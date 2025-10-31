Bệnh viện ngưng khám, chữa bệnh BHYT, quyền lợi người tham gia BHYT có bị ảnh hưởng?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Bệnh viện ngưng khám, chữa bệnh BHYT, quyền lợi người tham gia BHYT có bị ảnh hưởng?

MAI CHI

(NLĐO) - Khi cơ sở KCB ban đầu ngưng hợp đồng KCB BHYT, cơ quan BHXH sẽ chủ động chuyển nơi đăng ký ban đầu của người tham gia BHYT sang cơ sở lân cận

Mới đây, BHXH TP HCM đã thực hiện rà soát, cập nhật danh sách cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) BHYT ban đầu, đồng thời, công bố danh sách 8 cơ sở KCB đã chấm dứt hợp đồng KCB BHYT với cơ quan BHXH.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó Giám đốc BHXH TP HCM, việc rà soát, đối chiếu dữ liệu trên hệ thống giám định BHYT nhằm loại bỏ những cơ sở KCB không còn đáp ứng điều kiện tham gia KCB BHYT là hoạt động định kỳ của BHXH TP. 

Việc này nhằm đảm bảo danh sách cơ sở KCB công bố là chính xác, minh bạch, phù hợp với thực tế. Từ đó, bảo vệ tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHYT khi đăng ký KCB ban đầu, tránh việc đăng ký tại cơ sở "không hợp lệ", bị từ chối khi đi KCB hoặc phát sinh tranh chấp.

Bệnh viện ngưng hợp đồng chữa khám bệnh BHYT, quyền lợi người tham gia BHYT có bị ảnh hưởng? - Ảnh 1.

Quyền lợi KCB của người tham gia BHYT vẫn được đảm bảo khi các cơ sở chấm dứt hợp đồng KCB BHYT

Đại diện BHXH TP HCM khẳng định quyền lợi KCB của những người đã đăng ký KCB BHYT ban đầu trước khi các cơ sở KCB chấm dứt hợp đồng với BHXH TP không bị ảnh hưởng. Khi cơ sở KCB ban đầu ngưng hợp đồng KCB BHYT, cơ quan BHXH sẽ chủ động chuyển nơi đăng ký KCB ban đầu sang cơ sở KCB lân cận để thuận tiện cho người tham gia BHYT khi đi KCB.

Trường hợp người tham gia BHYT không muốn KCB ở cơ sở mà cơ quan BHXH đã chuyển thì được đổi sang cơ sở KCB khác. BHXH TP sẽ tạo điều kiện thuận lợi để người tham gia chủ động thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu, thủ tục miễn phí, thực hiện nhanh chóng qua nhiều kênh (tại cơ quan BHXH, qua nền tảng điện tử…). Cùng với đó, BHXH TP cũng sẽ phối hợp với cơ sở y tế và các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời các trường hợp phát sinh (nếu có).

Cũng theo BHXH TP, hiện nay, người tham gia BHYT có thể dễ dàng kiểm tra thông tin nơi đăng ký KCB ban đầu theo nhiều cách khác nhau, đảm bảo thuận tiện và chính xác, như: tra cứu trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam (https://baohiemxahoi.gov.vn); tra cứu trên ứng dụng VssID – BHXH số của cơ quan BHXH Việt Nam; tại cơ quan BHXH hoặc tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT.

Theo quy định tại Điều 26 của Luật BHYT 2024, người tham gia BHYT có quyền đăng ký KCB BHYT ban đầu tại cơ sở KCB cấp ban đầu hoặc cấp cơ bản; có quyền thay đổi cơ sở KCB BHYT ban đầu trong 15 ngày đầu của mỗi quý (tức là tháng 1, 4, 7, 10).

Khi có nhu cầu thay đổi nơi đăng ký KCB BHYT, người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan BHXH nơi cư trú hoặc thực hiện thủ tục trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam; đối với người lao động thì đăng ký thông qua đơn vị sử dụng lao động. Việc thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu được thực hiện hoàn toàn miễn phí.

Khi thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu, người tham gia BHYT có thể sử dụng hình ảnh thẻ BHYT đã được cập nhật trên ứng dụng VssID hoặc VNeID để đi KCB.

Danh sách các cơ sở KCB đã chấm dứt hợp đồng KCB BHYT do BHXH TP HCM công bố ngày 27-10, gồm:

- Bệnh viện Quốc tế Minh Anh

- Phòng khám đa khoa cơ sở 2 – Bệnh viện Quận Gò Vấp

- Bệnh viện Phương Đông

- Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vũ Anh

- Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang

- Phòng khám đa khoa Công ty CP Dịch vụ Đầu tư Sài Gòn Healthcare

- Trạm Y tế Cơ quan thuộc Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

- Phòng khám đa khoa Bình An (địa chỉ: 372 Hùng Vương, phường Tam Long).


Tin liên quan

Thực hư việc được hoàn trả 50% chi phí khám chữa bệnh do ảnh hưởng bão YAGI?

Thực hư việc được hoàn trả 50% chi phí khám chữa bệnh do ảnh hưởng bão YAGI?

(NLĐO) - Khi nhận được văn bản có tên, con dấu của cơ quan BHXH, người dân cần kiểm tra kỹ thông tin và đối chiếu với website chính thức của BHXH TP HCM

Đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT có mất phí?

(NLĐO)- Theo quy định hiện hành, cơ quan BHXH thực hiện thủ tục cấp, đổi, điều chỉnh thẻ BHYT và không thu phí đối với người tham gia

Trường hợp nào được thanh toán chi phí khám chữa bệnh khi chưa có thẻ BHYT?

(NLĐO)- Khi khám chữa bệnh, người bệnh vẫn được quỹ BHYT thanh toán chi phí theo đúng quyền lợi mức hưởng của thẻ BHYT

khám chữa bệnh người lao động cơ sở y tế BHYT bệnh viện
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo