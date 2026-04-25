HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

AI giúp phát hiện, cảnh báo sớm các ổ dịch

Hồng Đào

(NLĐO) - Hơn 1.000 chuyên gia y tế trong nước và quốc tế dự hội nghị bàn về việc ứng dụng AI và dữ liệu lớn để phát hiện sớm ổ dịch, hỗ trợ quyết định lâm sàng

Trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn đang đánh dấu bước chuyển từ cách tiếp cận bị động phát hiện ổ dịch sau khi đã lan rộng sang chủ động cảnh báo sớm, theo dõi dấu vết lây truyền bằng giải trình tự gen và tối ưu hóa sử dụng kháng sinh theo thời gian thực.

Thông tin này được nhấn mạnh tại Hội nghị quốc tế "Kiểm soát nhiễm khuẩn và Vi sinh lâm sàng" (ICCM 2026) diễn ra từ ngày 20 đến 25-4 do Đại học Y Dược TPHCM phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM tổ chức. 

Hội nghị quy tụ hơn 1.000 đại biểu là các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế, bác sĩ, điều dưỡng, nhà nghiên cứu, nhân viên y tế đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia.

AI giúp phát hiện, cảnh báo sớm các ổ dịch - Ảnh 1.

Đại biểu trong và ngoài nước tham dự, trao đổi và cập nhật các nội dung chuyên môn tại hội nghị ICCM 2026

Phát biểu tại hội nghị, TS-BS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), nhấn mạnh nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế và tình trạng kháng kháng sinh là thách thức lớn của hệ thống y tế.

"Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về kiểm soát nhiễm khuẩn giai đoạn 2025–2030, song song với việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử và thúc đẩy chuyển đổi số toàn ngành" - TS Khoa nhấn mạnh.

Đồng thời, đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh xác định kiểm soát nhiễm khuẩn và vi sinh lâm sàng là nhiệm vụ ưu tiên gắn với trách nhiệm người đứng đầu, đồng thời đẩy nhanh việc kết nối dữ liệu vi sinh với bệnh án điện tử, từng bước ứng dụng AI và dữ liệu lớn trong phát hiện sớm ổ dịch, hỗ trợ quyết định lâm sàng và dự báo xu hướng kháng thuốc.

Theo PGS-TS-BS Ngô Quốc Đạt, Hiệu trưởng Đại học Y Dược TPHCM, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về đổi mới tư duy và nâng cao năng lực chuyên môn trong lĩnh vực kiểm soát nhiễm khuẩn và vi sinh lâm sàng. 

Trong bối cảnh các bệnh truyền nhiễm mới nổi gia tăng cùng tình trạng kháng kháng sinh diễn biến phức tạp, việc ứng dụng kỹ thuật tiên tiến, chuyển đổi số và AI đang trở thành định hướng trọng tâm của y học hiện nay.

AI giúp phát hiện, cảnh báo sớm các ổ dịch - Ảnh 2.

PGS-TS-BS Ngô Quốc Đạt, Hiệu trưởng Đại học Y Dược TPHCM, phát biểu tại hội nghị

Hội nghị ICCM 2026 là diễn đàn phản ánh xu hướng đó, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của các cơ sở đào tạo và điều trị trong việc đưa các tiến bộ như AI, chẩn đoán phân tử vào thực tiễn, qua đó thúc đẩy gắn kết giữa nhà trường và bệnh viện, giữa nghiên cứu và ứng dụng, hướng đến nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Tin liên quan

Phát hiện ổ dịch quai bị tại một trường tiểu học

Phát hiện ổ dịch quai bị tại một trường tiểu học

(NLĐO) - Ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận ổ dịch quai bị tại một trường tiểu học với nhiều ca mắc, nguy cơ lây lan cao.

Phát hiện ổ dịch thủy đậu, một điểm trường cho học sinh nghỉ học

(NLĐO) – Sau khi ghi nhận hàng chục học sinh và giáo viên mắc bệnh thủy đậu, ngành chức năng tỉnh Đắk Lắk đã cho học sinh tại đây nghỉ học.

Nguy cơ bại liệt xâm nhập Việt Nam sau ổ dịch biến đổi gen ở Lào

(NLĐO) - Bộ Y tế và WHO họp trực tuyến với các địa phương, yêu cầu khẩn trương ứng phó nguy cơ bại liệt xâm nhập sau khi dịch bùng phát tại Lào.

nhiễm khuẩn trí tuệ nhân tạo chuyển đổi số Kháng kháng sinh dữ liệu lớn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo