Học sinh, sinh viên Việt Nam tỏa sáng tại Lễ hội AI Toàn cầu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Học sinh, sinh viên Việt Nam tỏa sáng tại Lễ hội AI Toàn cầu

Lê Duy

(NLĐO) - Việt Nam giành giải tại Intel AI Global Impact Festival 2025 với hai dự án AI vì cộng đồng

Intel vừa công bố các gương mặt đoạt giải toàn cầu tại Intel AI Global Impact Festival 2025 (Lễ hội Tác động của AI lên toàn cầu) lần thứ 5. Đây là sự kiện thường niên nhằm tôn vinh những dự án trí tuệ nhân tạo sáng tạo, có tác động tích cực đến xã hội do học sinh, sinh viên (HS, SV) từ 32 quốc gia thực hiện. 

Sáu nhóm đến từ Ấn Độ, Mỹ, Moldova, Singapore, Trung Quốc và Việt Nam đã xuất sắc giành Giải thưởng Toàn cầu, được đánh giá dựa trên tính sáng tạo, tác động xã hội và tiêu chuẩn “AI có trách nhiệm”.

Việt Nam năm nay tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ khi có hai dự án được vinh danh ở cả hạng mục toàn cầu và khu vực.

Hai dự án AI Việt Nam ghi dấu ấn tại sân chơi công nghệ toàn cầu của Intel - Ảnh 1.

Danh sách các HS, SV của Việt Nam đoạt giải thưởng toàn cầu tại Intel AI Global Impact Festival (Lễ hội Tác động của AI lên toàn cầu) lần thứ năm

Ở nhóm tuổi trên 18, ba SV Hoàng Gia Huy, Bùi Xuân Cảnh và Vi Hoài Thương (Trường Đại học Lạc Hồng, tỉnh Đồng Nai) đoạt Giải thưởng Toàn cầu với dự án Your Voice – ứng dụng AI giúp phá vỡ rào cản giao tiếp giữa người khiếm thính và cộng đồng. Ứng dụng sử dụng thị giác máy tính, học máy và avatar hoạt hình để phiên dịch song phương ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam (VSL) sang văn bản hoặc giọng nói theo thời gian thực, đồng thời hỗ trợ học ký hiệu và tìm việc cho hơn 2,5 triệu người khiếm thính tại Việt Nam. Mỗi SV đoạt giải nhận 2.000 USD từ Intel.

Ở nhóm 13–17 tuổi, Hà Ngô (Trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và Phúc Phan (Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP HCM) giành Giải thưởng Khu vực với dự án Hap – thiết bị hỗ trợ định hướng cho người khiếm thị bằng AI và phản hồi xúc giác. 

“Hap” kết hợp kính thông minh và dây đeo cổ rung, sử dụng mô hình YOLOv8 và bộ công cụ OpenVINO của Intel để nhận diện vật thể và truyền tín hiệu định hướng qua rung động, giúp người khiếm thị di chuyển an toàn mà không cần âm thanh. Dự án được thiết kế chi phí thấp, dễ sử dụng và hoạt động ngoại tuyến, mỗi HS nhận 1.000 USD.

Bà Kimberly Mayes, Phó Chủ tịch Trung tâm Chiến lược Phát Triển nhân tài, Hòa nhập, Gắn kết và Tác động xã hội - doanh nghiệp tại Intel - chia sẻ: "Những nhà sáng tạo trẻ đang định hình tương lai bằng cách ứng dụng AI để giải quyết các vấn đề thực tiễn, với tư duy mới mẻ và cam kết đạo đức, góp phần thúc đẩy tiến bộ trong nhiều lĩnh vực".

Tin liên quan

TP HCM hướng tới siêu đô thị số, đẩy mạnh hợp tác với châu Âu

TP HCM hướng tới siêu đô thị số, đẩy mạnh hợp tác với châu Âu

(NLĐO)- TP HCM mong muốn hợp tác với ngân hàng, các định chế tài chính của EU để thu hút nguồn vốn chất lượng cao, đầu tư vào hạ tầng số, công nghệ cao...

AI Mode của Google gây ấn tượng

Ngày 14-10, nhiều người dùng tại Việt Nam bất ngờ nhận được thông báo từ Google, mời trải nghiệm AI Mode (chế độ AI) trên Google Tìm kiếm bằng tiếng Việt.

ứng dụng AI giáo dục STEM Intel nghiên cứu AI giải thưởng AI Your Voice YOLOv8 OpenVINO AI Việt Nam dự án AI
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo