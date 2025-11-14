AI giúp chúng ta rất nhiều nhưng phải luôn cảnh giác

Tại hội thảo "Chuyển đổi số trong đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực y dược học cổ truyền" ngày 14-11 tại Hà Nội do Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam tổ chức, ông Nguyễn Ngô Quang, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế khẳng định chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, không thể đứng ngoài cuộc.



TS Nguyễn Ngô Quang - Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế

Hiện nay, Bộ Y tế và đầu mối là Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo đang trong quá trình hoàn thiện văn bản góp ý dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y tế. Ông Nguyễn Ngô Quang nhấn mạnh đạo đức trong ứng dụng AI là đặc biệt quan trọng vì liên quan đến sức khỏe con người.

Ông Nguyễn Lê Phúc, Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế cũng khẳng định những mặt tích cực khi ứng dụng AI trong khám chữa bệnh như hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh, phân tích dữ liệu bệnh án, dự báo nguy cơ bệnh tật. Song, ông Phúc cũng bày tỏ lo ngại đến vấn đề đạo đức trong ứng dụng AI rất quan trọng. Do đó, Bộ Y tế đang thường xuyên làm việc với ban soạn thảo dự án Luật Trí tuệ nhân tạo liên quan đến lĩnh vực y tế.

Ông Hoàng Việt Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý chất lượng khám chữa bệnh, Bệnh viện Bạch Mai, chia sẻ mô hình "bệnh viện AI, bệnh viện ảo, bệnh viện thông minh". Ông Hoàng Việt Anh cho biết AI giúp quản lý và phân tích lượng dữ liệu khổng lồ. Bệnh viện Bạch Mai hiện có khoảng tầm 12.000 đến 14.000 bản ghi người bệnh mỗi ngày, AI sẽ giúp có một kho dữ liệu sống, liên kết được với nhau cũng như cá thể hoá điều trị bệnh.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Tuy vậy, ông Hoàng Việt Anh cũng chỉ ra thách thức từ vấn đề bảo mật dữ liệu. Nỗi lo lớn nhất là liệu AI có thể làm lộ hoặc phát tán dữ liệu hay không, bởi dữ liệu y tế, dữ liệu liên quan đến người bệnh là tài nguyên vô cùng quý giá?

"Khi đưa dữ liệu vào các kho dữ liệu hay các mô hình AI để xử lý và nhận lại những sản phẩm hữu ích, thì câu hỏi đặt ra là: Liệu sau đó dữ liệu có bị rò rỉ hoặc phát tán ra ngoài không? Đây là vấn đề cần có giải pháp ngay từ đầu, ngay khi bước vào quá trình triển khai, không thể đợi đến khi sự cố xảy ra mới xử lý, bởi lúc đó sẽ vô cùng khó khăn" - ông Hoàng Việt Anh nói.

PGS-TS Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam, phát biểu tại hội thảo

Bên cạnh đó, dù AI giúp rất nhiều nhưng cũng phải luôn cảnh giác, bởi AI sẽ có một số điểm xấu, thậm chí là "bịa chuyện", sáng tạo những dữ liệu, tài liệu tham khảo không có thật…

Ông Hoàng Việt Anh cho rằng nếu phụ thuộc vào AI thì vô hình chung sẽ đưa ra những cách thức điều trị, phác đồ, phương thuốc không đúng, thậm chí là nguy hiểm. Vì vậy, phải luôn luôn coi AI là người hỗ trợ, thiết bị hỗ trợ chứ không được coi AI ngang bằng với con người và đặc biệt là không được phụ thuộc. AI sẽ không thể thay thế con người mà chỉ hỗ trợ cho chúng ta để làm được nhiều việc hơn.