Thời sự

Airbus cảnh báo kỹ thuật, Phó Thủ tướng chỉ đạo Cục Hàng không kiểm tra nghiêm túc, không chủ quan

Dương Ngọc

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo Cục Hàng không kiểm tra, rà soát việc các hãng hàng không thực hiện các thông báo, khuyến cáo kỹ thuật của Airbus.

Liên quan cảnh báo từ Airbus về nguy cơ ảnh hưởng đến một số hệ thống phần mềm máy bay do tác động của nhiễm điện từ trường, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam kiểm tra, rà soát việc thực hiện các thông báo, khuyến cáo của nhà sản xuất đối với các hãng hàng không và đơn vị khai thác.

Phó Thủ tướng chỉ đạo kiểm tra an toàn hàng không sau cảnh báo từ Airbus - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia, chủ trì cuộc họp Ủy ban về công tác chuẩn bị tổng kết nhiệm kỳ 5 năm và ra mắt Ủy ban mới sau kiện toàn. Ảnh: VGP

Chỉ đạo được đưa ra tại cuộc họp của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia, do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà - Chủ tịch Ủy ban - chủ trì sáng 25-12. Nội dung chính của cuộc họp nhằm tổng kết công tác nhiệm kỳ 5 năm, chuẩn bị ra mắt Ủy ban mới sau kiện toàn và đề xuất nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026, đặc biệt là các công việc cần triển khai ngay trong quý I.

Trước thông tin cảnh báo kỹ thuật từ nhà sản xuất máy bay Airbus, Phó Thủ tướng yêu cầu Cục Hàng không phối hợp chặt chẽ với các hãng bay và đơn vị liên quan kiểm tra việc thực hiện các thông báo, khuyến cáo kỹ thuật. Việc này cần được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, đúng quy trình đối với các yêu cầu kỹ thuật, an toàn theo khuyến cáo của nhà sản xuất, tuyệt đối không chủ quan.

Airbus đang xử lý tác động từ sự cố phần mềm liên quan đến hệ thống điều khiển bay trên A320, A321. Sau vụ việc hôm 30-10, khi một máy bay A320 của JetBlue bị trục trặc máy tính do bức xạ mặt trời khiến máy bay chúi mũi khi đang bay từ Cancun tới Newark, Airbus khuyến cáo khoảng 6.000 máy bay cần cập nhật phần mềm trước khi tiếp tục khai thác trong thông báo khẩn hôm 28-11. Ước tính khoảng 6.000 máy bay trên khắp thế giới bị ảnh hưởng. Các hãng hàng không Việt Nam có 81/169 máy bay A320, A321 bị ảnh hưởng. Trong đó, Vietjet có 69 máy bay nằm trong danh sách bị ảnh hưởng, còn lại của Vietnam Airlines.

Theo báo cáo tại cuộc họp, năm 2025, ngành hàng không Việt Nam vận chuyển ước đạt 83,5 triệu hành khách, tăng 10,7% so với năm trước; sản lượng hàng hóa đạt 1,5 triệu tấn, tăng 18,5%. An ninh hàng không được đảm bảo tuyệt đối với hơn 503.000 chuyến bay an toàn.

Lực lượng chức năng đã xử lý 152 vụ vi phạm an ninh hàng không, trong đó có 2 vụ bị khởi tố hình sự; 134 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm, ma túy, vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Hiện đại hóa công tác kiểm tra an ninh hàng không, bảo đảm an toàn, văn minh, lịch sự

Phó Thủ tướng chỉ đạo kiểm tra an toàn hàng không sau cảnh báo từ Airbus - Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị cần xây dựng dự án hiện đại hóa công tác kiểm tra hàng hóa, hành lý, hành khách. Ảnh: VGP

Một bước tiến đáng chú ý là việc triển khai hệ thống sinh trắc học và nền tảng VNeID trong làm thủ tục bay nội địa tại tất cả các cảng hàng không.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Văn phòng Ủy ban An ninh hàng không khẩn trương hoàn thiện phương án kiện toàn tổ chức, trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định thành lập Ủy ban mới trước ngày 15-1-2026. Lễ ra mắt Ủy ban sau kiện toàn sẽ gắn với hoạt động tổng kết nhiệm kỳ 5 năm và khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Về công tác chuyên môn, Bộ Xây dựng được giao chủ trì hoàn thiện dự thảo nghị định về an toàn hàng không, cũng như quy định về tổ chức và hoạt động của cơ quan điều tra sự cố. Phối hợp với ICAO, Việt Nam sẽ tổ chức đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ điều tra viên hàng không từ nay đến tháng 7-2026.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh Bộ Công an cần xây dựng phương án đảm bảo an ninh hàng không trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng XIV. Công tác kiểm tra an ninh mạng, phát hiện và xử lý nguy cơ xâm nhập hệ thống cũng cần được ưu tiên.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Công an, bên cạnh việc kiểm tra, bảo đảm an ninh trên cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện có, cần xây dựng dự án hiện đại hóa công tác kiểm tra hàng hóa, hành lý, hành khách, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến để vừa bảo đảm an ninh, an toàn, vừa văn minh, lịch sự.

Bộ Quốc phòng sẽ phối hợp triển khai các phương án chống bạo loạn, tấn công bằng thiết bị bay không người lái (drone), xây dựng kế hoạch diễn tập cứu hộ, cứu nạn. Phó Thủ tướng yêu cầu phân định rõ các biện pháp có thể triển khai ngay với nguồn lực hiện có, đồng thời xây dựng phương án đầu tư dài hạn.

Cục Hàng không Việt Nam được yêu cầu kiểm tra kỹ năng, thiết bị, phương tiện phục vụ cứu hộ khẩn nguy tại các sân bay, đặc biệt trong thời điểm nhạy cảm như Đại hội Đảng. Không được để xảy ra bị động, bất ngờ trong bất cứ tình huống nào.

Cập nhật phần mềm máy bay Airbus khẩn cấp: Các chuyến bay bị ảnh hưởng như thế nào?

Cập nhật phần mềm máy bay Airbus khẩn cấp: Các chuyến bay bị ảnh hưởng như thế nào?

(NLĐO)- Sân bay Nội Bài khai thác thông suốt dù các hãng hàng không đang bước vào cao điểm cập nhật phần mềm đội máy bay Airbus theo yêu cầu quốc tế.

Cục trưởng Hàng không: Máy bay Airbus tại Việt Nam sẽ cập nhật phần mềm khẩn cấp trước thời hạn

(NLĐO)- Dù số máy bay Airbus bị ảnh hưởng rất lớn, nhưng các hãng hàng không Việt Nam đã chủ động thực hiện nghiêm túc theo các thông báo khẩn.

Vietnam Airlines hoàn tất cập nhật phần mềm cho toàn bộ máy bay Airbus A320, A321

(NLĐO)- Toàn bộ đội máy bay Airbus A320 và A321 của Vietnam Airlines đã hoàn tất cập nhật phần mềm trước thời hạn 6 giờ 59 ngày 30-11 giờ Việt Nam.

