố tinh thần và văn hóa ứng xử cũng là điểm cộng lớn của U23 Việt Nam. Các học trò của ông Kim thi đấu với sự tự tin cao nhưng biết tôn trọng đối thủ, ứng xử chừng mực với trọng tài và giữ hình ảnh chuyên nghiệp trong mọi hoàn cảnh. Đó là biểu hiện của một tập thể kỷ luật, đoàn kết và có bản sắc. Nhìn lại hành trình từ SEA Games 33 đến vòng chung kết Giải U23 châu Á, có thể khẳng định những chiến thắng của U23 Việt Nam không đến từ sự may mắn nhất thời. Đó là thành quả của quá trình chuẩn bị bài bản, tư duy huấn luyện hiện đại và một thế hệ cầu thủ có nền tảng kỹ thuật, thể lực lẫn sự tự tin.



