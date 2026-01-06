Album "mở bát" showbiz 2026: "Nổ" của Wren Evans

"Nổ" đầy ấn tượng của Wren Evans

Sau cú nổ lớn với album "Loi choi", Wren Evans là nghệ sĩ đầu tiên trong năm 2026 ra mắt album mang tên "Nổ". Những ca khúc trong album "Nổ" là những lời tâm tình, chiêm nghiệm về cuộc sống và quá trình trưởng thành của Wren Evans, có thể kể đến: 144, Yêu 4 real, gắn bó né tránh sợ hãi, Chờ trong trăng, Không thử sao biết…

Album "Nổ" có thể tạm chia làm 2 phần và được kết nối chặt chẽ với nhau, 2 phần với mood chuyển nhịp nhàng, như đưa người xem từ không gian đời thật vào thế giới broadway đầy cảm xúc.

Phần đầu trong album như những chiêm nghiệm đầy cảm xúc được chuyển mạch bằng "gắn bó né tránh sợ hãi".

Với thể loại Pop Ballad, Bossa Nova rất gần thị hiếu người nghe, interlude này như một cánh cửa, nhẹ nhàng đưa khán giả vào không gian âm nhạc tiếp theo của album "Nổ".

Tiếp nối là một ca khúc mùa đông Electro Pop "Vừa tìm thấy đã đánh mất", người nghe như được bước vào thành phố broadway với giai điệu bắt tai và lời ca dễ chạm.

Những "cú chạm" trong Nổ của Wren Evans

Những ca khúc trong "Nổ" để lại nhiều ấn tượng

"Mưa chưa tạnh" là một bản Pop Ballad đóng vai trò interlude tiếp theo cho album "Nổ", mang cảm giác lạnh lẽo, hạt mưa rơi như chạm đến đáy của cảm xúc chơi vơi, chất chứa cảm xúc vừa mạnh vừa nhẹ, vừa tuôn trào vừa nhẹ nhàng "lẻn vào tay áo", kết nối hoàn hảo với sự tiếc nuối khi "Vừa tìm thấy" đã vội "Đánh mất".

Không chỉ riêng trăng, ca khúc tiếp theo trong "Nổ" gắn với gió. "Gió đưa tình" có thể loại Pop, Hip Hop và Jerk là dư vị tiếp theo mà Wren muốn mang đến cho người nghe. Bao nhiêu cô gái ngoài kia nhưng chỉ dành tình cảm này cho em. Mong gió mang bức thư tình viết bằng nét mực xanh này gửi đến em.

Với giai điệu lãng mạn, vui tươi tràn đầy nhựa sống, điệp khúc của "Gió đưa tình" khiến người nghe nhún nhảy theo từng giai điệu và là điểm nhấn thú vị trong tổng thể album này của Wren Evans.

Nhưng hơn hết, khán giả thấy sự trưởng thành trong âm nhạc của Wren Evans

Một trong những ca khúc đáng nghe trong album "Nổ" là "Yêu 4 real" với phong cách Electro Pop kết hợp với New Jazz. Ca khúc như một trang kế thừa chất âm nhạc của "Loi choi" nhưng vẫn tạo được sự mới mẻ cho "Nổ". "Nội bài" tiếp tục là một bản Electro Pop sở trường, kết hợp cùng Hip Hop, Miami Bass làm nổi bật phong cách âm nhạc của Wren Evans.

Album "Nổ" được kết bằng ca khúc "Nổ không?". Đúng như tên gọi, ca khúc là một bản đậm chất Hip Hop, Drill của Wren Evans. "Nổ không?" như một bản tuyên ngôn của Wren Evans với âm nhạc: "Lần này anh lại quay trở về, vì giấc mơ kia dở dang, chừng nào em còn nhắc tên anh, thì anh mãi luôn ở đây".

Sau những vết xước, Wren Evans đã trở lại với âm nhạc bằng những gì nguyên bản, trưởng thành và sâu sắc hơn.