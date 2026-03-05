Đông Nam Á dậy sóng, NHM Malaysia tin vẫn dự Asian Cup dù không có nhập tịch

Trong chiều 5-3, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) xác nhận Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cùng 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" đã làm giả hồ sơ nhập tịch. Phán quyết từ CAS cho rằng nhóm cầu thủ này nhận hộ chiếu Malaysia năm 2025 dựa trên giấy tờ không hợp lệ, vi phạm quy định của FIFA vì không có mối liên hệ nguồn gốc hợp pháp với quốc gia này.

Dù FAM kháng cáo và thừa nhận “thiếu sót mang tính hệ thống”, CAS vẫn giữ nguyên án phạt từ FIFA.

Trước phán quyết trên, nhiều người hâm mộ trong khu vực tin chắc vé đến ASIAN Cup 2027 là 99% thuộc về Việt Nam. Một số khác tin rằng FAM sẽ sớm bị cấm ngay từ vòng loại, dù số ít nghĩ rằng Tổng thư ký AFC, người Malaysia Windsor John sẽ cố gắng cứu Malaysia.

Một số bình luận như: "Sau quyết định này, AFC thông qua Tổng thư ký người Malaysia của mình (Datuk Windsor John) sẽ cố cứu Malaysia bằng cách không hủy 3 điểm trong các trận gặp Việt Nam và Nepal"; "Chào mừng đến Asian Cup 2027, Việt Nam và Indonesia"; "Malaysia sẽ bị cấm trong thời gian tới";...

Tuy nhiên, một số người hâm mộ Malaysia lại rất tự tin khi để lại bình luận trên mạng xã hội: "Malaysia vẫn sẽ giành vé dự Asian Cup 2027 ngay cả khi không có bảy cầu thủ này".

Với phán quyết từ CAS, AFC sẽ sớm ra quyết định về án phạt cho Malaysia trước khi trận đấu của họ và Việt Nam sẽ diễn ra vào 31-3 này.



