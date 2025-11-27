Giật mình với việc lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi

Thông tin này được công bố tại hội nghị khoa học thường niên với chủ đề "Điều trị toàn diện và tối ưu hóa bệnh nhân" do Bệnh viện Gia An 115 TP HCM vừa tổ chức.

Theo TS Phạm Hùng Vân, Chủ tịch Hội Vi sinh lâm sàng TP HCM, Viện Nghiên cứu và Phát triển vi sinh lâm sàng Việt Nam, trong chăn nuôi, mức độ lạm dụng kháng sinh được ghi nhận ở mức 40%–80% tùy loại vật nuôi và quy mô sản xuất. Điều này dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng như tạo ra vi khuẩn kháng thuốc, tồn dư kháng sinh trong thực phẩm, khi ăn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người.

Thực trạng lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi ở mức báo động

Tình trạng kháng kháng sinh chủ yếu xuất phát từ việc sử dụng thuốc không hợp lý. Trong bệnh viện, có 25–45% trường hợp dùng kháng sinh không hiệu quả, tạo điều kiện cho vi khuẩn kháng thuốc phát triển và lan truyền.

Các chủng vi khuẩn này dễ lây trong cộng đồng và trong cơ sở y tế, đồng thời có thể truyền gene kháng thuốc cho vi khuẩn khác, khiến tốc độ lan rộng gia tăng.

Ở cộng đồng, khoảng 50% người dân sử dụng kháng sinh sai cách. "Mặc dù Việt Nam đã quy định kháng sinh chỉ được bán khi có đơn, việc thực thi trên thực tế chưa hiệu quả, dẫn đến tình trạng người dân tự mua và dùng thuốc không đúng" - lãnh đạo Hội Vi sinh lâm sàng TP HCM cảnh báo.