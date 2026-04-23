Al-Nassr thắng 5-1, Ronaldo nhận điểm thấp nhất

Cristiano Ronaldo đã cùng Al-Nassr giành vé vào chung kết AFC Champions League Two (C2 châu Á), siêu sao người Bồ Đào Nha lại có màn trình diễn kém nổi bật.

Theo chuyên trang thống kê SofaScore, Ronaldo chỉ được chấm 6,2 điểm ở trận bán kết diễn ra rạng sáng 23-4 (giờ Việt Nam), mức thấp nhất trong đội hình Al-Nassr.

Con số này phản ánh một trận đấu khá nhạt nhòa của chân sút 41 tuổi trong chiến thắng 5-1 trước Al-Ahli. Trong đó, Al-Nassr khởi đầu không thuận lợi khi bị dẫn bàn từ phút 10.

Tuy nhiên, đại diện Ả Rập Saudi nhanh chóng lấy lại thế trận, thể hiện đẳng cấp vượt trội để lội ngược dòng và kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi.

Ngôi sao sáng nhất bên phía Al-Nassr là Kingsley Coman với cú hat-trick ấn tượng, góp công lớn vào chiến thắng.

Trong khi đó, Angelo Gabriel cũng để lại dấu ấn với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo. Cả hai đều được SofaScore chấm điểm tuyệt đối 10.

Trái ngược với các đồng đội, Ronaldo thi đấu khá mờ nhạt, ít tham gia vào các tình huống tấn công nguy hiểm và không ghi bàn hay kiến tạo. Việc thiếu dấu ấn chuyên môn khiến anh nhận điểm số thấp nhất đội.

Dù vậy, chiến thắng trước Al-Ahli vẫn giúp Al-Nassr giành quyền vào chung kết. Đây là cơ hội quan trọng để đội bóng Saudi Arabia hướng tới danh hiệu châu lục mùa này.





Theo lịch thi đấu, đối thủ của Al-Nassr trong trận chung kết sẽ là Gamba Osaka. Trận đấu tranh ngôi vô địch dự kiến diễn ra ngày 17-5.

Dù vậy, điểm số với cá nhân Ronaldo không còn quá quan trọng ở độ tuổi này.Đây cũng là dịp để anh tìm kiếm danh hiệu đầu tiên cùng Al-Nassr, đồng thời tiếp tục chinh phục cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp chuyên nghiệp.