Thời sự

Airbus có cảnh báo khẩn, Cục Hàng không Việt Nam họp xuyên đêm

Dương Ngọc

(NLĐO)- Cục Hàng không họp khẩn trong đêm để triển khai thực hiện chỉ lệnh đủ điều kiện bay khẩn cấp với hệ thống máy tính lắp đặt trên máy bay A319/320/321.

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, 23 giờ ngày 28-11 (16 giờ quốc tế - UTC), nhà sản xuất máy bay Airbus gửi điện cảnh báo khẩn (AOT); đồng thời, Cơ quan An toàn hàng không Châu Âu (EASA) ban hành Chỉ lệnh đủ điều kiện bay khẩn cấp (EAD) số 2025-0268-E yêu cầu các hãng hàng không trên toàn thế giới đang khai thác các dòng máy bay do Airbus sản xuất bao gồm A319, A320, A321 phải thực hiện việc thay thế thiết bị hoặc cập nhật phần mềm điều khiển máy tính ELAC (điều khiển độ cao và hướng bay); hiệu lực thực hiện trước chuyến bay đầu tiên từ thời điểm 23 giờ 59 UTC ngày 29-11-2025 (6 giờ 59 ngày 30-11-2025 giờ Việt Nam).

Ngay trong đêm, Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức cuộc họp khẩn với các hãng hàng không Việt Nam để triển khai thực hiện. Qua báo cáo của các hãng hàng không (tại thời điểm 5 giờ 30 ngày 29-11-2025), số lượng máy bay bị ảnh hưởng là 81/169 máy bay A320/A321. Do đó, trong những ngày tới, một số chuyến bay của các hãng cũng bị ảnh hưởng bởi việc triển khai thực hiện chỉ lệnh này. Các hãng cũng đã rà soát, sẵn sàng vật tư, phụ tùng, phần mềm, nhân lực để triển khai ngay và đặt mục tiêu hoàn thành sớm nhất các nội dung theo yêu cầu của EASA và nhà sản xuất máy bay Airbus, đồng thời cũng khẩn trương rà soát kế hoạch khai thác đặc biệt là trong các ngày 30-11 và 1-12 để điều chỉnh phù hợp, kịp thời thông tin cho hành khách và hạn chế tối đa hủy chuyến làm ảnh hưởng đến hành khách.

Đây là tình huống bất khả kháng. Để đảm bảo an toàn hàng không, duy trì hoạt động vận tải hàng không thông suốt, hạn chế ảnh hưởng đến hành khách, Cục Hàng không Việt Nam đã có Công điện số 5924/CĐ-CHK ngày 29-11-2025, theo đó yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam: Chủ động tổ chức thực hiện ngay và tuân thủ đầy đủ các nội dung của EAD 2025-0268-E; trên cơ sở tiến độ thực hiện EAD, rà soát kế hoạch khai thác, điều chỉnh lịch bay phù hợp, hạn chế tối đa tác động đến hành khách; thông báo kịp thời cho hành khách về việc thay đổi lịch bay trên tất cả các kênh thông tin, chăm sóc khách hàng; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách trong việc thay đổi hành trình do việc hủy chuyến, thay đổi giờ bay (không thu phí đổi chuyến, hoàn vé, bố trí chuyến bay gần nhất); thực hiện nghiêm trách nhiệm và nghĩa vụ của người vận chuyển trong trường hợp chuyến bay bị chậm, bị hủy; phối hợp, hỗ trợ, chia sẻ nguồn lực để đảm bảo chất lượng, tiến độ thực hiện EAD.

Đối với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, trên cơ sở kế hoạch bay, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu phối hợp với các hãng hàng không của Việt Nam và quốc tế, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đảm bảo hoạt động khai thác an toàn, an ninh, trật tự tại các cảng hàng không; hỗ trợ và phục vụ hành khách bị ảnh hưởng.

Các Cảng vụ hàng không được giao phối hợp các cảng hàng không trong việc điều phối hoạt động khai thác; thực hiện ứng trực, kiểm tra, giám sát an toàn, chất lượng dịch vụ tại cảng hàng không; xử lý theo đúng thẩm quyền các vấn đề phát sinh tại cảng hàng không, không để phát sinh các sự việc ảnh hưởng đến an ninh, an toàn khai thác.

Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị báo cáo Cục về kết quả thực hiện; kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc, các vấn đề phát sinh để Cục xem xét, chỉ đạo.

