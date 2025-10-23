Học sinh, sinh viên Việt Nam tỏa sáng tại Lễ hội AI Toàn cầu

Intel vừa công bố các gương mặt đoạt giải toàn cầu tại Intel AI Global Impact Festival 2025 (Lễ hội Tác động của AI lên toàn cầu) lần thứ 5. Đây là sự kiện thường niên nhằm tôn vinh những dự án trí tuệ nhân tạo sáng tạo, có tác động tích cực đến xã hội do học sinh, sinh viên (HS, SV) từ 32 quốc gia thực hiện.

Sáu nhóm đến từ Ấn Độ, Mỹ, Moldova, Singapore, Trung Quốc và Việt Nam đã xuất sắc giành Giải thưởng Toàn cầu, được đánh giá dựa trên tính sáng tạo, tác động xã hội và tiêu chuẩn “AI có trách nhiệm”.

Việt Nam năm nay tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ khi có hai dự án được vinh danh ở cả hạng mục toàn cầu và khu vực.

Danh sách các HS, SV của Việt Nam đoạt giải thưởng toàn cầu tại Intel AI Global Impact Festival (Lễ hội Tác động của AI lên toàn cầu) lần thứ năm

Ở nhóm tuổi trên 18, ba SV Hoàng Gia Huy, Bùi Xuân Cảnh và Vi Hoài Thương (Trường Đại học Lạc Hồng, tỉnh Đồng Nai) đoạt Giải thưởng Toàn cầu với dự án Your Voice – ứng dụng AI giúp phá vỡ rào cản giao tiếp giữa người khiếm thính và cộng đồng. Ứng dụng sử dụng thị giác máy tính, học máy và avatar hoạt hình để phiên dịch song phương ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam (VSL) sang văn bản hoặc giọng nói theo thời gian thực, đồng thời hỗ trợ học ký hiệu và tìm việc cho hơn 2,5 triệu người khiếm thính tại Việt Nam. Mỗi SV đoạt giải nhận 2.000 USD từ Intel.

Ở nhóm 13–17 tuổi, Hà Ngô (Trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và Phúc Phan (Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP HCM) giành Giải thưởng Khu vực với dự án Hap – thiết bị hỗ trợ định hướng cho người khiếm thị bằng AI và phản hồi xúc giác.

“Hap” kết hợp kính thông minh và dây đeo cổ rung, sử dụng mô hình YOLOv8 và bộ công cụ OpenVINO của Intel để nhận diện vật thể và truyền tín hiệu định hướng qua rung động, giúp người khiếm thị di chuyển an toàn mà không cần âm thanh. Dự án được thiết kế chi phí thấp, dễ sử dụng và hoạt động ngoại tuyến, mỗi HS nhận 1.000 USD.

Bà Kimberly Mayes, Phó Chủ tịch Trung tâm Chiến lược Phát Triển nhân tài, Hòa nhập, Gắn kết và Tác động xã hội - doanh nghiệp tại Intel - chia sẻ: "Những nhà sáng tạo trẻ đang định hình tương lai bằng cách ứng dụng AI để giải quyết các vấn đề thực tiễn, với tư duy mới mẻ và cam kết đạo đức, góp phần thúc đẩy tiến bộ trong nhiều lĩnh vực".