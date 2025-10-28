Từ nay, đi khám bệnh không được sử dụng thẻ BHYT giấy?

Bà Cao Thị Dung (65 tuổi, ở phường Thủ Đức, TP HCM) cho hay bà không thể cài đặt ứng dụng BHXH số (VssID). Vậy bà có thể sử dụng thẻ BHYT giấy để đi khám bệnh không?

Trả lời về vấn đề này, luật sư Đào Quang Huy (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết từ tháng 6-2025, thẻ BHYT điện tử sẽ chính thức thay thế thẻ BHYT giấy. Tuy nhiên, một số nhóm đối tượng vẫn sẽ tiếp tục sử dụng thẻ giấy.

Theo đó, để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT trong thời gian tổ chức, sắp xếp các đơn vị đi vào hoạt động theo mô hình mới và thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, BHXH các khu vực và BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục sử dụng phôi thẻ BHYT cũ đến hết ngày 31-5-2025.

Từ ngày 1-6-2025, có 3 trường hợp được sử dụng thẻ BHYT bản giấy

Từ ngày 1-6-2025, đối với các trường hợp đề nghị cấp lại, cấp đổi thẻ BHYT, yêu cầu cán bộ BHXH trực tiếp hướng dẫn người tham gia cài đặt ứng dụng BHXH số (VssID), ứng dụng định danh điện tử (VneID) và hướng dẫn sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, VneID; căn cước công dân (CCCD) có gắn chip để đi khám, chữa bệnh thay cho thẻ BHYT bản giấy. Chỉ thực hiện cấp mới thẻ BHYT giấy đối với 3 trường hợp sau:

(1) Không thể cài đặt VssID.

(2) Không thể cài đặt VneID.

(3) Không có CCCD có gắn chip.

Như vậy, từ 1-6-2025, BHXH tỉnh chỉ cấp mới thẻ BHYT giấy trong 3 trường hợp: Người tham gia không thể cài đặt ứng dụng VssID, không thể cài đặt ứng dụng VNeID hoặc không có CCCD gắn chip. Tất cả các trường hợp còn lại sẽ được hướng dẫn sử dụng các phương thức điện tử nhằm thuận tiện hơn trong quá trình khám, chữa bệnh bằng BHYT.

Như trường hợp bà Dung, bà vẫn sử dụng được thẻ BHYT giấy để khám chữa bệnh đến hết ngày 31-12-2025.