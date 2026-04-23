HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Al-Nassr thắng 5-1, Ronaldo nhận điểm thấp nhất

(NLĐO) - Ronaldo và đồng đội vừa có chiến thắng tại giải đấu châu lục, và giành vé vào chung kết C2 châu Á nhưng điểm số của chân sút Bồ Đào Nha lại kém nhất.

Cristiano Ronaldo đã cùng Al-Nassr giành vé vào chung kết AFC Champions League Two (C2 châu Á), siêu sao người Bồ Đào Nha lại có màn trình diễn kém nổi bật.

Theo chuyên trang thống kê SofaScore, Ronaldo chỉ được chấm 6,2 điểm ở trận bán kết diễn ra rạng sáng 23-4 (giờ Việt Nam), mức thấp nhất trong đội hình Al-Nassr.

Con số này phản ánh một trận đấu khá nhạt nhòa của chân sút 41 tuổi trong chiến thắng 5-1 trước Al-Ahli. Trong đó, Al-Nassr khởi đầu không thuận lợi khi bị dẫn bàn từ phút 10. 

Tuy nhiên, đại diện Ả Rập Saudi nhanh chóng lấy lại thế trận, thể hiện đẳng cấp vượt trội để lội ngược dòng và kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi. 

Ngôi sao sáng nhất bên phía Al-Nassr là Kingsley Coman với cú hat-trick ấn tượng, góp công lớn vào chiến thắng.

Trong khi đó, Angelo Gabriel cũng để lại dấu ấn với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo. Cả hai đều được SofaScore chấm điểm tuyệt đối 10.

Trái ngược với các đồng đội, Ronaldo thi đấu khá mờ nhạt, ít tham gia vào các tình huống tấn công nguy hiểm và không ghi bàn hay kiến tạo. Việc thiếu dấu ấn chuyên môn khiến anh nhận điểm số thấp nhất đội.

Dù vậy, chiến thắng trước Al-Ahli vẫn giúp Al-Nassr giành quyền vào chung kết. Đây là cơ hội quan trọng để đội bóng Saudi Arabia hướng tới danh hiệu châu lục mùa này.


Theo lịch thi đấu, đối thủ của Al-Nassr trong trận chung kết sẽ là Gamba Osaka. Trận đấu tranh ngôi vô địch dự kiến diễn ra ngày 17-5.

Dù vậy, điểm số với cá nhân Ronaldo không còn quá quan trọng ở độ tuổi này.Đây cũng là dịp để anh tìm kiếm danh hiệu đầu tiên cùng Al-Nassr, đồng thời tiếp tục chinh phục cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp chuyên nghiệp.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo