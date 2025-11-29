HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

6.000 máy bay Airbus có thể tạm ngưng hoạt động, hàng không thế giới lo ngại

Anh Thư

(NLĐO) - Airbus vừa ban hành bản cập nhật an toàn khẩn cấp sau khi phát hiện phần mềm của hàng ngàn máy bay A320 có nguy cơ bị nhiễu bởi bão địa từ.

Airbus - tập đoàn hàng không vũ trụ của châu Âu - vừa ban hành bản cập nhật an toàn khẩn cấp cho các hãng hàng không vào ngày 28-11, sau khi phát hiện một vấn đề có thể đe dọa khả năng hoạt động an toàn của khoảng 6.000 máy bay A320 trên khắp thế giới.

Airbus cho biết hành khách có thể sẽ bị gián đoạn bay trong lúc họ khẩn trương cập nhật phần mềm trên các máy bay nói trên.

6.000 máy bay Airbus có thể tạm ngưng hoạt động vì thiếu an toàn - Ảnh 1.

Máy bay Airbus A320 - Ảnh: AERO TIME

Động thái khẩn cấp được thực hiện sau khi Airbus phát hiện bão địa từ có thể gây nhiễm nguy hiểm cho phần mềm của loại máy bay A320 và khiến phi công không cung cấp thông tin định vị chính xác.

Theo Metro, hãng hàng không giá rẻ EasyJet của Anh cho biết họ đã ngừng hoạt động một số máy bay A320 chở khách để cập nhật hệ thống.

Các hãng hàng không lớn khác, bao gồm American Airlines Delta (Mỹ), Lufthansa (Đức) và IndiGo (Ấn Độ), cũng ra thông báo tương tự.

Người ta cho rằng lỗi này được phát hiện sau khi một chiếc A320 của hãng hàng không Mỹ JetBlue phải hạ cánh khẩn cấp vào tháng trước.

Chiếc A320 này đang bay ở độ cao hơn 10.600 m thì đột ngột bị lao xuống độ cao hơn 7.600 m, khiến 15 người bị thương. Máy bay đã chuyển hướng từ New Jersey đến Florida và hạ cánh khẩn cấp.

Một thông báo từ trụ sở chính của nhà sản xuất tại Toulouse cho biết: "Phân tích một sự kiện gần đây liên quan máy bay A320 Family cho thấy bức xạ mặt trời mạnh (điều xảy ra trong các cơn bão địa từ) có thể làm hỏng dữ liệu quan trọng đối với hoạt động điều khiển chuyến bay"

Airbus đã xác định được một số lượng lớn máy bay dòng A320 đang hoạt động có thể bị ảnh hưởng.

Tập đoạn này cũng chủ động làm việc với các cơ quan hàng không để yêu cầu các nhà khai thác thực hiện hành động phòng ngừa ngay lập tức, thông qua Hệ thống truyền tín hiệu cảnh báo cho nhà khai thác (AOT) nhằm triển khai phần mềm hoặc phần cứng bảo vệ có sẵn, đồng thời đảm bảo đội bay an toàn.

Tin liên quan

Airbus có cảnh báo khẩn, Cục Hàng không Việt Nam họp xuyên đêm

Airbus có cảnh báo khẩn, Cục Hàng không Việt Nam họp xuyên đêm

(NLĐO)- Cục Hàng không họp khẩn trong đêm để triển khai thực hiện chỉ lệnh đủ điều kiện bay khẩn cấp với hệ thống máy tính lắp đặt trên máy bay A319/320/321.

Chi tiết đơn hàng "khủng" 100 chiếc máy bay A321neo của Vietjet và Airbus

(NLĐO)- Vietjet chính thức đặt mua 100 máy bay Airbus A321neo sau biên bản ghi nhớ vào tháng 6, nâng tổng số máy bay A321neo mà hãng đặt mua lên 280 chiếc.

Không có bằng cơ trưởng dám lái máy bay chở hàng trăm hành khách khắp châu Âu?

(NLĐO) - Avion Express (Lithuania) đang điều tra một người bị cáo buộc điều khiển nhiều chuyến bay thương mại chở hàng trăm khách dù không có bằng cơ trưởng.

máy bay bão địa từ Airbus A320
