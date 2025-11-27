Đà Nẵng tăng tốc chiến lược AI với SuperEdge AI Summit 2025

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

Đà Nẵng tăng tốc chiến lược AI với SuperEdge AI Summit 2025

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Đà Nẵng mở “mặt trận” mới trong tham vọng trở thành trung tâm AI hàng đầu khu vực với hội nghị SuperEdge AI Summit 2025.

Ngày 27-11, UBND TP Đà Nẵng phối hợp cùng SuperEdge và AI Research Labs – Đại học Columbia (Hoa Kỳ) tổ chức Hội thảo Học thuật Công nghệ Trí tuệ Nhân tạo SuperEdge AI Summit 2025.

Đà Nẵng tăng tốc chiến lược AI với SuperEdge AI Summit 2025 - Ảnh 1.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu về tham vọng của thành phố trong tiến trình phát triển, ứng dụng công nghệ AI

Theo đó, sự kiện có sự dẫn dắt chuyên môn của Giáo sư Max (Chong) Li – giảng viên Đại học Columbia, chuyên gia sở hữu hơn 200 bằng sáng chế của Hoa Kỳ, cố vấn blockchain của Liên Hợp Quốc và thành viên Hiệp hội danh giá Sigma Xi; cùng Giáo sư Pramod Viswanath – Forrest G. Hamrick Professor in Engineering tại Đại học Princeton, một trong những học giả tiêu biểu trong lĩnh vực Kỹ thuật Điện và Khoa học Máy tính.

Phát biểu tại hội thảo, ông Hồ Quang Bửu – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nhấn mạnh thành phố đang nỗ lực thực hiện các chủ trương lớn của Trung ương, lấy khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng.

Theo mục tiêu đến năm 2030, Đà Nẵng hướng đến vị trí trung tâm thiết kế vi mạch và ứng dụng AI hàng đầu cả nước, đồng thời hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mạnh, đào tạo – thu hút khoảng 3.000 nhân lực AI chất lượng cao.

Theo ông Bửu, thế giới đang chứng kiến sự chuyển dịch mạnh sang công nghệ AI phi tập trung, hạ tầng dữ liệu có khả năng xác thực và các mô hình AI tuân thủ chuẩn quốc tế. Những xu hướng này đang tạo ra cấu trúc quản trị mới cho các đô thị hiện đại, buộc các địa phương phải chủ động chuẩn bị năng lực tiếp cận để không tụt hậu.

Đà Nẵng tăng tốc chiến lược AI với SuperEdge AI Summit 2025 - Ảnh 2.

Lãnh đạo Sở Khoa học & Công nghệ TP Đà Nẵng trao đổi cùng với các chuyên gia đầu ngành về AI

Đà Nẵng tăng tốc chiến lược AI với SuperEdge AI Summit 2025 - Ảnh 3.

Đà Nẵng ký kết biên bản ghi nhớ với SecureFinAI Research Labs thuộc Đại học Columbia trong khuôn khổ chương trình

Đà Nẵng đặt mục tiêu dùng công nghệ để nâng cao hiệu quả quản trị, phát triển đô thị thông minh và phục vụ cho chiến lược xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế Đà Nẵng.

Trong khuôn khổ SuperEdge AI Summit 2025, các chuyên gia quốc tế trình bày chuỗi nội dung về AI phi tập trung, tiêu chuẩn dữ liệu xác thực, mô hình AI tuân thủ pháp lý và ứng dụng AI trong đô thị thông minh — tài chính công.

Một trong những trọng tâm là trao đổi về khả năng tích hợp AI vào các dịch vụ công của Đà Nẵng nhằm xây dựng hạ tầng vận hành dựa trên dữ liệu minh bạch, an toàn, có khả năng kiểm chứng.

Đặc biệt, sự kiện chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa UBND TP Đà Nẵng và SecureFinAI Research Labs thuộc Đại học Columbia, hướng đến thúc đẩy đào tạo nhân lực AI, hợp tác nghiên cứu và xây dựng hạ tầng công nghệ phục vụ phát triển kinh tế số.

Đây được xem là bước tiến quan trọng để Đà Nẵng củng cố vị thế trong hành trình trở thành trung tâm AI của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.


Tin liên quan

Lý do khiến video bão lũ giả được tạo bởi AI có thể "qua mặt" Facebook, TikTok

Lý do khiến video bão lũ giả được tạo bởi AI có thể "qua mặt" Facebook, TikTok

(NLĐO) - Các video giả được tạo bởi AI thường thu hút số người xem, chia sẻ rất lớn, bởi đánh vào tâm lý tò mò và sự thương cảm dành cho đồng bào vùng lũ.

Bộ GD-ĐT đưa giáo dục AI vào trường phổ thông

(NLĐO)- Bộ GD-ĐT đánh giá giáo dục trí tuệ nhân tạo giữ vai trò quan trọng trong việc giúp học sinh tiếp nhận, mở rộng tri thức.

Gemini 3 Pro tiết lộ 4 món “đặc sản” của con người mà AI… còn chạy dài

(NLĐO) - Gemini 3 Pro đưa ra những câu trả lời vô cùng hài hước và thú vị, tự tin âm thầm soán “ngai vàng” của ChatGPT.

chất lượng cao hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo ứng dụng công nghệ chuyển đổi số
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo