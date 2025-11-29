HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Sân bay Nội Bài khai thác ra sao trong đợt cập nhật kỹ thuật máy bay Airbus khẩn cấp?

Dương Ngọc

(NLĐO)- Sân bay Nội Bài khai thác thông suốt dù các hãng hàng không đang bước vào cao điểm cập nhật phần mềm đội máy bay Airbus theo yêu cầu quốc tế.

Ghi nhận thực tế ngày 29-11 tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội), hoạt động bay vẫn diễn ra thông suốt, không xảy ra tình trạng ùn ứ dù các hãng hàng không đang bước vào cao điểm cập nhật phần mềm đội máy bay theo yêu cầu quốc tế.

Sân bay Nội Bài khai thác thông suốt trong đợt cập nhật kỹ thuật máy bay khẩn cấp - Ảnh 1.
Sân bay Nội Bài khai thác thông suốt trong đợt cập nhật kỹ thuật máy bay khẩn cấp - Ảnh 2.

Ngày 29-11, tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội), hoạt động bay vẫn diễn ra thông suốt, không xảy ra tình trạng ùn ứ. Ảnh: NIA

Ngay trong đêm 28-9, các hãng hàng không trong nước đã chủ động kích hoạt quy trình kỹ thuật, làm việc xuyên đêm để thực hiện cập nhật phần mềm. Quy trình kỹ thuật diễn ra nhanh chóng (khoảng 1 giờ/máy bay) nên không gây xáo trộn lớn đến lịch bay.

Về tình hình khai thác thực tế, Vietjet Air ghi nhận ảnh hưởng rất hạn chế tại đầu sân bay Nội Bài với chỉ 4 cặp chuyến bay phải điều chỉnh (gồm 2 chuyến quốc tế và 2 chuyến nội địa). Đáng chú ý, toàn bộ hành khách của các chuyến bay này đã được hãng lên phương án giải tỏa, hỗ trợ chuyển đổi hành trình xong từ đêm 28-11.

Đối với Vietnam Airlines, đội ngũ kỹ thuật (VAECO) đang dốc toàn lực thực hiện cập nhật phần mềm cho khoảng 20 máy bay bị ảnh hưởng. Với thời gian xử lý kỹ thuật trung bình chỉ khoảng 1 giờ/máy bay, hãng dự kiến sẽ hoàn tất toàn bộ công tác này ngay trong ngày hôm nay để đưa máy bay trở lại khai thác an toàn.

Đợt rà soát kỹ thuật này được Cục Hàng không Việt Nam triển khai tại Công điện số 5924/CĐ-CHK ngày 29-11-2025 về việc triển khai Chỉ lệnh an toàn khẩn cấp từ Cơ quan An toàn hàng không Châu Âu (EASA) và nhà sản xuất Airbus. Theo đó, các máy bay dòng A319/A320/A321 bắt buộc phải cập nhật phần mềm điều khiển máy tính (ELAC) trước 6 giờ 59 ngày 30-11-2025 để đảm bảo đủ điều kiện bay.

Cục Hàng không Việt Nam cũng đã chỉ đạo các hãng hàng không phải thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ người vận chuyển, bao gồm việc hỗ trợ đổi chuyến bay gần nhất, miễn phí đổi chuyến và hoàn vé cho hành khách bị ảnh hưởng bởi yêu cầu kỹ thuật bắt buộc này.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài khuyến nghị hành khách tiếp tục theo dõi thông tin chuyến bay trên các kênh chính thức của hãng hàng không để chủ động lịch trình đi lại.

81 máy bay bị ảnh hưởng

Theo Cục Hàng không Việt Nam, qua báo cáo tại thời điểm 5 giờ 30 ngày 29-11-2025, số lượng máy bay bị ảnh hưởng là 81/169 máy bay A320/A321. Vietnam Airlines cho biết đã khẩn trương kiểm tra và triển khai kế hoạch cập nhật tại các cơ sở kỹ thuật ở Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất. Công tác đã được tiến hành ngay từ đêm 28-11, rạng sáng 29-11. Vietnam Airlines khẳng định sẽ hoàn thành toàn bộ việc cập nhật trước thời hạn.

Vietjet cho biết đến sáng ngày 29-11-2025, đã hoàn thành cập nhật 45/69 máy bay nằm trong danh sách bị ảnh hưởng. Hãng đang tiếp tục tăng tốc thực hiện để bảo đảm toàn bộ đội bay đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật trong thời hạn quy định của cơ quan chức năng và Airbus.

Các hãng hàng không khẳng định hoạt động khai thác trong ngày 29-11 và từ ngày 30-11 diễn ra bình thường, không ảnh hưởng đến kế hoạch đi lại của hành khách.

    Thông báo