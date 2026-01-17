HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

AI không chỉ là câu chuyện công nghệ

Thanh Thảo

(NLĐO) - Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Amandeep Singh Gill cho rằng AI không chỉ là câu chuyện công nghệ mà còn là vấn đề quản trị, giá trị và niềm tin xã hội

Ngày 17-1, đại diện Tập đoàn Hoa Lâm cho biết Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về công nghệ, ông Amandeep Singh Gill, đã có buổi tọa đàm và đối thoại chuyên sâu với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam về chủ đề "Sức khỏe con người trong thời đại AI".

Sự kiện diễn ra tối 16-1 tại Hà Nội, do Diễn đàn Toàn cầu Boston (Boston Global Forum – BGF) phối hợp cùng Gia đình AI World Society (AIWS) và Tập đoàn Hoa Lâm tổ chức.

Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc dự tọa đàm sức khỏe con người trong thời đại AI tại Việt Nam - Ảnh 1.

Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về công nghệ Amandeep Singh Gill đã có buổi tọa đàm và đối thoại chuyên sâu với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam với chủ đề "Sức khỏe con người trong Thời đại AI".

Phát biểu tại tọa đàm, ông Amandeep Singh Gill nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của khu vực tư nhân trong việc định hình các chuẩn mực đạo đức, nhân văn và trách nhiệm xã hội trong thời đại AI, đặc biệt trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe.

Theo ông Amandeep Singh Gill, AI không chỉ là câu chuyện công nghệ mà còn là vấn đề quản trị, giá trị và niềm tin xã hội. Việc các doanh nghiệp chủ động tham gia đối thoại chính sách ngay từ giai đoạn triển khai thực tiễn sẽ góp phần bảo đảm AI phục vụ lợi ích chung của con người, thay vì tạo ra những rủi ro mới.

Tập đoàn Hoa Lâm được đánh giá là một trong những doanh nghiệp Việt Nam tiên phong đưa các vấn đề đạo đức AI vào thực tiễn ứng dụng, thông qua mô hình chăm sóc sức khỏe ứng dụng AI tại Khu Y tế Kỹ thuật cao TPHCM trong đó bao gồm Bệnh viện Quốc tế City và Bệnh viện Gia An 115.

Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc dự tọa đàm sức khỏe con người trong thời đại AI tại Việt Nam - Ảnh 2.

Bà Trần Thị Lâm (thứ 2 từ phải qua) trao quà lưu niệm cho ông Amandeep Singh Gill

Bà Trần Thị Lâm - Nhà sáng lập Tập đoàn Hoa Lâm, Chủ tịch danh dự Hội Khoa học Sức khỏe TPHCM - khuyến nghị việc ứng dụng AI trong Y tế cần được triển khai một cách thận trọng, tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực đạo đức, bảo mật dữ liệu và tôn trọng phẩm giá con người. Doanh nghiệp cam kết phát triển AI như một "trợ lý thông minh" cho bác sĩ và người bệnh, không thay thế vai trò con người trong chăm sóc sức khỏe.

Theo bà Lâm, trong khuôn khổ sáng kiến này, Tập đoàn Hoa Lâm cũng đang hợp tác với Diễn đàn Toàn cầu Boston để nghiên cứu và phát triển mô hình trợ lý AI chăm sóc sức khỏe toàn diện, hướng đến khả năng hỗ trợ 24/7, theo dõi sức khỏe thể chất – tinh thần và góp phần phát hiện sớm các nguy cơ bệnh lý.

Trong khuôn khổ sự kiện, ông Amandeep Singh Gill cũng được vinh danh với danh hiệu "Humanity's Quintessence Laureate 2026 – Tinh hoa nhân loại 2026", ghi nhận những đóng góp của ông trong việc thúc đẩy AI vì lợi ích chung của nhân loại.

chăm sóc sức khỏe Liên Hợp Quốc trách nhiệm xã hội Tổng Thư ký Liên hợp quốc
