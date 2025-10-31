Bệnh viện ngưng khám, chữa bệnh BHYT, quyền lợi người tham gia BHYT có bị ảnh hưởng?

Mới đây, BHXH TP HCM đã thực hiện rà soát, cập nhật danh sách cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) BHYT ban đầu, đồng thời, công bố danh sách 8 cơ sở KCB đã chấm dứt hợp đồng KCB BHYT với cơ quan BHXH.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó Giám đốc BHXH TP HCM, việc rà soát, đối chiếu dữ liệu trên hệ thống giám định BHYT nhằm loại bỏ những cơ sở KCB không còn đáp ứng điều kiện tham gia KCB BHYT là hoạt động định kỳ của BHXH TP.

Việc này nhằm đảm bảo danh sách cơ sở KCB công bố là chính xác, minh bạch, phù hợp với thực tế. Từ đó, bảo vệ tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHYT khi đăng ký KCB ban đầu, tránh việc đăng ký tại cơ sở "không hợp lệ", bị từ chối khi đi KCB hoặc phát sinh tranh chấp.

Quyền lợi KCB của người tham gia BHYT vẫn được đảm bảo khi các cơ sở chấm dứt hợp đồng KCB BHYT

Đại diện BHXH TP HCM khẳng định quyền lợi KCB của những người đã đăng ký KCB BHYT ban đầu trước khi các cơ sở KCB chấm dứt hợp đồng với BHXH TP không bị ảnh hưởng. Khi cơ sở KCB ban đầu ngưng hợp đồng KCB BHYT, cơ quan BHXH sẽ chủ động chuyển nơi đăng ký KCB ban đầu sang cơ sở KCB lân cận để thuận tiện cho người tham gia BHYT khi đi KCB.

Trường hợp người tham gia BHYT không muốn KCB ở cơ sở mà cơ quan BHXH đã chuyển thì được đổi sang cơ sở KCB khác. BHXH TP sẽ tạo điều kiện thuận lợi để người tham gia chủ động thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu, thủ tục miễn phí, thực hiện nhanh chóng qua nhiều kênh (tại cơ quan BHXH, qua nền tảng điện tử…). Cùng với đó, BHXH TP cũng sẽ phối hợp với cơ sở y tế và các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời các trường hợp phát sinh (nếu có).

Cũng theo BHXH TP, hiện nay, người tham gia BHYT có thể dễ dàng kiểm tra thông tin nơi đăng ký KCB ban đầu theo nhiều cách khác nhau, đảm bảo thuận tiện và chính xác, như: tra cứu trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam (https://baohiemxahoi.gov.vn); tra cứu trên ứng dụng VssID – BHXH số của cơ quan BHXH Việt Nam; tại cơ quan BHXH hoặc tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT.

Theo quy định tại Điều 26 của Luật BHYT 2024, người tham gia BHYT có quyền đăng ký KCB BHYT ban đầu tại cơ sở KCB cấp ban đầu hoặc cấp cơ bản; có quyền thay đổi cơ sở KCB BHYT ban đầu trong 15 ngày đầu của mỗi quý (tức là tháng 1, 4, 7, 10). Khi có nhu cầu thay đổi nơi đăng ký KCB BHYT, người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan BHXH nơi cư trú hoặc thực hiện thủ tục trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam; đối với người lao động thì đăng ký thông qua đơn vị sử dụng lao động. Việc thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu được thực hiện hoàn toàn miễn phí. Khi thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu, người tham gia BHYT có thể sử dụng hình ảnh thẻ BHYT đã được cập nhật trên ứng dụng VssID hoặc VNeID để đi KCB.

Danh sách các cơ sở KCB đã chấm dứt hợp đồng KCB BHYT do BHXH TP HCM công bố ngày 27-10, gồm: - Bệnh viện Quốc tế Minh Anh - Phòng khám đa khoa cơ sở 2 – Bệnh viện Quận Gò Vấp - Bệnh viện Phương Đông - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vũ Anh - Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang - Phòng khám đa khoa Công ty CP Dịch vụ Đầu tư Sài Gòn Healthcare - Trạm Y tế Cơ quan thuộc Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh - Phòng khám đa khoa Bình An (địa chỉ: 372 Hùng Vương, phường Tam Long).



