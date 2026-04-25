AI giúp phát hiện, cảnh báo sớm các ổ dịch

Trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn đang đánh dấu bước chuyển từ cách tiếp cận bị động phát hiện ổ dịch sau khi đã lan rộng sang chủ động cảnh báo sớm, theo dõi dấu vết lây truyền bằng giải trình tự gen và tối ưu hóa sử dụng kháng sinh theo thời gian thực.

Thông tin này được nhấn mạnh tại Hội nghị quốc tế "Kiểm soát nhiễm khuẩn và Vi sinh lâm sàng" (ICCM 2026) diễn ra từ ngày 20 đến 25-4 do Đại học Y Dược TPHCM phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM tổ chức.

Hội nghị quy tụ hơn 1.000 đại biểu là các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế, bác sĩ, điều dưỡng, nhà nghiên cứu, nhân viên y tế đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia.

Đại biểu trong và ngoài nước tham dự, trao đổi và cập nhật các nội dung chuyên môn tại hội nghị ICCM 2026

Phát biểu tại hội nghị, TS-BS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), nhấn mạnh nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế và tình trạng kháng kháng sinh là thách thức lớn của hệ thống y tế.

"Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về kiểm soát nhiễm khuẩn giai đoạn 2025–2030, song song với việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử và thúc đẩy chuyển đổi số toàn ngành" - TS Khoa nhấn mạnh.

Đồng thời, đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh xác định kiểm soát nhiễm khuẩn và vi sinh lâm sàng là nhiệm vụ ưu tiên gắn với trách nhiệm người đứng đầu, đồng thời đẩy nhanh việc kết nối dữ liệu vi sinh với bệnh án điện tử, từng bước ứng dụng AI và dữ liệu lớn trong phát hiện sớm ổ dịch, hỗ trợ quyết định lâm sàng và dự báo xu hướng kháng thuốc.

Theo PGS-TS-BS Ngô Quốc Đạt, Hiệu trưởng Đại học Y Dược TPHCM, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về đổi mới tư duy và nâng cao năng lực chuyên môn trong lĩnh vực kiểm soát nhiễm khuẩn và vi sinh lâm sàng.

Trong bối cảnh các bệnh truyền nhiễm mới nổi gia tăng cùng tình trạng kháng kháng sinh diễn biến phức tạp, việc ứng dụng kỹ thuật tiên tiến, chuyển đổi số và AI đang trở thành định hướng trọng tâm của y học hiện nay.

PGS-TS-BS Ngô Quốc Đạt, Hiệu trưởng Đại học Y Dược TPHCM, phát biểu tại hội nghị

Hội nghị ICCM 2026 là diễn đàn phản ánh xu hướng đó, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của các cơ sở đào tạo và điều trị trong việc đưa các tiến bộ như AI, chẩn đoán phân tử vào thực tiễn, qua đó thúc đẩy gắn kết giữa nhà trường và bệnh viện, giữa nghiên cứu và ứng dụng, hướng đến nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.