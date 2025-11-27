Đà Nẵng tăng tốc chiến lược AI với SuperEdge AI Summit 2025

Ngày 27-11, UBND TP Đà Nẵng phối hợp cùng SuperEdge và AI Research Labs – Đại học Columbia (Hoa Kỳ) tổ chức Hội thảo Học thuật Công nghệ Trí tuệ Nhân tạo SuperEdge AI Summit 2025.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu về tham vọng của thành phố trong tiến trình phát triển, ứng dụng công nghệ AI

Theo đó, sự kiện có sự dẫn dắt chuyên môn của Giáo sư Max (Chong) Li – giảng viên Đại học Columbia, chuyên gia sở hữu hơn 200 bằng sáng chế của Hoa Kỳ, cố vấn blockchain của Liên Hợp Quốc và thành viên Hiệp hội danh giá Sigma Xi; cùng Giáo sư Pramod Viswanath – Forrest G. Hamrick Professor in Engineering tại Đại học Princeton, một trong những học giả tiêu biểu trong lĩnh vực Kỹ thuật Điện và Khoa học Máy tính.

Phát biểu tại hội thảo, ông Hồ Quang Bửu – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nhấn mạnh thành phố đang nỗ lực thực hiện các chủ trương lớn của Trung ương, lấy khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng.

Theo mục tiêu đến năm 2030, Đà Nẵng hướng đến vị trí trung tâm thiết kế vi mạch và ứng dụng AI hàng đầu cả nước, đồng thời hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mạnh, đào tạo – thu hút khoảng 3.000 nhân lực AI chất lượng cao.

Theo ông Bửu, thế giới đang chứng kiến sự chuyển dịch mạnh sang công nghệ AI phi tập trung, hạ tầng dữ liệu có khả năng xác thực và các mô hình AI tuân thủ chuẩn quốc tế. Những xu hướng này đang tạo ra cấu trúc quản trị mới cho các đô thị hiện đại, buộc các địa phương phải chủ động chuẩn bị năng lực tiếp cận để không tụt hậu.

Lãnh đạo Sở Khoa học & Công nghệ TP Đà Nẵng trao đổi cùng với các chuyên gia đầu ngành về AI

Đà Nẵng ký kết biên bản ghi nhớ với SecureFinAI Research Labs thuộc Đại học Columbia trong khuôn khổ chương trình

Đà Nẵng đặt mục tiêu dùng công nghệ để nâng cao hiệu quả quản trị, phát triển đô thị thông minh và phục vụ cho chiến lược xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế Đà Nẵng.

Trong khuôn khổ SuperEdge AI Summit 2025, các chuyên gia quốc tế trình bày chuỗi nội dung về AI phi tập trung, tiêu chuẩn dữ liệu xác thực, mô hình AI tuân thủ pháp lý và ứng dụng AI trong đô thị thông minh — tài chính công.

Một trong những trọng tâm là trao đổi về khả năng tích hợp AI vào các dịch vụ công của Đà Nẵng nhằm xây dựng hạ tầng vận hành dựa trên dữ liệu minh bạch, an toàn, có khả năng kiểm chứng.

Đặc biệt, sự kiện chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa UBND TP Đà Nẵng và SecureFinAI Research Labs thuộc Đại học Columbia, hướng đến thúc đẩy đào tạo nhân lực AI, hợp tác nghiên cứu và xây dựng hạ tầng công nghệ phục vụ phát triển kinh tế số. Đây được xem là bước tiến quan trọng để Đà Nẵng củng cố vị thế trong hành trình trở thành trung tâm AI của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.



