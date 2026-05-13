AI và robot hỗ trợ bác sĩ xử lý ca ung thư dạ dày phức tạp

Thông tin trên được PGS-TS-BS Võ Duy Long, Phó Trưởng Khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện ĐH Y dược TPHCM chia sẻ tại Hội nghị lần thứ 6 Câu lạc bộ Ung thư Dạ dày Quốc tế diễn ra từ ngày 13 đến 16-5 tại Bệnh viện FV và Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM.

PGS-TS-BS Võ Duy Long, Phó Trưởng Khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện ĐH Y dược TPHCM trao đổi cùng phóng viên bên lề hội nghị

BS Long cho biết ung thư dạ dày vẫn là một trong những bệnh ung thư phổ biến tại Việt Nam, song đa số bệnh nhân được phát hiện ở giai đoạn muộn. Vì vậy, mục tiêu của hội nghị là cập nhật các tiến bộ mới nhất trên thế giới nhằm nâng cao hiệu quả chẩn đoán và điều trị cho người bệnh trong nước.

Theo BS Long, từ năm 2018, sau quá trình học hỏi kinh nghiệm từ nhiều hội nghị quốc tế, các bác sĩ Việt Nam đã khởi xướng mô hình hội nghị chuyên sâu về ung thư dạ dày. Đến nay, sự kiện đã bước sang lần tổ chức thứ 6, trở thành diễn đàn kết nối chuyên môn giữa các bác sĩ trong và ngoài nước.

"Mục tiêu của chúng tôi là đưa những kỹ thuật mới nhất, hiện đại nhất trên thế giới đến Việt Nam để các bác sĩ trong nước có cơ hội cập nhật và kết nối chuyên môn. Năm nay, hội nghị tập trung nhiều vào phẫu thuật robot Da Vinci Xi công nghệ được xem là xu hướng mới trong điều trị ung thư dạ dày" - BS Long nói.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, các bác sĩ đã truyền hình trực tiếp ca phẫu thuật cắt toàn bộ dạ dày bằng robot Da Vinci Xi cho bệnh nhân nữ 51 tuổi bị ung thư dạ dày xâm lấn.

ThS-BS-CKII Phan Văn Thái, Trưởng khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện FV người trực tiếp thực hiện ca mổ, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy kiệt do ung thư dạ dày thể thâm nhiễm lan tỏa, gây hẹp môn vị, không thể ăn uống bình thường. Kết quả sinh thiết cho thấy ung thư biệt hóa kém, mức độ ác tính cao và đã di căn phúc mạc. Trong khuôn khổ hội nghị, các bác sĩ đã truyền hình trực tiếp ca phẫu thuật cắt toàn bộ dạ dày bằng robot Da Vinci Xi cho bệnh nhân nữ 51 tuổi bị ung thư dạ dày xâm lấn.

Theo BS Thái, đây là trường hợp rất khó vì bệnh nhân không còn chỉ định phẫu thuật triệt để ngay từ đầu. Ê-kíp phải mở thông hỗng tràng nuôi ăn, đồng thời hóa trị kết hợp thuốc nhắm trúng đích và miễn dịch trong nhiều tháng. Sau 7 chu kỳ điều trị, khối u cải thiện, các bác sĩ mới cân nhắc phẫu thuật nhằm giảm khối u, cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.

Robot Da Vinci Xi có nhiều ưu thế nổi bật như hình ảnh 3D sắc nét, giúp phẫu thuật viên quan sát rõ các cấu trúc nhỏ trong quá trình bóc tách. Hệ thống cánh tay robot cũng có khả năng xoay, gập linh hoạt, tiếp cận dễ dàng những vị trí sâu và hẹp trong ổ bụng điều mà nội soi truyền thống còn hạn chế. "Trong phẫu thuật ung thư dạ dày, bác sĩ phải nạo vét hạch ở những vùng sâu phía sau mạch máu lớn nên sự linh hoạt của robot giúp thao tác tỉ mỉ và an toàn hơn" – BS Thái nói.

Nhờ sự hỗ trợ của robot Da Vinci Xi, ê-kíp đã xử lý khối u với độ chính xác cao, hạn chế ảnh hưởng đến các mô xung quanh. Hiện bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi hậu phẫu.