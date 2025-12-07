AI dẫn lối TP HCM thành siêu đô thị

AI (trí tuệ nhân tạo) đang trở thành công nghệ then chốt, định hướng TP HCM phát triển thành siêu đô thị thông minh vào năm 2050. Tại các sự kiện như Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025, GRECO 2025 hay WISE HCMC+ 2025 vừa được tổ chức tại thành phố mới đây, AI được đánh giá là yếu tố quyết định, nâng cao quản trị đô thị, chất lượng sống và tăng trưởng kinh tế bền vững.

Quản trị thông minh

Cuối tháng 10-2025, UBND TP HCM ban hành Chương trình phổ cập AI cho công dân giai đoạn 2025-2030, nhằm trang bị kiến thức cơ bản và kỹ năng ứng dụng AI trong công việc, học tập và đời sống, hướng tới xây dựng nguồn nhân lực thích ứng với thành phố thông minh và kinh tế số. Giai đoạn 2026-2027, mỗi năm sẽ đào tạo hơn 100.000 người ứng dụng thành thạo AI (1% dân số thành phố), giai đoạn 2028-2030 tăng lên 5%/năm, đạt 15% dân số (khoảng 2 triệu người) vào năm 2030.

AI mang lại nhiều cơ hội cho TP HCM trở thành đô thị thông minh nhưng đi kèm là những thách thức không nhỏ

TP HCM dự kiến tổ chức các lớp học ngắn hạn tại cơ quan, nhà văn hóa, thư viện, trung tâm cộng đồng và trực tuyến, hướng dẫn sử dụng các công cụ AI như ChatGPT, Gemini… Đồng thời, thành phố đặt mục tiêu 50% người dân hiểu đúng về AI và quan tâm tới chương trình, với khoảng 1 triệu lượt tiếp cận trên truyền hình và nền tảng số.

Ông Trần Bảo Dinh, Tổng Giám đốc TitKul, cho biết AI được kỳ vọng sẽ trở thành "bộ não" giúp TP HCM quản lý vận hành đô thị thông minh hơn, từ nhận diện hình ảnh, điều khiển tự động đến phân tích hành vi người dân và dự báo nhu cầu dân cư. Kết hợp AI với IoT, cảm biến, AR, mô phỏng, thành phố có thể đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu thời gian thực. Nhờ AI, các mô hình đô thị thông minh của TP HCM không chỉ nâng cấp hạ tầng kỹ thuật mà còn cải thiện chất lượng sống qua giao thông, năng lượng, cấp thoát nước, giáo dục, y tế và nhà ở thông minh.

Đại diện Becamex Group chia sẻ tập đoàn đang đẩy mạnh chuyển đổi số, tự động hóa, đặc biệt ứng dụng AI trong quản lý và quy trình vận hành. Các KCN đang được khuyến khích ứng dụng công nghệ nhằm trở nên thông minh, xanh và tăng khả năng chuyển đổi số. Đây cũng là cách thu hút nhà đầu tư tham gia vào thành phố và hệ sinh thái doanh nghiệp (DN).

GS Yuan Feng, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, nhận định TP HCM có thể đạt hiệu quả tối ưu khi triển khai hạ tầng số mới và mô hình quản trị thông minh, nhanh chóng bắt kịp chuẩn mực quốc tế về xanh hóa và công nghệ, đặc biệt là AI.

Hoàn thiện nền tảng dữ liệu

Tuy nhiên, để hiện thực hóa tầm nhìn trở thành siêu đô thị thông minh, TP HCM đang đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến hạ tầng số và quản trị dữ liệu. Bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP HCM, thông tin hiện thành phố có 168 phường, xã, đặc khu, nếu không triển khai công nghệ theo hướng tập trung hóa một nền tảng dùng chung, một cơ sở dữ liệu thống nhất thì sẽ tiếp tục mắc kẹt trong phân mảnh. Thành phố đang ưu tiên tháo gỡ các điểm nghẽn này để từng bước hoàn thiện nền tảng dữ liệu, phục vụ tốt hơn cho hoạt động của chính quyền, DN và người dân.

Ông Đặng Văn Tú, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc công nghệ Tập đoàn CMC, cho biết khu vực tư nhân gặp vướng mắc trong cơ chế nghiệm thu - thanh toán - hỗ trợ vận hành, khiến dự án chuyển đổi số thiếu động lực. Thách thức lớn nhất là thiếu thống nhất dữ liệu giữa các bộ, ngành và địa phương, mỗi nơi triển khai theo cách riêng nên khó đạt mục tiêu "dữ liệu đúng - đủ - sạch - sống". Một thành phố thông minh không chỉ dựa trên hạ tầng công nghệ mà còn phải bảo đảm mọi công dân đều có thể tiếp cận và sử dụng dịch vụ công một cách bình đẳng. Trợ lý AI, với khả năng nhận diện giọng nói, dịch ngôn ngữ tự động và giao diện thân thiện, đang mở ra nhiều cơ hội trong lĩnh vực này.

GS Young Sup Joo - GS danh dự Đại học Quốc gia Seoul, nguyên Bộ trưởng DN nhỏ và vừa và Khởi nghiệp Hàn Quốc - gợi ý Việt Nam nên tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế, như Liên minh châu Âu - nơi có chuẩn phát triển siêu đô thị AI, cũng như học hỏi kinh nghiệm từ Hàn Quốc. Ông Sam Conroy, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Úc tại Việt Nam (AusCham), đề xuất TP HCM nên bắt đầu từ những bước đi nhỏ, số hóa các dịch vụ đơn giản trước khi mở rộng sang lĩnh vực phức tạp, đồng thời duy trì đối thoại thường xuyên với DN, viện/trường và các tổ chức xã hội.

Hợp tác toàn cầu - Hành động địa phương Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được nhận định AI mang lại những cơ hội chưa bao giờ rộng mở như hôm nay nhưng đi kèm đó là những thách thức lớn chưa từng có. Để thích ứng, thành phố xác định chiến lược "Hợp tác toàn cầu - Hành động địa phương", hướng tới mục tiêu trở thành điểm hội tụ của công nghệ, tài chính và tri thức của cả nước cũng như khu vực. Cụ thể, Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24-6-2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM đã mở ra không gian mới để thành phố thử nghiệm, tạo đột phá với những mô hình chưa có tiền lệ. Các sáng kiến chiến lược như Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) TP HCM đang được đẩy mạnh triển khai.



