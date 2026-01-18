HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

U23 Việt Nam có nhiều lợi thế so với U23 Trung Quốc

Tường Phước (Ảnh: The AFC)

(NLĐO) - Với lối chơi thực dụng, không ngại va chạm để đánh chặn từ xa, U23 Trung Quốc dù giữ sạch lưới để vào bán kết U23 châu Á 2026 nhưng bị thiệt quân

Sau trận thắng vất vả ở tứ kết U23 châu Á 2026, U23 Trung Quốc bị tổn thất lực lượng trước màn so tài U23 Việt Nam. Trụ cột Yang Haoyu sẽ không tham dự trận bán kết với đội nhà vì án "treo giò".

img

Tiền vệ Yang Haoyu đóng vai trò đánh chặn từ xa, thu hồi bóng và phát động tấn công ở tuyến giữa U23 Trung Quốc. Luôn xuất hiện ở điểm nóng trên sân, tuyển thủ 19 tuổi này không tránh khỏi những pha tranh chấp, phạm lỗi và đã nhận đủ hai thẻ vàng sau chiến thắng vật vã trước U23 Uzbekistan.

TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc lần đầu góp mặt trong một trận bán kết U23 châu Á và đoàn quân HLV Antonio Puche mong muốn góp mặt vào trận đấu cuối cùng ở sân chơi kỳ này. 

U23 Trung Quốc không quá nổi bật với lối chơi thực dụng song là đội duy nhất chưa để thủng lưới cho đến vòng tứ kết U23 châu Á 2026. Thành tích ấn tượng đó có công lớn của thủ thành Li Hao.

img

Trong khi đó, U23 Việt Nam bước vào bán kết với lợi thế lớn. Thầy trò ông Kim Sang-sik được nghỉ nhiều hơn một ngày so với U23 Trung Quốc và có lực lượng đầy đủ, không dính án phạt "treo giò".

Cuộc đối đầu lúc 22 giờ 30 ngày 20-1 vì thế càng đáng chú ý, trong bối cảnh một bên phải vá tuyến giữa, còn bên kia đạt trạng thái sẵn sàng cao nhất.

đội tuyển u23 việt nam trận bán kết U23 Trung Quốc U23 Việt Nam HLV Kim Sang-sik Giải U23 châu Á 2026
